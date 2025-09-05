Bastian Hurth und die von ihm trainierte SG Wincheringen haben eine Serie gestartet. – Foto: FuPa/Verein

18 Treffer in drei Spielen: Wincheringen im Torrausch Kreisliga B 11: Warum die Spielgemeinschaft von der Obermosel und dem Saargau auf einmal so in Fahrt gekommen ist. Verlinkte Inhalte KL B St. 11 Trier-S SG Wincheringen Bastian Hurth

Ein Fehlstart, dann der Befreiungsschlag – und plötzlich läuft es wie am Schnürchen: Die SG Wincheringen/Merzkirchen hat nach zwei Pflichtspielniederlagen zum Auftakt eine starke Serie hingelegt. Mit 18 Treffern in nur drei Spielen katapultierte sich das Team von Trainer Bastian Hurth in die Spitzengruppe der Kreisliga B 11.

Nach dem 7:0 über den SV Konz folgte beim SV Viktoria Wasserliesch/Oberbillig ein 4:2-Derbysieg. Zuletzt legte die SG mit einem 7:3 bei der SG Zewen/Igel-Liersberg/Langsur II nach. „Wir haben gerade einen kleinen Lauf und machen viele Dinge richtig“, freut sich der 40-jährige Coach. Besonders lehrreich war für ihn das Pokalduell Anfang August gegen den SV Farschweiler (2:3). „Da haben wir gesehen, was möglich ist, wenn wir konsequent bleiben – und was passiert, wenn wir nachlassen. Das Spiel hatte einen klaren Lerneffekt für uns.“

Nach dem missglückten Liga-Auftakt in Euren (1:4) platzte gegen Konz der Knoten. „Seitdem läuft es, und wir wollen die Serie unbedingt fortsetzen. Es macht riesigen Spaß mit den Jungs“, betont Hurth. Dass sein Team binnen sechs Minuten viermal traf, wie vor knapp zwei Wochen in Wasserliesch, sieht er als Signal für viel Offensivpower: „Wir haben Druck gemacht, Bälle früh erobert – das hat den Gegner überrumpelt. Gerade solch ein Sieg ist super für die Moral.“ Zuletzt in Langsur habe man nach ausgeglichenem Beginn zum richtigen Zeitpunkt die Tore erzielt und gerade mit dem Doppelschlag vor der Pause vom 1:2 zum 1:4 die Weichen auf Sieg gestellt.