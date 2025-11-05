Er kam, sah - und hat noch nicht verloren: Emanuel Baum kann eine beeindruckende Statistik als Schwabmünchen-Coach vorweisen: 18 Spiele, 15 Siege, 3 Unentschieden. – Foto: Jenni Maul

18 Spiele ungeschlagen: Kompany-Vergleich in Schwabmünchen Der TSV Schwabmünchen hat als einziger bayerischer Landesligist noch kein Spiel verloren und strebt mit Macht zurück in die Bayernliga Verlinkte Inhalte präsentiert von Landesliga Südwest Schwabmünch. Emanuel Baum Manfred Bock

Der TSV Schwabmünchen verfügt über ein Alleinstellungsmerkmal, um welches ihn 89 andere Klubs beneiden. Der Klub aus dem Landkreis Augsburg ist nämlich von insgesamt 90 Landesligisten in den fünf bayerischen Staffeln der einzige, der immer noch ungeschlagen ist: 18 Spiele, 15 Siege, 3 Unentschieden, 0 Niederlagen lautet die imposante Bilanz. Wenig verwunderlich, dass die Schwabmünchner souverän mit zehn Punkten Vorsprung die Landesliga Südwest anführen und mit Macht zurück in die Bayernliga streben. Von 2012 bis 2022 war der TSV Dauergast in der zweithöchsten Amateurklasse. Ein Comeback zeichnet sich mehr und mehr ab. Aber: Was macht die Schwabmünchner in dieser Saison so stark? FuPa hat sich mit Vereinsurgestein und Sportdirektor Manfred Bock unterhalten.

18 Spiele ungeschlagen, die Serien-Täter aus Schwabmünchen werden allmählich unheimlich. Ein toller, aber flüchtiger Status quo? "Ich hoffe nicht, dass es nur eine Momentaufnahme ist. Die Truppe ist einfach so gut", betont ein bestens gelaunter Manfred Bock im Brustton der Überzeugung. Bei der Kaderzusammenstellug haben die Schwabmünchner im Sommer ein glückliches Händchen bewiesen, was allerdings weniger auf Zufall basiert. "Alle Neuen, die wir geholt haben, sollten charakterlich zu 100 Prozent zu uns passen. Das war die oberste Prämisse. Ich denke, das ist uns mehr als gelungen. Ein Matthias Moser, ein Robin Glöckle, ein Richard Gumpinger oder ein Maximilian Muha zum Beispiel sind überragende Jungs." Und dann wäre da ja auch noch der neue Trainer. Auf Emanuel Baum als starken Mann an der Seitenlinie legten sich die Schwabmünchner erst relativ spät fest. In der vergangenen Saison sprang der bald 53-Jährige bei Türkgücü Königsbrunn in die Bresche und sollte den Abstieg in die Kreisliga verhindern, was knapp nicht gelang. Zuvor war Baum beim FC Stätzling tätig. Warum fiel die Wahl auf ihn? "Ich vergleiche das mit Vincent Kompany beim FC Bayern. Emanuel Baum war nicht unsere erste Wahl, wir hatten uns an andere Namen geklammert, wobei sich dann relativ schnell herausgestellt hat, dass das nicht passt. Sei es charakterlich, oder die finanziellen Forderungen waren einfach zu hoch. Wir waren lange auf der Suche und sind dann auf Emanuel Baum gekommen. Und was soll ich sagen: Das Beste kommt zum Schluss", plaudert Bock grinsend über die Phase der Trainerfindung.

Bislang viel Grund zum Jubeln hatten die Kicker des TSV Schwabmünchen. – Foto: Daniel Worsch





Offensichtlich haben die Schwabmünchner einen Glückstreffer gelandet. Mit Blick auf die Ergebnisse kann man zu keinem anderen Fazit kommen: Baum macht bislang sehr, sehr vieles richtig. Für Manfred Bock kommt der tolle Lauf wenig überraschend: "Wir hatten ihn (Baum, Anm.d.Red.) im Sommer zu uns eingeladen. Nach dem Gespräch war allen vier Vereinsvertreter, die mit am Tisch saßen, völlig überzeugt von seinem Auftreten und seinen Vorstellungen, wie er Fußball spielen lassen möchte." Die Art von Baum kommt an in Schwabmünchen. "Er lässt keinen links liegen und hat ein Auge darauf, junge Spieler zu entwickeln. Genau das, was wir uns erhofft hatten. Zudem funktioniert die Zusammenarbeit mit den Co-Trainern hervorragend. Aktuell greift ein Rädchen ins andere", lobt Bock. Apropos: Auch mit Blick auf den Nachwuchsbereich reißen die guten Nachrichten nicht ab: Im Sommer werden gleich 14 Akteure aus der eigenen U19, die in der Bezirksoberliga spielt, in den Seniorenbereich aufrücken.



Der kommende Sommer ist aber noch Zukunftsmusik. Im Hier und Jetzt will der TSV Schwabmünchen am kommenden Samstag in der Landesliga Südwest seine Super-Serie fortsetzen. Vor dem Auftritt beim Aufsteiger SG Niedersonthofen/Martinszell ist Manfred Bock allerdings ein wenig mulmig: "Irgendwann wird`s uns wohl auch mal erwischen, ich hoffe, dass es nicht am Samstag ist. Uns erwartet ein kleiner, schlechter Platz. Genau das, was wir eigentlich nicht wollen. Denn unser großer Platz zuhause ist schon auch ein Vorteil für uns. Konditionell sind die Jungs topfit." Das Ziel bis zum Winter ist klar formuliert: Auch in den abschließenden vier Partien bis zur großen Pause will der TSV ungeschlagen bleiben. Als die "Unbesiegbaren" ins neue Jahr gehen. Da wären auch wieder die Parallelen zu den Kompany-Bayern...