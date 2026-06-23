18 Neuzugänge und weitere Veränderungen beim Freiburger FC

Zwei der vielen Neuen beim FFC. – Foto: Vereine

Als prominenteste Zugänge gelten dabei Mandzo, Uka und Mugeta, die allesamt über Verbandsligaerfahrung verfügen. Benjamin Mandzo begann seine Fußballkarriere beim FC Denzlingen, für dem er sowohl im Jugend- als auch im Herrenfußball im Einsatz war. Die weiteren Stationen waren der Offenburger FV, FC Waldkirch und zuletzt der FC Teningen. Nun möchte Benjamin seine Erfahrungen beim FFC einbringen und mit seinen Leistungen dazu beitragen, dass der Aufstieg in die Verbandsliga gelingt.

miliy Mugeta begann als Juniorenspieler beim TSC Academy in Tansania seine Fußballkarriere. Im aktiven Herrenbereich war er im südbadischen Raum beim SV Endingen, Offenburger FV, FC Denzlingen und zuletzt beim FC Waldkirch aktiv. Beim FFC ist Emily Mugeta kein unbekannter. Er absolvierte bereits in der Saison 2020/21 Spiele für die FFC U23-Mannschaft. Emily möchte der FFC-Mannschaft helfen in die Verbandsliga aufzusteigen und könnte sich auch gut vorstellen, das südbadische Pokalfinale zu erreichen.