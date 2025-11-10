18. Trainerjahr mit 29 Jahren: Überraschungsteam verlängert mit Coach

Grün-Weiß Nottuln kann weiterhin auf seinen Cheftrainer Darius Schwering und seinen Assistenten Philipp Roberg bauen. Der Staffel-1-Westfalenligist hat den Vertrag des Trainerteams um eine weitere Spielzeit bis 2027 verlängert und damit auf die positive Hinrunde der Münsterländer reagiert.
Die Nottulner haben sich im vergangenen Transfersommer einen XXL-Umbruch unterziehen müssen. Elementare Leistungsträger wie Felix Hesker, Dickens Toka, Janus Scheele (TuS Hiltrup), Marvin Möllers, Dimitrios Koutinas (TSG Dülmen) oder Jens Böckmann (Westfalia Kinderhaus) haben den Verein vom Niederstockumer Weg verlassen und den Verantwortlichen um GW-Sportchef Dirk Nottebaum vor einer kniffligen Aufgabe gestellt, einen Westfalenliga-tauglichen Kader auf die Beine zu stellen. Unter vielen galt GW Nottuln vor Saisonbeginn daher zu den Top-Abstiegskandidaten, auch, weil Nottuln überwiegend mit Transfers aus den unteren Ligen und Spielern aus der eigenen Jugend reagierte.
Doch bei den Grün-Weißen läuft es in der Hinrunde entgegen der Erwartungen optimal. Nach 14 Spieltagen steht Nottuln auf dem siebten Tabellenplatz und hat zu den Abstiegsrängen mehr Abstand als zu Tabellenführer Kinderhaus. "Die Stimmung und das Miteinander, das ist anders als in den Jahren zuvor, was die Themen Hierarchie, Umgang und Verantwortlichkeit angeht", hebt Nottebaum im Gespräch mit "heimspiel-online.de" hervor. Schwering und Roberg "haben den Rahmen so gestaltet, dass wir tiefergehend inhaltlich arbeiten und diesen Weg fortführen können. Losgelöst von jeglicher Punktzahl und Tabellenständen". Besonders Philipp Roberg, der im Sommer seinen Trainerposten des Münsteraner A-Ligisten VfL Senden II für GW räumte, hat sich vom Sportlichen Leiter ein Sonderlob verdient: "Er ist unglaublich fleißig und hat den Sprung zu uns auch sehr, sehr schnell geschafft."
Für Cheftrainer Darius Schwering geht es nicht nur in die vierte Saison als Westfalenliga-Coach, sondern auch gleich ins 18. Trainerjahr als Übungsleiter insgesamt. Bereits mit 13 Jahren übernahm der 29-Jährige eine E-Jugendmannschaft von GW Nottuln. Danach arbeitete sich Schwering hoch. Erst lange als C-Jugendtrainer und schließlich als U19-Coach, ehe im Winter 2024 als Co-Trainer heraus das Zepter von Jens Niehues übernahm, der aus beruflichen Gründen zurücktrat. "Es fühlt sich nicht so an, als wären wir fertig. Es macht noch sehr viel Lust, es ist noch viel zu tun. Wir wissen es zu schätzen, dass die Mannschaft so performt, wie sie performt. Es ging rapide nach oben, ohne Einbruch in den Leistungen. Wir sind aber auf jeden Fall noch hungrig", so Schwering. Das Ziel bleibe zwar weiterhin der Klassenerhalt, doch er sei "zu ambitioniert, um zu sagen, dass ich damit zufrieden bin."