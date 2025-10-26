1:8 - TSV Crailsheim gerät beim TV Oeffingen mächtig unter die Räder



Der TSV Ilshofen bezwang Spitzenreiter SKV Rutesheim mit 2:1 und sorgte damit für eine Überraschung. Flavio Heiler brachte die Gäste in der 32. Minute in Führung, doch Tim Richter (68.) und Cedrik Krämer (72.) drehten die Partie binnen weniger Minuten.



Der TSV Heimerdingen 1910 sicherte sich gegen die SGM Krumme Ebene am Neckar einen wichtigen 2:0-Heimerfolg. Doppeltorschütze Haris Gudzevic entschied die Begegnung mit einem Treffer in der 59. Minute und einem verwandelten Foulelfmeter (69.). Heimerdingen festigt damit seine Position im Mittelfeld, während die Gäste weiterhin im unteren Tabellendrittel verharren.



Ein Offensivspektakel lieferten sich die TSG Öhringen und der SSV Schwäbisch Hall beim 3:4. Elmedin Zogaj (26.) und Enrico Ebel (41., 82.) trafen für die Gäste, dazu Ali Gökdemir (66.), während Yannick Jankowski (36.), Lorik Makolli (72., Foulelfmeter) und Volkan Demir (87.) für die Gastgeber verkürzten. Schwäbisch Hall bewies Effizienz vor dem Tor, während Öhringen trotz ansehnlicher Offensivleistung ohne Punkte blieb.



Die Sport-Union Neckarsulm unterlag dem SV Leonberg/Eltingen knapp mit 0:1. Patrik Hofmann erzielte in der 61. Minute das Tor des Tages. Mit dem Auswärtssieg rückt Leonberg auf Rang sechs vor, während Neckarsulm den Anschluss an die obere Tabellenhälfte verliert.



Der FV Löchgau setzte sich verdient mit 3:1 gegen den GSV Pleidelsheim durch und eroberte damit die Tabellenspitze. Nach torloser erster Hälfte traf Lukas Mann per Foulelfmeter zur Führung (49.), die Furkan Yumurtaoglu (65.) ausbaute. Patrick Sirch verkürzte zwar für die Gäste (79.), doch Komninos Delkos (84.) machte den Löchgauer Heimsieg perfekt.



Mit einem deutlichen 4:0-Erfolg über den SV Kaisersbach verschaffte sich die SG Weinstadt Luft im Tabellenkeller. Faton Sylaj avancierte mit einem Dreierpack (20., 32., 48. Foulelfmeter) zum Mann des Tages. Den Schlusspunkt setzte ein Eigentor von Walter Timo Duschek (90.+2), das den verdienten Sieg der Gastgeber abrundete.



Der TV Oeffingen feierte beim 8:1 gegen den TSV Crailsheim ein Offensivspektakel. Maldin Ymeraj (17., 50., 84.) und Kevin Kloos (35., 70.) trafen jeweils doppelt, während Veton Ahmeti (42.), Kevin Ljan (89.) und Kilian Kuntz (90.) die Tormaschine vollendeten. Für Crailsheim traf Tim Messner (41.) zum zwischenzeitlichen 3:1, konnte die herbe Niederlage aber nicht verhindern.



Die SG Schorndorf musste sich der SpVgg Satteldorf überraschend deutlich mit 0:3 geschlagen geben. Julian Maximilian Konrads (29.) und Baris Yerlikaya (37.) stellten schon vor der Pause die Weichen, David Paulo (86.) sorgte spät für die Entscheidung. Mit diesem Auswärtserfolg rücken die Satteldorfer in der Tabelle ins gesicherte Mittelfeld vor.