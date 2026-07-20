 2026-07-17T11:53:53.177Z

Allgemeines

18 Tore in Elsdorf: Die Testspiel-Highlights vom Sonntag

Der Testspielsonntag im Rückblick

von red · Heute, 07:39 Uhr · 0 Leser
– Foto: Linus Noah Krieger

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Mittelrheinliga
BZL Mittelrhein St. 1
BZL Mittelrhein St. 3
BZL Mittelrhein St. 4
Kreisliga A Berg

Die Vorbereitung am Mittelrhein nimmt weiter Fahrt auf und der erste, große Testspielsonntag liegt hinter uns. FuPa zeigt euch Ticker, Ergebnisse und mehr zu den Partien.

Die Testspiele am Sonntag, 19. Juli 2026

Gestern, 15:30 Uhr
SSV Bornheim
SSV BornheimSSV Bornheim
SV Rot-Weiß Merl
SV Rot-Weiß MerlRW Merl
8
0

SSV Bornheim – SV Rot-Weiß Merl 8:0
Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Kai Nierada (16.), 2:0 Kai Nierada (28.), 3:0 Can Catak (34.), 4:0 Lukas Struzyna (58.), 5:0 Julio Molongua (60.), 6:0 Nils Wolters (67.), 7:0 Nils Wolters (69.), 8:0 Julio Molongua (80.)



Gestern, 15:00 Uhr
SV Erftstolz Niederaußem 1926
SV Erftstolz Niederaußem 1926Niederaußem
Ideal Club de Futbol Casa de Espana 1967
Ideal Club de Futbol Casa de Espana 1967Casa Espana
8
3
Abpfiff

SV Erftstolz Niederaußem – Ideal Club de Futbol Casa de Espana 1967 8:3
Schiedsrichter: Christian Gilles (Bergheim)
Tore: 0:1 Pawel Reck (1.), 1:1 Gürkan Sarkin (4.), 2:1 Gürkan Sarkin (26.), 3:1 Theo Maiworm (34. Eigentor), 3:2 Julian Birk (39.), 4:2 Marlon Peplau (48.), 5:2 Francesco Giorno (51.), 5:3 Jona Schulze (63.), 6:3 Redouane Kobia El Boukhlifi (68.), 7:3 Jan Ludwig (80.), 8:3 Jan Ludwig (90.)

Gestern, 15:00 Uhr
SG Nörvenich-Hochkirchen
SG Nörvenich-HochkirchenNörvenich
SC Germania Erftstadt-Lechenich
SC Germania Erftstadt-LechenichErftstadt
3
0
Abpfiff

SG Nörvenich-Hochkirchen – SC Germania Erftstadt-Lechenich 3:0
Schiedsrichter: Dirk Nolden
Tore: 1:0 Edmund Paeffgen (52.), 2:0 Mirco Nowicki (84.), 3:0 Florian Storchmaier (90.)

Gestern, 15:00 Uhr
Niersquelle Kuckum
Niersquelle KuckumKuckum
SuS Gohr
SuS GohrSuS Gohr
6
1
Abpfiff

Niersquelle Kuckum – SuS Gohr 6:1
Schiedsrichter: Christian Lex (Wegberg)
Tore: 1:0 Fabio Esposito (18.), 2:0 Nico Kos (27.), 3:0 Niklas Trendelbernd (48.), 4:0 Oliver Schilaski (55.), 4:1 Firas Alyas (62.), 5:1 Oliver Schilaski (63.), 6:1 Oliver Schilaski (76. Foulelfmeter)

Gestern, 16:00 Uhr
Sportfreunde Aegidienberg
Sportfreunde AegidienbergAegidienberg
SC Uckerath
SC UckerathSC Uckerath
2
2
Abpfiff

Sportfreunde Aegidienberg – SC Uckerath 2:2
Tore: 0:1 Niklas Weber (31.), 1:1 Ken Korten (35.), 2:1 Michel Alexander Schülgen (59.), 2:2 Tom Pfeffer (74.)

Gestern, 15:00 Uhr
DJK Arminia Eilendorf
DJK Arminia EilendorfEilendorf
Alemannia Aachen
Alemannia AachenAlem. Aachen II
1
4
Abpfiff

DJK Arminia Eilendorf – Alemannia Aachen II 1:4
Schiedsrichter: Jan Haaß
Tore: 0:1 Christian Sarfowaa (1.), 0:2 Christian Sarfowaa (26.), 1:2 Ümit Cagatay Bulut (29.), 1:3 Mert Sayin (66.), 1:4 Niels Schumacher (67.)

Gestern, 15:00 Uhr
FV Bonn-Endenich
FV Bonn-EndenichFV Endenich
SC Weiler Volkhoven
SC Weiler VolkhovenSC Volkhoven
0
5
Abpfiff

FV Bonn-Endenich – SC Weiler Volkhoven 0:5
Schiedsrichter: Peter Bonczek (Bonn)
Tore: 0:1 Luca Noll (70.), 0:2 Domenico Cantavenera (75.), 0:3 Simon Geertschuis (79.), 0:4 Luca Noll (81.), 0:5 Friedrich Stolz (90.)

Gestern, 13:00 Uhr
SV Wormersdorf 1946
SV Wormersdorf 1946Wormersdorf
SV Rhenania Bessenich 1928
SV Rhenania Bessenich 1928SV Bessenich
0
6
Abpfiff
+Video

SV Wormersdorf – SV Rhenania Bessenich 0:6
Tore: 0:1 Jehon Vatovci (38.), 0:2 Athanasios Noutsos (56.), 0:3 Manuel Macherey (73.), 0:4 Kaloyan Petrov (82.), 0:5 Kaloyan Petrov (83.), 0:6 Athanasios Noutsos (86.)

Gestern, 15:15 Uhr
SC 08 Elsdorf
SC 08 ElsdorfSC Elsdorf
Rot-Gelb Wesseling 1992
Rot-Gelb Wesseling 1992RG Wesseling
17
1

SC 08 Elsdorf – Rot-Gelb Wesseling 1992 17:1
Schiedsrichter: Andreas Nehren (Pulheim) - Zuschauer: 80
Tore: 0:1 Dragos Dima (2.), 1:1 Maurice Wieting (4.), 2:1 Mohamed Dahas (24.), 3:1 Hannes Jähn (28.), 4:1 Saif-Eddine Ayadi (34.), 5:1 Maurice Wieting (45.+1), 6:1 Jan Peterek (47.), 7:1 Mohamed Allaoui (56.), 8:1 Gabriel Hardung (61.), 9:1 Luca Gruttmann (68.), 10:1 Timo Braun (70.), 11:1 Taylan Sirin (75.), 12:1 Timo Braun (77.), 13:1 Luca Gruttmann (78.), 14:1 Timo Braun (81.), 15:1 Timo Braun (83.), 16:1 Timo Braun (84.), 17:1 Niklas Kühnapfel (88.)

Gestern, 11:30 Uhr
TuS Blau-Weiß Königsdorf
TuS Blau-Weiß KönigsdorfKönigsdorf II
SV Weiden 1914/75
SV Weiden 1914/75Weiden 14/75
0
3
Abpfiff

TuS Blau-Weiß Königsdorf II – SV Weiden 0:3
Tore: 0:1 Jannick Michalsky (25.), 0:2 Paul Hupperich (71.), 0:3 Patrick Odau (76.)

Gestern, 15:00 Uhr
TuS Mechernich 1897
TuS Mechernich 1897Mechernich
VfL Erp 27/32
VfL Erp 27/32VfL Erp
0
2

TuS Mechernich – VfL Erp 0:2
Schiedsrichter: Michael Schindler - Zuschauer: 40
Tore: 0:1 Andreas Nies (19.), 0:2 Dustin Müller (59.)

Gestern, 15:00 Uhr
Falke Bergrath
Falke BergrathBergrath
SG Türkischer SV Düren
SG Türkischer SV DürenTSV Düren
3
7
Abpfiff

Falke Bergrath – SG Türkischer SV Düren 3:7
Schiedsrichter: Carlos Ssykor (Aachen) - Zuschauer: 70
Tore: 0:1 Daniel Bleja (6.), 1:1 Marvin Meurer (9.), 1:3 (24.), 1:2 Dieu-Merci Nzelo-Niata (25.), 2:3 Marvin Meurer (31.), 3:4 (39.), 3:3 Emirhan Akcan (56.), 3:5 (59.), 3:6 (64.), 3:7 (73.)

Gestern, 14:30 Uhr
DJK Rasensport Brand
DJK Rasensport BrandDJK RS Brand
Rhenania Richterich
Rhenania RichterichRichterich
3
1

DJK Rasensport Brand – Rhenania Richterich 3:1
Schiedsrichter: Simeon Filipov (Eschweiler ) - Zuschauer: 40
Tore: 0:1 Ferhat Akar (2.), 1:1 Delany Arigbe (25.), 2:1 Delany Arigbe (43.), 3:1 Delany Arigbe (84.)

Gestern, 13:00 Uhr
TuS Mondorf 1920
TuS Mondorf 1920TuS Mondorf
TuRa Germania Oberdrees
TuRa Germania OberdreesOberdrees
5
1
Abpfiff

TuS Mondorf 1920 – TuRa Germania Oberdrees 5:1
Schiedsrichter: Marcus von Scheid (Bonn)
Tore: 1:0 Ioannis Simeonidis (5.), 2:0 Moritz Arnold (11.), 3:0 Ioannis Simeonidis (26.), 4:0 Gerrit Vos (35.), 5:0 Nico Schönborn (62. Foulelfmeter), 5:1 Coskun Celik (77.)

Gestern, 15:00 Uhr
SV Schwarz-Weiß Nierfeld 1929
SV Schwarz-Weiß Nierfeld 1929Nierfeld
Hambacher Spielverein
Hambacher SpielvereinHambach
7
1
Abpfiff

SV Schwarz-Weiß Nierfeld – Hambacher Spielverein 7:1
Tore: 1:0 Anas El Helouati (8.), 1:1 (12.), 2:1 Jonas Küpper (36.), 3:1 Jonas Küpper (39.), 4:1 Jonas Küpper (57.), 5:1 Thomas Nonnen (69.), 6:1 Sven Pohl (84.), 7:1 Marlon Vogt (88.)

Gestern, 15:15 Uhr
SC Schwarz-Weiß Köln
SC Schwarz-Weiß KölnSC SW Köln
SpVg Frechen 20
SpVg Frechen 20Frechen II
2
2
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
SV Lövenich/Widdersdorf 1986/27
SV Lövenich/Widdersdorf 1986/27SV Lövenich
TSV Weiss 1919/28
TSV Weiss 1919/28TSV Weiss
6
3
Abpfiff

SV Lövenich/Widdersdorf – TSV Weiss 6:3
Tore: 0:1 (18.), 1:1 (20.), 1:2 Friedel Türk (23.), 2:2 Stephan Heiler (50.), 3:2 (68.), 3:3 Felix de Wendt (69.), 4:3 (79.), 5:3 Constantin Sternberg (84.), 6:3 Rayan Ben Fares (89.)

Gestern, 15:00 Uhr
SV Vorgebirge
SV VorgebirgeVorgebirge
SV Metternich
SV MetternichSV Metternich
4
3
Abpfiff

SV Vorgebirge – SV Metternich 4:3
Tore: 1:0 Fabian Decker (23.), 2:0 Niclas Zuziak (44.), 3:0 Christian Müller (44.), 3:1 Muharrem Sido (45.+4), 3:2 Xhulio Lickollari (48.), 4:2 Narciel Mbuku (49.), 4:3 Niklas Schäfer (90.+5)

Gestern, 15:30 Uhr
Spielvereinigung 1920 Köln-Flittard
Spielvereinigung 1920 Köln-FlittardSpV Flittard
SV Gremberg Humboldt 60/62
SV Gremberg Humboldt 60/62SV Gremberg
3
4
Abpfiff

Spielvereinigung Köln-Flittard – SV Gremberg Humboldt 3:4
Tore: 1:0 Faries Yamba (8.), 2:1 (21.), 2:0 Umut Dogan (23.), 2:2 (53.), 3:2 Akay Turgut (59.), 3:3 (72.), 3:4 (77.)

Gestern, 15:00 Uhr
TuS Rheinland Dremmen
TuS Rheinland DremmenDremmen
SG Stolberg
SG StolbergStolberg
6
2
Abpfiff

TuS Rheinland Dremmen – SG Stolberg 6:2
Schiedsrichter: Maverick Justen
Tore: 1:0 Lucas De Brito (4.), 1:1 Maurice Heidenthal (6.), 2:1 Joel Weigandt (7.), 3:1 Lucas De Brito (42.), 4:1 Lucas De Brito (46.), 5:1 Lucas De Brito (68.), 5:2 Nassim Flissi (74.), 6:2 Lucas De Brito (83.)

Gestern, 15:15 Uhr
SV Rot Weiß Hütte
SV Rot Weiß HütteRW Hütte
Marokkanischer SV Bonn
Marokkanischer SV BonnMSV Bonn
3
2
Abpfiff

SV Rot Weiß Hütte – Marokkanischer SV Bonn 3:2
Schiedsrichter: Erkan Zorlu
Tore: 1:0 Blerton Ademi (19.), 1:1 Soufian Ben Amar (35. Foulelfmeter), 2:1 Dhrgam Alshebani (41. Foulelfmeter), 3:1 Ayman Bouskouchi (47.), 3:2 Anas Bodabouz (78.)

Gestern, 15:00 Uhr
SC Fortuna Bonn
SC Fortuna BonnFortuna Bonn
VTA Bonn
VTA BonnVTA Bonn
8
0
Abpfiff

SC Fortuna Bonn – VTA Bonn 8:0
Schiedsrichter: Matthias Sturm
Tore: 1:0 Lukas Miebach (3.), 2:0 Younes Maaras (4.), 3:0 Ege Emre Cetinkaya (13.), 4:0 Nick Maier (15.), 5:0 Lukas Miebach (19.), 6:0 Younes Maaras (72.), 7:0 Kilian Restovic (74.), 8:0 Elias Antony Christ (85.)

Gestern, 15:00 Uhr
SC Rheinbach
SC RheinbachSC Rheinbach
Germania Eicherscheid
Germania EicherscheidEicherscheid
3
2
Abpfiff

SC Rheinbach – Germania Eicherscheid 3:2
Tore: 1:0 Georgios Athanasiadis (15.), 2:0 Stefan Ristovski (50.), 2:1 Nils Henn (59.), 3:1 (66.), 3:2 Patrick Wirtz (73.)

Gestern, 15:00 Uhr
FC Teutonia Weiden
FC Teutonia WeidenWeiden
Kohlscheider BC
Kohlscheider BCKohlscheid
1
0
Abpfiff

FC Teutonia Weiden – Kohlscheider BC 1:0
Schiedsrichter: Marco Weber (Aachen)
Tore: 1:0 David Hartmann (21.)

Gestern, 15:00 Uhr
FC Hürth
FC HürthFC Hürth II
SV Kurdistan Düren
SV Kurdistan DürenKurdistan
2
3
Abpfiff

FC Hürth II – SV Kurdistan Düren 2:3
Schiedsrichter: Moritz Weyer
Tore: 0:1 Nurullah Yasar (10.), 1:1 Ben Resulbegovic (15.), 2:1 Philipp Geuer (18.), 2:2 Milad Pour Ghadiri (38.), 2:3 Jalil Tahir (86.)

Gestern, 15:15 Uhr
Bedburger Ballspielverein
Bedburger BallspielvereinBedburger BV
FC Germania Zündorf 1913
FC Germania Zündorf 1913FC Zündorf
2
4
Abpfiff

Bedburger Ballspielverein – FC Germania Zündorf 2:4
Schiedsrichter: Nick Raphael Quath
Tore: 0:1 Nikolaos Giapoutzidis (5.), 0:2 Lukas Schnell (14.), 1:2 Robin Semrau (29.), 1:3 Luca Mule (34.), 2:3 Jonas Tharau (50.), 2:4 Lukas Schnell (90.)

Gestern, 13:00 Uhr
VfR Hangelar
VfR HangelarVfR Hangelar
FC Blau-Weiß Friesdorf
FC Blau-Weiß FriesdorfFriesdorf
1
2
Abpfiff

VfR Hangelar – FC Blau-Weiß Friesdorf 1:2
Tore: 0:1 Luis Gjini (58.), 0:2 (75.), 1:2 Mouhanad Aldakak (89. Eigentor)

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