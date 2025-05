18 Punkte könnten reichen – Neurieds U23 nach Derbysieg mit Klassenerhaltshoffnung

Und plötzlich ist wieder alles drin für die U23 des TSV Neuried. Die Kreisklasse-Fußballer profitieren aktuell davon, dass es zwei weitere Teams in ihrer Liga gibt, die ebenfalls große Probleme haben. In der vergangenen Saison musste man in der Kreisklasse 3 immerhin auf einen Punkteschnitt von exakt einem Zähler pro Partie kommen, um den Gang in die Relegation zu vermeiden – was der Neurieder Reserve mit 27 Punkten in 26 Spielen fast auf den Punkt gelang. Ein vergleichbarer Schnitt ist für die Grün-Weißen dieses Jahr gar nicht mehr drin, erst 15 Zähler haben sie in 22 der heuer 24 Partien eingesammelt. Auf maximal 21 Punkte kann der Tabellenvorletzte also kommen. Und doch sieht es auf einmal gar nicht mehr so schlecht aus für den TSV in Sachen direkter Klassenerhalt. 18 Punkte könnten genügen.

Grund dafür ist der 7:0-Kantersieg beim SV Planegg-Krailling II am Sonntag, der erst zweite Erfolg in der Rückrunde. Mit personeller Verstärkung aus der vereinseigenen dritten Mannschaft – teils Spieler mit Landesliga-Erfahrung – rückte Neurieds Zweite bis auf drei Punkte an den TSV Forstenried auf dem ersten Nicht㈠abstiegsplatz heran. Weil die Würmtaler den direkten Vergleich gegen den formschwachen Ortsnachbarn (erst ein Punkt in diesem Kalenderjahr gegen Schlusslicht NK Dinamo) gewonnen haben, müssen sie in der Endabrechnung nur punktgleich mit Forstenried sein. Und das Restprogramm spricht für Neuried: Schon am Samstag kann mit einem Sieg gegen Schlusslicht Dinamo der Sprung aus der Abstiegszone gelingen. Forstenried trifft hingegen noch auf die TSG Pasing (3.) und den SV Waldeck-Obermenzing II (5.).