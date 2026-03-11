18 Siege, jetzt der Pokal-Kracher: Zwei Mal A-Liga gegen Landesliga Die letzten beiden Partien im Viertelfinale des Kreispokal Heinsberg stehen an. von red · Heute, 06:49 Uhr · 0 Leser

Sowohl die Sportfreunde Uevekoven (in grün), als auch Union Schafhausen will ins Halbfinle. – Foto: Daniel Frenken

Wer folgt Germania Teveren und Viktoria Waldenrath-Straeten ins Halbfinale? Dynamo Erkelenz will dabei seine beeindruckende Serie auch im Kreispokal fortsetzen. Mit 18 Siegen aus 18 Ligaspielen reist der souveräne A-Liga-Spitzenreiter mit viel Selbstvertrauen ins Viertelfinale gegen Landesligist Sportfreunde Uevekoven. Während die Gastgeber vom nächsten Coup träumen, setzt der Aufsteiger aus der Landesliga seine Prioritäten klar auf den Klassenerhalt. Parallel hofft Germania Rurich nach dem Coup gegen Erkelenz auf die nächste Sensation gegen Union Schafhausen. Der Pokalabend verspricht damit Spannung zwischen Favoritenrolle und Außenseiter-Mut.

A-Liga-Dominator Dynamo Erkelenz fordert im Viertelfinale Landesligisten Der makellose Spitzenreiter der Kreisliga A trifft am Mittwochabend im Kreispokal-Viertelfinale auf einen personell rotierenden Landesligisten. Während Erkelenz die Krönung seiner Erfolgsserie sucht, setzt Uevekoven klare Prioritäten im Abstiegskampf.

Der FC Dynamo Erkelenz wandelt in dieser Spielzeit auf den Spuren der Perfektion. Mit der beeindruckenden Bilanz von 18 Siegen aus 18 Partien führt die Mannschaft souverän das Klassement der Kreisliga A an. Doch am Mittwochabend wartet im Viertelfinale des Kreispokals Heinsberg ein anderes Kaliber. Mit den Sportfreunden Uevekoven gastiert ein Landesligist, der sich nach einem starken Rückrundenauftakt mit sieben Punkten aus drei Spielen im Aufwind befindet. Vorjahresfinalist mit Rückenwind Dynamo-Trainer Hüseyin Bozkurt ordnet die Rollenverteilung trotz der eigenen Erfolgsserie nüchtern ein: „Mit Uevekoven kommt ein Landesligist zu uns, der richtig gut drauf ist. Sie haben mit Breinig und Schafhausen zwei starke Gegner geschlagen und reisen dementsprechend mit viel Selbstvertrauen an. Außerdem haben sie einige sehr erfahrene Spieler in ihren Reihen, wie Josh Holtby, Sven Jansen oder Nico Czichi, die genau wissen, wie man solche Spiele angeht. Wir wissen also, dass eine gute und eingespielte Mannschaft auf uns zukommt.“

Dass sein Team, das sich im Achtelfinale mit 3:1 gegen den SV Brachelen durchsetzte, keineswegs chancenlos ist, betont der 50-Jährige dennoch. „Wir brauchen uns nicht zu verstecken. Wir haben ebenfalls eine spielstarke Truppe, die zwar größtenteils noch jung ist, aber sehr viel Qualität und Tempo mitbringt. Ich erwarte ein intensives Spiel auf einem guten Niveau, bei dem die Zuschauer sicherlich auf ihre Kosten kommen werden.“ Die makellose Ligabilanz sieht Bozkurt als Beleg für die Konstanz, will ihr aber keine übergeordnete Bedeutung für den Pokalabend beimessen: „Natürlich sind 18 Siege in Folge in der Liga etwas Besonderes und zeigen, wie konstant die Mannschaft bisher gearbeitet hat. Trotzdem gehen wir jedes Spiel mit dem gleichen Fokus an – egal ob Meisterschaft oder Pokal. Wir haben einen sehr guten und breiten Kader, in dem sich im Training viele Spieler anbieten. Deshalb wird es sicherlich auch wieder die eine oder andere Veränderung geben – nicht, weil wir den Wettbewerb unterschiedlich bewerten, sondern weil wir jedem Spieler vertrauen und sich die Jungs ihre Einsätze im Training verdienen. Unser Anspruch ist es, in jedem Spiel unsere Leistung auf den Platz zu bringen.“ Auf der Gegenseite gibt sich Daniel Marschalk, Trainer der Sportfreunde Uevekoven, betont pragmatisch. Der Aufsteiger belegt derzeit den zwölften Rang der Landesliga 2 und hat sich ein Polster von fünf Punkten auf die Abstiegsränge erarbeitet. Nach dem deutlichen 7:0-Erfolg im Achtelfinale beim Spielverein Immerath blickt der 47-Jährige respektvoll auf die kommende Aufgabe: „Es wird ein hart umkämpftes Spiel. Dynamo hat in der A-Liga noch kein Spiel verloren und bislang keinen Punkt abgegeben. Klar sind wir aufgrund der Liga-Zugehörigkeit der Favorit, aber ich glaube trotzdem, dass es eine enge Partie wird.“ Maschalk: "Spiel auf Augenhöhe" Marschalk macht keinen Hehl daraus, dass der Klassenerhalt in der Landesliga oberste Priorität genießt. „Ich werde ein paar personelle Veränderungen vornehmen, weil mir die Liga dann doch etwas wichtiger ist als das Pokalspiel. Selbst wenn man sich für den Mittelrhein-Pokal qualifiziert, übersteht man dort meistens ohnehin nur ein oder zwei Runden. Natürlich fahren wir trotzdem dorthin, um zu gewinnen – keine Frage. Aber ich rechne mit einem Spiel auf Augenhöhe. Wir haben morgen noch Training, dann das Spiel am Mittwoch und am Donnerstag direkt wieder Training. Ich bin guter Dinge, aber wenn es am Ende nicht reicht, wäre ich persönlich auch nicht traurig. Wir werden ein paar Spielern Einsatzzeit geben, die sonst nicht so häufig gespielt haben. Deshalb wird es, denke ich, ein spannendes Spiel. Hoffentlich ohne Verlängerung.“

