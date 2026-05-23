1.800 Fans sehen Dietfurts Derby-Wahnsinn! Ast rettet sich souverän Relegation zu den West-Kreisligen: Kreisklassen-Vizemeister Eintracht Oberdietfurt führt bis zur 90.+8, und wird noch nach Verlängerung rausgekegelt von Sebastian Ziegert · Heute, 20:39 Uhr · 0 Leser

Die Dietfurter haben den Sportplatz in Mitterskirchen förmlich geflutet und bejubeln den Klassenerhalt! – Foto: Charly Becherer

Eine wahre Traumkulisse war das im Relegations-Lokalderby zwischen dem SV Eintracht Oberdietfurt und dem DJK-TSV Dietfurt, den nur wenige Kilometer trennen. In Mitterskirchen versammelten sich 1.800 (!) Zuschauer, die am Ende den Kreisliga-Klassenerhalt der Dietfurter bejubeln durften. Für Oberdietfurt hingegen ist der Kreisliga-Traum wohl ausgeträumt, außer der FC Ergolding spielt mit...

In einem packenden Relegations-Lokalderby zur Kreisliga vor sage und schreibe 1.800 Zuschauern in Mitterskirchen besiegte der DJK-TSV Dietfurt den SV Eintracht Oberdietfurt mit 4:2 nach Verlängerung, und lag dabei bis tief in die Nachspielzeit mit 2:1 hinten! Mit der letzten Aktion glich Dietfurt aus! Freistoß aus dem Halbfeld, das gesamte Team stand in der Box und Tobias Gärtner köpfte zum schon nicht mehr für möglich gehaltenen ultra-späten Ausgleich ein! Spannung pur war von Beginn an in diesem Derby! In der 7. Minute erzielte Josef Dirnaichner die frühe Führung für Oberdietfurt, als er aus 18 Metern direkt abschloss. Dietfurt antwortete mit druckvollen Angriffen, doch die Oberdietfurter Defensive hielt stand. In der 65. Minute gelang Felix Baumann der Ausgleich per Kopf nach einer mustergültigen Ecke von Stefan Schmidtner. Nur wenige Minuten später brachte Daniel Leitl Oberdietfurt erneut in Führung (73'). Doch Dietfurt blieb hartnäckig und schaffte den maximal-späten Ausgleich (90.+8). In der Verlängerung drehte Dominik Leitner die Partie in der 115. Minute endgültig, bevor Stefan Schmidtner in der Schlussminute auf 4:2 erhöhte. Dietfurt sicherte sich somit den Klassenerhalt vor einer Traumkulisse! Oberdietfurt muss nun auf einen fünften Platz zur Kreisliga hoffen...





Nach einem ausgeglichenen Start erzielte Ast in der 39. Minute das erste Tor: Kilian Aimer verwandelte einen präzisen Pass aus der rechten Flanke aus zehn Metern. Kurz vor der Halbzeit erhöhte Jan Koncal auf 2:0, als er nach einem Missverständnis in der Gangkofener Abwehr aus kurzer Distanz zuschlug. In der zweiten Halbzeit dominierte Ast das Geschehen. Lukas Goderbauer köpfte in der 69. Minute das 3:0 nach einer perfekten Flanke. Emeram Vohberger machte in der 77. Minute den Deckel drauf, als er aus spitzem Winkel traf. Gangkofen gelang in der 79. Minute durch Matthias Langer der Ehrentreffer, doch das Duell war da bereits entschieden. Ast sicherte sich damit vor den 593 Zuschauern in Vilsbiburg den Verbleib in der Kreisliga und zeigte eine starke Leistung, während Gangkofen trotz viel Kampfgeist nur noch minimale Chancen hat die Liga zu halten. Nur wenn der FC Ergolding sich zur Landesliga gegen den FC Moosinning durchsetzen kann, wird für die vier verbliebenen Teams überhaupt nochmal ein Platz frei. Wie geht's jetzt weiter!?



