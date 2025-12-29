18 Winter-Neuzugänge: FC Türk Kelsterbach baut komplett um

Dieser steht nun vor der großen Aufgabe, aus dem mit 38 Mann bestückten Kader eine Mannschaft zu formen. Die - das ist das ausgegebene Ziel - in den verbleibenden Partien den Klassenerhalt eintüten soll. "38 Spieler hört sich immer viel an, aber es ist natürlich so, dass acht Jungs aus einer ganz schweren Verletzung kommen und wir auch paar ganz junge Perspektivspieler dazugeholt haben", rechnet El Mrhanni, der aktuell noch im Urlaub verweilt, mit einer "realistischen Zahl" von 25 Spielern. Für den Klassenerhalt benötige es "sieben Siege aus den verbleibenden 13 Spielen" betonte gleich im Zuge der Verkündung als neuer Coach. Aktuell stehen die Kelsterbacher mit 18 Punkten auf einem direkten Abstiegsplatz, holten alle Punkte zuhause, auswärts verlor man alle neun Spiele.

Mit Romin Ahmadi, Candas Kara, Mohamed Bendriss (alle Ziel unbekannt), Rachid Akalai (TSG Neu-Isenburg), Elmir Muhic (Germania Okriftel), Konstantyn Manoil (Türk Gücü Hanau) und Nikita Scheiermann (BSC Kelsterbach) werden sieben Spieler den Verein im Winter verlassen. Auf Zugangsseite überrascht der Name Eric Ofori. Der Ghanaer kam kürzlich nach Deutschland, spielte in der Heimat beim Kumasi City FC (2. Profiliga Ghana). Der Kontakt sei über El Mrhannis Co-Trainer Abessamed Fellahi zustandegekommen, der Ofori fitgehalten habe und ihm von der neuen Aufgabe bei Türk Kelsterbach erzählte.

Duos aus Niederhöchstadt, Eschborn, Okriftel und Rot-Weiß Walldorf kommen

Hinzu kommen mit Elvis Kapetanovic, Minseock Jung (beide TuRa Niederhöchstadt), Ali Bektas (Türkischer SV Wiesbaden), mit Gündüz Can Cosar und Koray Akbaba ein Duo vom FSC Eschborn, Bilal Hamdaoui (SpVgg. Neu-Isenburg), Kelvin Buljubasic, Seam Tesfazghi (beide Germania Okriftel), Ilias Khalili (VfB Unterliederbach), Shuto Miyazawa, Seiya Izumi (beide RW Walldorf), Ivo Jurusic (SV Zeilsheim), Dandi Effa Djawi (VfR Groß Gerau), Cheick Tounkara (VfL Kemminghausen), Kento Nakamura (SKG 23 Wiesbaden), Christoph Covaci (FC Kalbach) und Kaan Güven (SC Opel Rüsselsheim) 17 weitere Spieler, die künftig den Kader verstärken sollen.

Rachid Rahou: "Haben es geschafft Qualitätsspieler zu holen"

"In der Winterpause ist es immer schwer Qualitätsspieler zu holen, wir haben es geschafft und sind gut gewappnet für die Rückserie. Dort wollen wir den Klassenerhalt schaffen und sind sehr zuversichtlich, diesen auch zu erreichen", erklärt Sportlicher Leiter Rachid Rahou, der die Zusammenarbeit mit Hicham El Mrhanni und Vereinchef Cihan Sahin lobt, "sonst wäre das so nicht möglich gewesen". Weitere Neuzugänge schließt er nicht aus, bis zum 31. Dezember besteht für Spieler ohnehin noch die Möglichkeit, sich von ihrem Verein abzumelden. Am 19. Januar startet die Vorbereitung, davor geht es noch am 17. Januar beim Offensiv-Cup zur Sache.