18:0 in der Vorbereitung, doch jetzt geht's scharf

– Foto: Marcel Minar

Während Eichsfeld diese Rolle bereits in der Vorsaison bestätigte, will Fahner Höhe nach einem Umbruch wieder ganz oben angreifen.

Interessant ist dabei auch der Blick auf die Veränderungen auf den Trainerbänken beider Mannschaften. Während Fahner Höhe bewusst den Weg mit einem jungen Coach einschlägt, setzt der 1. FC Eichsfeld auf Erfahrung.

Die Gäste aus dem Eichsfeld haben ihre Ambitionen im vergangenen Jahr eindrucksvoll unterstrichen. Mit Platz drei im Abschlussklassement spielte die Mannschaft eine starke Saison und etablierte sich damit erneut in der Spitzengruppe der Thüringenliga. Auch in der kommenden Spielzeit gehört der 1. FC Eichsfeld für viele Beobachter zu den Teams, denen der ganz große Wurf zugetraut wird.

Auch beim FC An der Fahner Höhe sind die Ansprüche weiterhin hoch. Nach dem Oberliga-Abstieg 2023 gelang der Mannschaft ein beeindruckender Neustart: 2024 sicherte sich der Klub die Thüringenmeisterschaft, ein Jahr später folgte mit Rang drei erneut eine Spitzenplatzierung. Die vergangene Saison verlief dann allerdings erstmals etwas durchwachsener. Mit Platz sechs landete Fahner Höhe so schlecht wie seit dem Abstieg aus der Oberliga nicht mehr. Doch die Platzierung hatte ihre Gründe: Bereits damals war der eingeleitete Umbruch im Kader deutlich spürbar. Junge Spieler rückten verstärkt in die Mannschaft, während etablierte Leistungsträger Schritt für Schritt weniger Verantwortung übernahmen. Diesen Weg setzt der Verein nun konsequent fort – auch auf der Trainerbank.

Nach der Trennung von Dennis Erkner, der die Mannschaft zuvor als junger Trainer betreut hatte, präsentierte der Klub mit Ronald Leonhardt einen erfahrenen Fußballfachmann als Nachfolger. Der neue Eichsfeld-Coach bringt viel Erfahrung mit (zuletzt Hessenliga in Weidenhausen, vergleichbar Oberliga) und soll die Mannschaft nach der starken Vorsaison weiterentwickeln und den nächsten Schritt gehen.

Junger Cheftrainer mit erfahrenem Partner

Mit Sascha Balcerowski übernahm im Sommer ein 34-jähriger Trainer das Kommando. Der von Union Erfurt verpflichtete Coach steht vor seiner ersten Saison in der Thüringenliga und soll den eingeschlagenen Weg mit jungen Spielern weiterentwickeln. Dabei bekommt Balcerowski Unterstützung von einem erfahrenen Fußballfachmann. Mit Frank Schwalenberg steht ihm ein A-Lizenz-Inhaber als Co-Trainer zur Seite. Der zuletzt eineinhalb Jahre beim Ligakonkurrenten SpVgg Geratal verantwortliche Coach bringt viel Erfahrung mit und dürfte bereits in der Vorbereitung seinen Einfluss auf die Mannschaft gehabt haben.

Gerade die defensive Stabilität war unter Schwalenberg stets ein wichtiger Faktor. Und genau dieser Bereich scheint auch bei Fahner Höhe aktuell eine besondere Rolle einzunehmen.

18:0 Tore: Fahner Höhe startet mit weißer Weste

Die Vorbereitung hätte aus Sicht der Defensive kaum besser laufen können. In fünf Testspielen blieb die Mannschaft ungeschlagen, feierte vier Siege und spielte beim 0:0 gegen den FSV 06 Ohratal einmal Remis. Noch beeindruckender: Kein einziger Gegentreffer musste der neue Trainerstab hinnehmen. Bei 18 eigenen Toren steht damit eine makellose Bilanz von 18:0.

„Die defensive Stabilität ist nicht der einzige, aber definitiv ein zentraler Punkt in der Herangehensweise und somit sind wir stolz auf die bisherigen weißen Westen in den Testspielen“, erklärt Balcerowski. „Wir wollen die Anzahl der Gegentore im Vergleich zur Vorsaison deutlich reduzieren. Den Trend aus der Vorbereitung gilt es nun in den kommenden Aufgaben zu bestätigen.“

Trotz der starken Vorbereitung weiß der neue Cheftrainer aber auch, dass Testspiele und Pflichtspiele zwei verschiedene Paar Schuhe sind. Pünktlich aus seinem Sommerurlaub in Italien zurückgekehrt, wird Balcerowski am Samstag erstmals bei einem Thüringenliga-Spiel auf der Trainerbank Platz nehmen.

Eichsfeld gleich zum Auftakt ein echter Gradmesser

Der erste Gegner könnte dabei kaum anspruchsvoller sein. Der 1. FC Eichsfeld reist mit viel Selbstvertrauen und einer starken Vorsaison im Rücken nach Dachwig. Für Balcerowski ist klar, dass seine Mannschaft direkt gefordert sein wird. „Eichsfeld hat eine starke Mannschaft und eine sehr gute letzte Saison gespielt, sodass uns gleich zu Beginn der Saison alles abverlangt wird“, sagt der 34-Jährige. „Dennoch wollen wir uns auf das eigene Spiel und die eigenen Stärken besinnen.“

Dabei setzt Fahner Höhe auf den Heimvorteil. Die ersten Punkte der neuen Saison sollen vor eigenem Publikum eingefahren werden. „Wir freuen uns, mit einem Heimspiel in die Saison starten zu dürfen und wollen diesen Vorteil entsprechend ausnutzen, um die Punkte in Dachwig zu behalten“, so Balcerowski.

Ob die beeindruckende Defensivserie auch unter Wettkampfbedingungen Bestand hat, dürfte eine der spannendsten Fragen dieses Thüringenliga-Auftakts sein. Fest steht: Wenn zwei Mannschaften mit Ambitionen auf die vorderen Plätze direkt zum Saisonstart aufeinandertreffen, könnte dieses Duell bereits ein erster Fingerzeig sein...