180 Kilometer für die Katz: Auch Ammerthal muss sich ärgern

Der souveräne Tabellenführer der Landesliga Nordost war am Sonntag bereits in Forchheim auf dem Sportgelände des SV Buckenhofen eingetroffen. Der Heimverein hätte das Spiel gern ausgetragen. Dennoch wurde die Begegnung kurzfristig abgesagt: Weil der Boden der Sportanlage gefroren ist, erscheint Schiedsrichter Konstantin Schaab das Verletzungsrisiko zu hoch. Er entschloss sich, die Partie zum Wohle der Kicker nicht anzupfeifen – zu Recht, wie auch die DJK findet, die sich trotzdem ärgern muss, da sie die insgesamt 180 Kilometer umsonst zurückgelegt hat. Ein Nachholtermin für das Kräftemessen der elfgereihten Buckenhofner (27 Punkte) und dem Rangersten Ammerthal (52) steht logischerweise noch nicht fest.



Bitter für die Ammerthaler Spieler, die seit Wochen nur noch am Gewinnen sind und ihre Siegesserie natürlich gern fortgeführt hätten. Was bleibt von diesem Spielwochenende, ist definitiv ein fader Beigeschmack. Im Verbandsbereich wurden gleich eine Handvoll Spiele erst sehr kurzfristig abgesagt, so dass die Gastvereine auf den entstandenen (Reise-)Kosten sitzen bleiben werden. Unter anderem im Lager der SpVgg SV Weiden war der Ärger groß am gestrigen Samstag. Sportdirektor Rüdiger Hügel holte im Gespräch mit der Lokalzeitung zum Rundumschlag ausgeholt, übte scharfe Kritik sowohl am Heimverein als auch am Fußball-Verband. Trotz der Witterungsbedingungen werde es grundsätzlich keine Generalabsagen geben, heißt es derweil von Seiten des Verbandes. Der DJK Ammerthal hilft das alles freilich wenig – auch sie muss sich ärgern.