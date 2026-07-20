18 Tore in Elsdorf: Die Testspiel-Highlights vom Sonntag

SV Erftstolz Niederaußem – Ideal Club de Futbol Casa de Espana 1967 8:3
Schiedsrichter: Christian Gilles (Bergheim)
Tore: 0:1 Pawel Reck (1.), 1:1 Gürkan Sarkin (4.), 2:1 Gürkan Sarkin (26.), 3:1 Theo Maiworm (34. Eigentor), 3:2 Julian Birk (39.), 4:2 Marlon Peplau (48.), 5:2 Francesco Giorno (51.), 5:3 Jona Schulze (63.), 6:3 Redouane Kobia El Boukhlifi (68.), 7:3 Jan Ludwig (80.), 8:3 Jan Ludwig (90.)
SG Nörvenich-Hochkirchen – SC Germania Erftstadt-Lechenich 3:0
Schiedsrichter: Dirk Nolden
Tore: 1:0 Edmund Paeffgen (52.), 2:0 Mirco Nowicki (84.), 3:0 Florian Storchmaier (90.)
Niersquelle Kuckum – SuS Gohr 6:1
Schiedsrichter: Christian Lex (Wegberg)
Tore: 1:0 Fabio Esposito (18.), 2:0 Nico Kos (27.), 3:0 Niklas Trendelbernd (48.), 4:0 Oliver Schilaski (55.), 4:1 Firas Alyas (62.), 5:1 Oliver Schilaski (63.), 6:1 Oliver Schilaski (76. Foulelfmeter)
Sportfreunde Aegidienberg – SC Uckerath 2:2
Tore: 0:1 Niklas Weber (31.), 1:1 Ken Korten (35.), 2:1 Michel Alexander Schülgen (59.), 2:2 Tom Pfeffer (74.)
DJK Arminia Eilendorf – Alemannia Aachen II 1:4
Schiedsrichter: Jan Haaß
Tore: 0:1 Christian Sarfowaa (1.), 0:2 Christian Sarfowaa (26.), 1:2 Ümit Cagatay Bulut (29.), 1:3 Mert Sayin (66.), 1:4 Niels Schumacher (67.)
FV Bonn-Endenich – SC Weiler Volkhoven 0:5
Schiedsrichter: Peter Bonczek (Bonn)
Tore: 0:1 Luca Noll (70.), 0:2 Domenico Cantavenera (75.), 0:3 Simon Geertschuis (79.), 0:4 Luca Noll (81.), 0:5 Friedrich Stolz (90.)
SV Wormersdorf – SV Rhenania Bessenich 0:6
Tore: 0:1 Jehon Vatovci (38.), 0:2 Athanasios Noutsos (56.), 0:3 Manuel Macherey (73.), 0:4 Kaloyan Petrov (82.), 0:5 Kaloyan Petrov (83.), 0:6 Athanasios Noutsos (86.)
SC 08 Elsdorf – Rot-Gelb Wesseling 1992 17:1
Schiedsrichter: Andreas Nehren (Pulheim) - Zuschauer: 80
Tore: 0:1 Dragos Dima (2.), 1:1 Maurice Wieting (4.), 2:1 Mohamed Dahas (24.), 3:1 Hannes Jähn (28.), 4:1 Saif-Eddine Ayadi (34.), 5:1 Maurice Wieting (45.+1), 6:1 Jan Peterek (47.), 7:1 Mohamed Allaoui (56.), 8:1 Gabriel Hardung (61.), 9:1 Luca Gruttmann (68.), 10:1 Timo Braun (70.), 11:1 Taylan Sirin (75.), 12:1 Timo Braun (77.), 13:1 Luca Gruttmann (78.), 14:1 Timo Braun (81.), 15:1 Timo Braun (83.), 16:1 Timo Braun (84.), 17:1 Niklas Kühnapfel (88.)
TuS Blau-Weiß Königsdorf II – SV Weiden 0:3
Tore: 0:1 Jannick Michalsky (25.), 0:2 Paul Hupperich (71.), 0:3 Patrick Odau (76.)
TuS Mechernich – VfL Erp 0:2
Schiedsrichter: Michael Schindler - Zuschauer: 40
Tore: 0:1 Andreas Nies (19.), 0:2 Dustin Müller (59.)
Falke Bergrath – SG Türkischer SV Düren 3:7
Schiedsrichter: Carlos Ssykor (Aachen) - Zuschauer: 70
Tore: 0:1 Daniel Bleja (6.), 1:1 Marvin Meurer (9.), 1:3 (24.), 1:2 Dieu-Merci Nzelo-Niata (25.), 2:3 Marvin Meurer (31.), 3:4 (39.), 3:3 Emirhan Akcan (56.), 3:5 (59.), 3:6 (64.), 3:7 (73.)
DJK Rasensport Brand – Rhenania Richterich 3:1
Schiedsrichter: Simeon Filipov (Eschweiler ) - Zuschauer: 40
Tore: 0:1 Ferhat Akar (2.), 1:1 Delany Arigbe (25.), 2:1 Delany Arigbe (43.), 3:1 Delany Arigbe (84.)
TuS Mondorf 1920 – TuRa Germania Oberdrees 5:1
Schiedsrichter: Marcus von Scheid (Bonn)
Tore: 1:0 Ioannis Simeonidis (5.), 2:0 Moritz Arnold (11.), 3:0 Ioannis Simeonidis (26.), 4:0 Gerrit Vos (35.), 5:0 Nico Schönborn (62. Foulelfmeter), 5:1 Coskun Celik (77.)
SV Schwarz-Weiß Nierfeld – Hambacher Spielverein 7:1
Tore: 1:0 Anas El Helouati (8.), 1:1 (12.), 2:1 Jonas Küpper (36.), 3:1 Jonas Küpper (39.), 4:1 Jonas Küpper (57.), 5:1 Thomas Nonnen (69.), 6:1 Sven Pohl (84.), 7:1 Marlon Vogt (88.)
SV Lövenich/Widdersdorf – TSV Weiss 6:3
Tore: 0:1 (18.), 1:1 (20.), 1:2 Friedel Türk (23.), 2:2 Stephan Heiler (50.), 3:2 (68.), 3:3 Felix de Wendt (69.), 4:3 (79.), 5:3 Constantin Sternberg (84.), 6:3 Rayan Ben Fares (89.)
SV Vorgebirge – SV Metternich 4:3
Tore: 1:0 Fabian Decker (23.), 2:0 Niclas Zuziak (44.), 3:0 Christian Müller (44.), 3:1 Muharrem Sido (45.+4), 3:2 Xhulio Lickollari (48.), 4:2 Narciel Mbuku (49.), 4:3 Niklas Schäfer (90.+5)
Spielvereinigung Köln-Flittard – SV Gremberg Humboldt 3:4
Tore: 1:0 Faries Yamba (8.), 2:1 (21.), 2:0 Umut Dogan (23.), 2:2 (53.), 3:2 Akay Turgut (59.), 3:3 (72.), 3:4 (77.)
TuS Rheinland Dremmen – SG Stolberg 6:2
Schiedsrichter: Maverick Justen
Tore: 1:0 Lucas De Brito (4.), 1:1 Maurice Heidenthal (6.), 2:1 Joel Weigandt (7.), 3:1 Lucas De Brito (42.), 4:1 Lucas De Brito (46.), 5:1 Lucas De Brito (68.), 5:2 Nassim Flissi (74.), 6:2 Lucas De Brito (83.)
SV Rot Weiß Hütte – Marokkanischer SV Bonn 3:2
Schiedsrichter: Erkan Zorlu
Tore: 1:0 Blerton Ademi (19.), 1:1 Soufian Ben Amar (35. Foulelfmeter), 2:1 Dhrgam Alshebani (41. Foulelfmeter), 3:1 Ayman Bouskouchi (47.), 3:2 Anas Bodabouz (78.)
SC Fortuna Bonn – VTA Bonn 8:0
Schiedsrichter: Matthias Sturm
Tore: 1:0 Lukas Miebach (3.), 2:0 Younes Maaras (4.), 3:0 Ege Emre Cetinkaya (13.), 4:0 Nick Maier (15.), 5:0 Lukas Miebach (19.), 6:0 Younes Maaras (72.), 7:0 Kilian Restovic (74.), 8:0 Elias Antony Christ (85.)
SC Rheinbach – Germania Eicherscheid 3:2
Tore: 1:0 Georgios Athanasiadis (15.), 2:0 Stefan Ristovski (50.), 2:1 Nils Henn (59.), 3:1 (66.), 3:2 Patrick Wirtz (73.)
FC Teutonia Weiden – Kohlscheider BC 1:0
Schiedsrichter: Marco Weber (Aachen)
Tore: 1:0 David Hartmann (21.)
FC Hürth II – SV Kurdistan Düren 2:3
Schiedsrichter: Moritz Weyer
Tore: 0:1 Nurullah Yasar (10.), 1:1 Ben Resulbegovic (15.), 2:1 Philipp Geuer (18.), 2:2 Milad Pour Ghadiri (38.), 2:3 Jalil Tahir (86.)
Bedburger Ballspielverein – FC Germania Zündorf 2:4
Schiedsrichter: Nick Raphael Quath
Tore: 0:1 Nikolaos Giapoutzidis (5.), 0:2 Lukas Schnell (14.), 1:2 Robin Semrau (29.), 1:3 Luca Mule (34.), 2:3 Jonas Tharau (50.), 2:4 Lukas Schnell (90.)
VfR Hangelar – FC Blau-Weiß Friesdorf 1:2
Tore: 0:1 Luis Gjini (58.), 0:2 (75.), 1:2 Mouhanad Aldakak (89. Eigentor)
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