18 Teams nehmen teil: Auftakt zu den Hallen-Titelkämpfen der Frauen Frauen-Hallenmasters +++ In drei Vorrunden werden die Qualifikanten für die Zwischenrunde gesucht

Am Sonntagvormittag fällt der Startschuss zu den Hallen-Titelkämpfen der Frauen der Saison 2022/23. In der ersten von drei Vorrunden-Gruppen ist in Landsberg unter anderem der Titelverteidiger Magdeburger FFC im Einsatz. Dort bekommt es der Regionalligist mit Union Sandersdorf und Rot-Schwarz Edlau (Verbandsliga), mit Blau-Weiß Dölau und der SG Dabrun-Jessen (Landesliga) sowie Regionalklasse-Vertreter SG Kemberg/Eutzsch zu tun.

Die übrigen Teams, die sich für die Zwischenrunde am 22. Januar in Bad Dürrenberg qualifizieren, werden dann im neuen Jahr gesucht. Am 8. Januar werden die beiden anderen Vorrunden-Gruppen in Gardelegen und Rottleberode ausgetragen. Dann sind u.A. auch die Verbandsligisten SG Gardelegen/Pretzier/Chüden, SSV Besiegdas, SG Walsleben/Rochau, Hallescher FC, SG Einheit Halle und Magdeburger FFC II mit von der Partie. Die Finalrunde der Frauen findet schließlich am 29. Januar in Dessau statt.