18 Scorer in der Vorsaison: Hallescher FC verpflichtet Spielmacher

Nach der Vorstellung von Robert Schröder als neuen Chefcoach hat der Hallesche FC am Donnerstag einen weiteren Neuzugang in der Riege der Spieler präsentiert. Mit Fatlum Elezi, zuletzt Kapitän beim West-Regionalligisten Sportfreunde Lotte, hat sich der HFC die Dienste eine "gestandenen Regionalliga-Spielmachers" gesichert, wie der Verein schreibt.

Der ehemalige Junior der SG Dynamo Dresden kam im Herrenbereich schon ein wenig herum. Für den Berliner AK spielte Elezi in der Regionalliga, anschließend feierte er mit Tennis Borussia Berlin, dem FC Rot-Weiß Erfurt und zuletzt mit Sportfreunde Lotte jeweils den Aufstieg aus der Ober- in die Regionalliga. 18 Scorerpunkte sammelte der gebürtige Berliner in der abgelaufenen Saison in 32 Regionalliga-Partien. Zum Spielerprofil:

>> Fatlum Elezi