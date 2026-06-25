18 Neuzugänge, 10 Abgänge: Stühlerücken in Teublitz A-Klassist sieht einen größeren Umbruch und geht mit seiner „Zweiten“ eine Spielgemeinschaft mit dem FC Saltendorf ein von PM / fw · Heute, 08:30 Uhr · 0 Leser

Zahlreiche neue Gesichter sind beim SC Teublitz auszumachen. – Foto: Werner Artmann

Einiges getan hat sich beim A-Klassisten SC Teublitz. Nach einem personell sehr bewegten Sommer stehen zehn Abgängen insgesamt 18 Neuzugänge gegenüber. Abteilungsleiter Sebastian Volz sowie das neue Trainerduo Leo und Paco Berisha haben damit einen umfassenden Umbruch erfolgreich gestaltet und blicken optimistisch auf die neue Spielzeit in der Schwandorfer A-Klasse Süd.

Verabschieden musste sich der SC Teublitz von Chris Fischer, Leo Reisinger, Leon Kovacs, Jonas Ernst, Manuel Grabinger, Roland Göpfrich und Lukasz Greszta. Zudem verlassen die beiden Spielertrainer Marcel Koman und Tobias Grabinger den Verein. Sebastian Zankl wird in der kommenden Saison eine Pause vom aktiven Spielbetrieb einlegen. „Wir bedanken uns bei allen Spielern für ihren Einsatz, ihre Loyalität und die gemeinsame Zeit beim SC Teublitz. Jeder Einzelne hat seinen Beitrag zur Entwicklung unserer Mannschaft geleistet“, betont Abteilungsleiter Sebastian Volz.



Gleichzeitig konnten die Grün-Weißen zahlreiche Verstärkungen für die neue Saison gewinnen. Heraus sticht dabei die Mischung aus erfahrenen Spielern, jungen Talenten und regionalen Neuzugängen. Neu im SC-Kader sind Daniel Gehle aus Bremen, Rahman Özdemir und Oktay Öztürk vom FC Saltendorf, Ali Dicko und Mentor Berisha vom FC Maxhütte sowie der neue Spielertrainer Leo Berisha vom TSV Klardorf. Ebenfalls aus Klardorf wechselt Fawas Mischko nach Teublitz. Weitere Zugänge sind Sergey Mikhailenko vom TSV Nittenau, Erol Dermitas vom SC Sinopspor und Valon Zahaj aus Nordrhein-Westfalen. Vom ASV Burglengenfeld schließen sich Arthur Hering, Angelo Hautmann und Elham Berisha den Teublitzern an.





Auch im Trainer- und Betreuerbereich konnte der Verein Verstärkung gewinnen. Mit Alexander Engelhardt vom DJK Sportbund stößt ein erfahrener Torwarttrainer zum Verein. Darüber hinaus wechselt Patryk Iwaniszyn vom SV Diesenbach nach Teublitz. Besonders stolz ist die Fußballabteilung auf die Förderung eigener Kräfte. Jonas Wendl rückt aus der eigenen Jugend in den Herrenbereich auf, während Bajram Berisha nach einer Pause wieder reaktiviert werden konnte.



Die Verantwortlichen wissen, dass die große Anzahl an Neuzugängen zunächst zu einer Herausforderung werden kann. Deshalb liegt der Fokus in den kommenden Wochen vor allem darauf, aus den vielen neuen und bestehenden Spielern eine geschlossene Einheit zu formen. „Unser Ziel ist es, dass das Spielertrainer-Duo Leo Berisha und Paco Berisha aus den zahlreichen Neuzugängen und den verbliebenen Spielern schnell eine funktionierende Mannschaft entwickelt. Wir sind überzeugt, dass die beiden die richtige Mischung aus sportlicher Kompetenz, Führungsstärke und Teamgeist mitbringen, um diesen Umbruch erfolgreich zu gestalten“, erklärt Abteilungsleiter Volz. Die Fußballabteilung blickt jedenfalls mit großer Vorfreude auf die kommende A-Klassen-Saison. Mit einem deutlich breiter aufgestellten Kader sollen die Grundlagen für eine erfolgreiche Zukunft geschaffen werden.









News gibt es auch von der zweiten Mannschaft des SC Teublitz. Diese wird künftig als neue Spielgemeinschaft zusammen mit dem FC Saltendorf im Spielbetrieb antreten. Damit bündeln beide Vereine ihre Kräfte und schaffen eine neue sportliche Perspektive für ihre Spieler. Mit der Gründung der SG reagieren die Verantwortlichen auf die aktuellen Herausforderungen im Amateurfußball und wollen den Spielbetrieb langfristig sichern. Gleichzeitig soll die Zusammenarbeit dafür sorgen, dass beiden Vereinen weiterhin genügend Spieler zur Verfügung stehen und die Mannschaften auf einer stabilen Basis arbeiten können. Die Verantwortlichen sehen in der neuen SG eine gute Lösung für die Zukunft. Neben der sportlichen Entwicklung steht dabei auch der Zusammenhalt im Mittelpunkt.