18 Siege, jetzt der Pokal-Kracher: Zwei Mal A-Liga gegen Landesliga

Wer folgt Germania Teveren und Viktoria Waldenrath-Straeten ins Halbfinale? Dynamo Erkelenz will dabei seine beeindruckende Serie auch im Kreispokal fortsetzen. Mit 18 Siegen aus 18 Ligaspielen reist der souveräne A-Liga-Spitzenreiter mit viel Selbstvertrauen ins Viertelfinale gegen Landesligist Sportfreunde Uevekoven. Während die Gastgeber vom nächsten Coup träumen, setzt der Aufsteiger aus der Landesliga seine Prioritäten klar auf den Klassenerhalt.
Parallel hofft Germania Rurich nach dem Coup gegen Erkelenz auf die nächste Sensation gegen Union Schafhausen. Der Pokalabend verspricht damit Spannung zwischen Favoritenrolle und Außenseiter-Mut.
Der makellose Spitzenreiter der Kreisliga A trifft am Mittwochabend im Kreispokal-Viertelfinale auf einen personell rotierenden Landesligisten. Während Erkelenz die Krönung seiner Erfolgsserie sucht, setzt Uevekoven klare Prioritäten im Abstiegskampf.
Der FC Dynamo Erkelenz wandelt in dieser Spielzeit auf den Spuren der Perfektion. Mit der beeindruckenden Bilanz von 18 Siegen aus 18 Partien führt die Mannschaft souverän das Klassement der Kreisliga A an. Doch am Mittwochabend wartet im Viertelfinale des Kreispokals Heinsberg ein anderes Kaliber. Mit den Sportfreunden Uevekoven gastiert ein Landesligist, der sich nach einem starken Rückrundenauftakt mit sieben Punkten aus drei Spielen im Aufwind befindet.
Dynamo-Trainer Hüseyin Bozkurt ordnet die Rollenverteilung trotz der eigenen Erfolgsserie nüchtern ein: „Mit Uevekoven kommt ein Landesligist zu uns, der richtig gut drauf ist. Sie haben mit Breinig und Schafhausen zwei starke Gegner geschlagen und reisen dementsprechend mit viel Selbstvertrauen an. Außerdem haben sie einige sehr erfahrene Spieler in ihren Reihen, wie Josh Holtby, Sven Jansen oder Nico Czichi, die genau wissen, wie man solche Spiele angeht. Wir wissen also, dass eine gute und eingespielte Mannschaft auf uns zukommt.“
Dass sein Team, das sich im Achtelfinale mit 3:1 gegen den SV Brachelen durchsetzte, keineswegs chancenlos ist, betont der 50-Jährige dennoch. „Wir brauchen uns nicht zu verstecken. Wir haben ebenfalls eine spielstarke Truppe, die zwar größtenteils noch jung ist, aber sehr viel Qualität und Tempo mitbringt. Ich erwarte ein intensives Spiel auf einem guten Niveau, bei dem die Zuschauer sicherlich auf ihre Kosten kommen werden.“ Die makellose Ligabilanz sieht Bozkurt als Beleg für die Konstanz, will ihr aber keine übergeordnete Bedeutung für den Pokalabend beimessen: „Natürlich sind 18 Siege in Folge in der Liga etwas Besonderes und zeigen, wie konstant die Mannschaft bisher gearbeitet hat. Trotzdem gehen wir jedes Spiel mit dem gleichen Fokus an – egal ob Meisterschaft oder Pokal. Wir haben einen sehr guten und breiten Kader, in dem sich im Training viele Spieler anbieten. Deshalb wird es sicherlich auch wieder die eine oder andere Veränderung geben – nicht, weil wir den Wettbewerb unterschiedlich bewerten, sondern weil wir jedem Spieler vertrauen und sich die Jungs ihre Einsätze im Training verdienen. Unser Anspruch ist es, in jedem Spiel unsere Leistung auf den Platz zu bringen.“
Auf der Gegenseite gibt sich Daniel Marschalk, Trainer der Sportfreunde Uevekoven, betont pragmatisch. Der Aufsteiger belegt derzeit den zwölften Rang der Landesliga 2 und hat sich ein Polster von fünf Punkten auf die Abstiegsränge erarbeitet. Nach dem deutlichen 7:0-Erfolg im Achtelfinale beim Spielverein Immerath blickt der 47-Jährige respektvoll auf die kommende Aufgabe: „Es wird ein hart umkämpftes Spiel. Dynamo hat in der A-Liga noch kein Spiel verloren und bislang keinen Punkt abgegeben. Klar sind wir aufgrund der Liga-Zugehörigkeit der Favorit, aber ich glaube trotzdem, dass es eine enge Partie wird.“
Marschalk macht keinen Hehl daraus, dass der Klassenerhalt in der Landesliga oberste Priorität genießt. „Ich werde ein paar personelle Veränderungen vornehmen, weil mir die Liga dann doch etwas wichtiger ist als das Pokalspiel. Selbst wenn man sich für den Mittelrhein-Pokal qualifiziert, übersteht man dort meistens ohnehin nur ein oder zwei Runden. Natürlich fahren wir trotzdem dorthin, um zu gewinnen – keine Frage. Aber ich rechne mit einem Spiel auf Augenhöhe. Wir haben morgen noch Training, dann das Spiel am Mittwoch und am Donnerstag direkt wieder Training. Ich bin guter Dinge, aber wenn es am Ende nicht reicht, wäre ich persönlich auch nicht traurig. Wir werden ein paar Spielern Einsatzzeit geben, die sonst nicht so häufig gespielt haben. Deshalb wird es, denke ich, ein spannendes Spiel. Hoffentlich ohne Verlängerung.“
Nach dem Überraschungserfolg gegen Erkelenz träumt Germania Rurich vom nächsten Coup im Kreispokal. Der Gast aus Schafhausen sucht nach einem holprigen Start in das Fußballjahr derweil den Weg aus der Ergebniskrise.
Wenn am Mittwochabend das Viertelfinale im Kreispokal Heinsberg angepfiffen wird, klaffen die Welten auf dem Papier weit auseinander. Hier Germania Rurich, derzeit Tabellenneunter der Kreisliga A, dort Union Schafhausen, die nach dem Abstieg aus der Mittelrheinliga als einer der großen Favoriten auf den Titel gelten. Doch die aktuelle Formkurve verleiht der Begegnung eine eigene Dynamik. Während Rurich im Achtelfinale bereits den Bezirksligisten SC Erkelenz mit 3:1 aus dem Wettbewerb warf, schleppt sich die Union mit nur einem Punkt aus drei Rückrundenspielen durch die Liga.
Für die Gastgeber stellt die Partie ungeachtet der Tabellensituation ein außergewöhnliches Ereignis dar. Trainer Mark Lambertz betont die Bedeutung des Duells für den Außenseiter: „Mit dem Pokalspiel am Mittwoch gegen Union Schafhausen, eines der stärksten Teams im Kreis, steht für unseren kleinen, familiären Verein natürlich ein absolutes Highlight bevor. Die Mannschaft und das gesamte Umfeld freuen sich riesig auf diese Herausforderung.“ Der 35-Jährige ist sich der defensiven Marschroute bewusst, die seine Elf gegen den höherklassigen Gegner wählen muss. „Wir werden sicherlich in vielen Phasen viel gegen den Ball arbeiten und auch leiden müssen. Trotzdem glauben wir an unsere eigenen Stärken und an die kleine Chance, tatsächlich für eine Sensation sorgen zu können. Dafür brauchen wir allerdings eine nahezu fehlerfreie Leistung, um in einem Spiel auch gegen eine höherklassige Mannschaft bestehen zu können“, so Lambertz weiter. Nach zwei Niederlagen aus drei Spielen in der Liga gegen Spitzenmannschaften liege der Fokus nun darauf, die nötige Frische zu generieren: „Nach zuletzt sehr intensiven Spielen gegen die Top-Teams der Liga wollen wir bis Mittwoch bestmöglich regenerieren, um mit der nötigen Frische in die Partie zu gehen. Aktuell liegt der Fokus voll und ganz auf dem Pokalspiel, bevor anschließend in der Liga wieder harte Aufgaben auf uns warten.“
Bei Union Schafhausen herrscht indes eine gewisse Ergebnisnot. Auch im Pokal-Achtelfinale offenbarte die Mannschaft von Jörg Halfenberg Schwächen, als sie gegen den B-Ligisten SC Wegberg eine komfortable 3:0-Pausenführung fast noch verspielte und sich am Ende nur knapp mit 3:2 rettete. Halfenberg warnt daher davor, den kommenden Gegner zu unterschätzen. „Ein Pokalspiel hat natürlich immer seine eigenen Gesetze. Gerade gegen einen Underdog ist es oft schwierig, weil solche Mannschaften alles daran setzen, einen höherklassigen Gegner zu ärgern. Deshalb müssen wir von Beginn an alles in die Waagschale werfen, um erfolgreich zu sein“, erklärt der Trainer. Für die Union geht es am Mittwoch nicht nur um das Halbfinale – es geht um die psychologische Wende nach einem Winter voller personeller Ausfälle. Halfenberg ergänzt: „Nach dem etwas holprigen Start mit vielen Ausfällen wollen wir wieder in die richtige Spur kommen. Wir wollen unbedingt den ersten Erfolg einfahren, um darauf auch Selbstvertrauen für das Meisterschaftsspiel am Sonntag aufzubauen.“