18. Spieltag Kreisliga B6: TSV Grafenau - SV Affstätt

Bei strahlendem Frühlingswetter und bester Kulisse empfing unser TSV am Sonntag den SV Affstätt I auf dem heimischen Holzberg. Beide Mannschaften traten hochmotiviert an, und bereits in den ersten Minuten wurde klar: Dieses Spiel würde auf Messers Schneide stehen.

In der 33. Spielminute dann der Rückschlag für unseren TSV: Ein Abstimmungsfehler in der Hintermannschaft ermöglichte den Gästen aus Affstätt eine ungestörte Flanke von der rechten Seite. In der Mitte stand ein Affstätter Spieler frei und netzte zum 0:1 ein. Ein bitterer Gegentreffer kurz vor der Halbzeit, der dem Spielverlauf nicht ganz gerecht wurde.

Nach dem Seitenwechsel zeigte unsere Mannschaft erneut Moral und Kampfgeist. Mit viel Einsatz und dem festen Willen, das Spiel noch zu drehen, kamen wir druckvoll aus der Kabine. Das Spiel verlagerte sich zunehmend ins Mittelfeld, doch unser TSV erarbeitete sich immer wieder gefährliche Vorstöße. Leider fehlte im letzten Drittel oft die letzte Präzision oder das Quäntchen Glück im Zug nach vorne.

Trotz aller Bemühungen gelang der Ausgleich nicht mehr, und so blieb es beim knappen 0:1 für die Gäste aus Affstätt. Eine unglückliche Niederlage, aber mit einem klaren positiven Trend: Unser TSV zeigt eine stetige Entwicklung und spielt auf Augenhöhe mit den Topteams der Liga – ein großer Fortschritt im Vergleich zur Hinrunde.

Die Auswechslungen unseres TSV:

38. Minute: Csaba Lakatos für den verletzten Maximilian Kohler

70. Minute: Mustafa Zaid Ali für Balazs Hodur

74. Minute: Alexander Widmaier für Erik Harms

Jetzt heißt es: Mund abwischen, weiterarbeiten und den Fokus auf das nächste Spiel richten! Bereits am kommenden Samstag steht das Auswärtsspiel gegen SV Nufringen II an. Dort wollen wir zurück in die Erfolgsspur finden – mit Eurer Unterstützung!

Danke an alle Zuschauer und Fans, die uns auch an diesem Sonntag lautstark unterstützt haben. Wir sehen uns nächste Woche!

TSV Grafenau II - SV Affstätt II 1:4

Am vergangenen Sonntag empfing unsere zweite Mannschaft den SV Affstätt II auf dem heimischen Holzberg. Leider blieb der TSV Grafenau II an diesem Tag ohne Punkte. Bereits in der Anfangsphase gerieten wir früh mit 0:1 in Rückstand. Doch unsere Jungs zeigten direkt eine Reaktion: Michael Seher sorgte mit einem platzierten Abschluss für den 1:1-Ausgleich und brachte den TSV II zurück ins Spiel.

Die Partie blieb in der Folge offen, doch kurz vor dem Halbzeitpfiff gelang den Gästen aus Affstätt der erneute Führungstreffer zum 1:2. Nach der Pause war unser TSV II weiterhin bemüht, das Spiel zu drehen und hatte einige gute Möglichkeiten – doch der Ball wollte einfach nicht den Weg ins Netz finden. Stattdessen war es erneut der SV Affstätt II, der seine Chancen eiskalt nutzte und im Verlauf der zweiten Hälfte das Ergebnis auf 1:4 erhöhte.

Trotz engagierter Leistung stand am Ende eine bittere Niederlage. Jetzt heißt es: Mund abwischen, aus den Fehlern lernen und den Blick nach vorne richten. Am kommenden Wochenende wartet bereits die nächste Aufgabe auf unsere Zweite.