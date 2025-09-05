18 Treffer in drei Spielen: Wincheringen im Torrausch

Ein Fehlstart, dann der Befreiungsschlag – und plötzlich läuft es wie am Schnürchen: Die SG Wincheringen/Merzkirchen hat nach zwei Pflichtspielniederlagen zum Auftakt eine starke Serie hingelegt. Mit 18 Treffern in nur drei Spielen katapultierte sich das Team von Trainer Bastian Hurth in die Spitzengruppe der Kreisliga B 11.
Nach dem 7:0 über den SV Konz folgte beim SV Viktoria Wasserliesch/Oberbillig ein 4:2-Derbysieg. Zuletzt legte die SG mit einem 7:3 bei der SG Zewen/Igel-Liersberg/Langsur II nach. „Wir haben gerade einen kleinen Lauf und machen viele Dinge richtig“, freut sich der 40-jährige Coach.
Besonders lehrreich war für ihn das Pokalduell Anfang August gegen den SV Farschweiler (2:3). „Da haben wir gesehen, was möglich ist, wenn wir konsequent bleiben – und was passiert, wenn wir nachlassen. Das Spiel hatte einen klaren Lerneffekt für uns.“
Nach dem missglückten Liga-Auftakt in Euren (1:4) platzte gegen Konz der Knoten. „Seitdem läuft es, und wir wollen die Serie unbedingt fortsetzen. Es macht riesigen Spaß mit den Jungs“, betont Hurth.
Dass sein Team binnen sechs Minuten viermal traf, wie vor knapp zwei Wochen in Wasserliesch, sieht er als Signal für viel Offensivpower: „Wir haben Druck gemacht, Bälle früh erobert – das hat den Gegner überrumpelt. Gerade solch ein Sieg ist super für die Moral.“ Zuletzt in Langsur habe man nach ausgeglichenem Beginn zum richtigen Zeitpunkt die Tore erzielt und gerade mit dem Doppelschlag vor der Pause vom 1:2 zum 1:4 die Weichen auf Sieg gestellt.
Mit Jefferson Fernandes (sieben Tore) hat die SG einen treffsicheren Brasilianer in ihren Reihen, doch die Torgefahr verteilt sich inzwischen auf mehrere Schultern. „Es ist nicht mehr nur Nils Strupp, auch Jan Luca Schneider, Tim Repplinger und weitere sind erfolgreich“, erklärt Hurth.
Sein Kader umfasst 15 bis 16 gleichwertige Spieler – ohne Sommerneuzugänge, dafür bestens eingespielt. „Jeder bekommt seine Einsatzzeit. Wir rotieren so, dass alle auf ihre Minuten kommen.“
Während es in der Rückrunde der Vorsaison zahlreiche Verletzungen zu beklagen gab, steht dem Trainer aktuell nahezu der komplette Kader zur Verfügung. Nur Rui Augusto fehlt noch im Aufbautraining nach einer Bänderverletzung.
Nach Platz neun in den vergangenen beiden Jahren lautet das Ziel schlicht „einstellig“. Wie weit es noch nach oben gehen kann, entscheiden laut Hurth die nächsten Wochen: „Am Sonntag daheim gegen den FSV Kürenz, dann gegen Saartal-Irsch II, die DJK St. Matthias II und Tawern II können wir die Weichen für den weiteren Saisonverlauf stellen.“