18. Spieltag. Heimspiel. Kampf bis zur letzten Sekunde. von Andy Theil · Heute, 07:00 Uhr · 0 Leser

Zu Gast war die Fortuna aus Großschwabhausen in Kromsdorf – und der TSV erwischte einen perfekten Start. Nach einer wilden Anfangsphase brachte Yves Metzeroth nach einer starken Flanke von Julius Franz die 1:0 Führung.





Kromsdorf hatte die Chance nachzulegen, doch stattdessen drehte der Gegner innerhalb weniger Minuten das Spiel. Mit einem 1:2 ging es in die Pause durch Tore von Franz Müller und Nils Eberhardt.



Doch wer dachte, wir geben uns auf, kennt unseren TSV nicht!

Mit Jens „Knacker“ Reimann kam neue Energie aufs Feld, Kromsdorf übernahm die Kontrolle und warf alles nach vorne. Leidenschaft, Wille, Einsatz – die Mannschaft hat alles gegeben.





Dann der bittere Rückschlag: Elfmeter, 1:3.(Erik Seiler)

Trotzdem hat der TSV bis zur letzten Minute gekämpft, nie aufgegeben und alles reingeworfen. In der Nachspielzeit fiel per weiterem Elfmeter das 1:4.(Franz Müller)



Das Ergebnis tut weh. Aber was bleibt, ist der Einsatz, der Zusammenhalt und der unbedingte Wille, den Klassenerhalt zu schaffen. Genau darauf muss aufgebaut werden. Jetzt heißt es: Mund abwischen, weitermachen und gemeinsam weiterkämpfen.