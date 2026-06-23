18 Neuzugänge und weitere Veränderungen beim Freiburger FC

Der Freiburger FC hat eine Vielzahl an Neuzugängen vermeldet. Als Sportlicher Leiter soll künftig Oliver Ivancic, zuletzt beim Verbandsligisten FC Wolfenweiler-Schallstadt, fungieren.
Der Freiburger FC begrüßt zu Saison 2026/2027 folgende Neuzugänge:
Ardit Uka (Bahlinger SC II), Niclas Strohm (Bahlinger SC II), Amrio Hanuna (Bahlinger SC II), Alessio Koschinsky (FC Waldkirch), Emily Mugeta (beide FC Waldkirch), Benjamin Mandzo (FC Teniingen), Ali Melhem (Libanon), Pippo Bandt (College USA), Julien Födisch (College USA, davor FFC U19), Mohamad Arsali (FFC U19), Yanick Batsch (FFC U19), Mika Gruber (FFC U19), David Henschelmann (FFC U19), Natinael Michael (FFC U19), David Koristka (FFC U19), Cornelius Rees (FFC U19), Filip Tritschler (FFC U19), Denis Wolf (FFC U19).
Als prominenteste Zugänge gelten dabei Mandzo, Uka und Mugeta, die allesamt über Verbandsligaerfahrung verfügen. Benjamin Mandzo begann seine Fußballkarriere beim FC Denzlingen, für dem er sowohl im Jugend- als auch im Herrenfußball im Einsatz war. Die weiteren Stationen waren der Offenburger FV, FC Waldkirch und zuletzt der FC Teningen. Nun möchte Benjamin seine Erfahrungen beim FFC einbringen und mit seinen Leistungen dazu beitragen, dass der Aufstieg in die Verbandsliga gelingt.
miliy Mugeta begann als Juniorenspieler beim TSC Academy in Tansania seine Fußballkarriere. Im aktiven Herrenbereich war er im südbadischen Raum beim SV Endingen, Offenburger FV, FC Denzlingen und zuletzt beim FC Waldkirch aktiv. Beim FFC ist Emily Mugeta kein unbekannter. Er absolvierte bereits in der Saison 2020/21 Spiele für die FFC U23-Mannschaft. Emily möchte der FFC-Mannschaft helfen in die Verbandsliga aufzusteigen und könnte sich auch gut vorstellen, das südbadische Pokalfinale zu erreichen.
Die Stationen als Jugendspieler von Ardit Uka waren der FFC, Eintracht Freiburg und SC Freiburg. Nach nun sechs Jahren beim Bahlinger SC mit Einsätzen in der Regional-, Verbands- und Landesliga, schließt sich Ardit wieder dem FFC an und wünscht sich als sportliches Ziel den Aufstieg mit der Mannschaft.