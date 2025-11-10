18. Trainerjahr mit 29 Jahren: Überraschungsteam verlängert mit Coach

Grün-Weiß Nottuln kann weiterhin auf seinen Cheftrainer Darius Schwering und seinen Assistenten Philipp Roberg bauen. Der Staffel-1-Westfalenligist hat den Vertrag des Trainerteams um eine weitere Spielzeit bis 2027 verlängert und damit auf die positive Hinrunde der Münsterländer reagiert.

Die Nottulner haben sich im vergangenen Transfersommer einen XXL-Umbruch unterziehen müssen. Elementare Leistungsträger wie Felix Hesker, Dickens Toka, Janus Scheele (TuS Hiltrup), Marvin Möllers, Dimitrios Koutinas (TSG Dülmen) oder Jens Böckmann (Westfalia Kinderhaus) haben den Verein vom Niederstockumer Weg verlassen und den Verantwortlichen um GW-Sportchef Dirk Nottebaum vor einer kniffligen Aufgabe gestellt, einen Westfalenliga-tauglichen Kader auf die Beine zu stellen. Unter vielen galt GW Nottuln vor Saisonbeginn daher zu den Top-Abstiegskandidaten, auch, weil Nottuln überwiegend mit Transfers aus den unteren Ligen und Spielern aus der eigenen Jugend reagierte.

Doch bei den Grün-Weißen läuft es in der Hinrunde entgegen der Erwartungen optimal. Nach 14 Spieltagen steht Nottuln auf dem siebten Tabellenplatz und hat zu den Abstiegsrängen mehr Abstand als zu Tabellenführer Kinderhaus. "Die Stimmung und das Miteinander, das ist anders als in den Jahren zuvor, was die Themen Hierarchie, Umgang und Verantwortlichkeit angeht", hebt Nottebaum im Gespräch mit "heimspiel-online.de" hervor. Schwering und Roberg "haben den Rahmen so gestaltet, dass wir tiefergehend inhaltlich arbeiten und diesen Weg fortführen können. Losgelöst von jeglicher Punktzahl und Tabellenständen". Besonders Philipp Roberg, der im Sommer seinen Trainerposten des Münsteraner A-Ligisten VfL Senden II für GW räumte, hat sich vom Sportlichen Leiter ein Sonderlob verdient: "Er ist unglaublich fleißig und hat den Sprung zu uns auch sehr, sehr schnell geschafft."