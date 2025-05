1:8-Klatsche für TSV Otterfing – FC Real Kreuth kann Aufstieg eintüten

Landkreis Miesbach – Nach Kräften gewehrt haben sich die Fußballerinnen des TSV Otterfing beim Nachholspiel in Markt Schwaben, kassierten aber dennoch eine Klatsche beim Bezirksliga-Spitzenreiter. Nun wartet das nächste Auswärtsspiel. Der FC Real Kreuth kann im Heimspiel in der Kreisklasse 2 den Aufstieg perfekt machen. Die SG Au/Parsberg empfängt in der A-Klasse 4 am heutigen Freitag ab 19.30 Uhr den TSV Tengling in Parsberg. FC Markt Schwaben – TSV Otterfing 8:1 (5:1) Tore: 1:0 Zollner (2.), 2:0 Schmitt (4.), 3:0 Zollner (13.), 3:1 Altenburger (14.), 4:1 Zollner (19.), 5:1/61:/7:1 Schmitt (41./58./72.) 8:1 Bauer (90.). Deutlich geschlagen geben mussten sich die Spielerinnen des TSV Otterfing im Nachholspiel beim Tabellenführer FC Markt Schwaben. „Es war ein läuferisch sehr intensives Spiel. Markt Schwaben ist eine sehr aktive Mannschaft. Wir haben sie aber im Mittelfeld lange Zeit gut gepresst“, berichtet TSV-Trainer Marius Blasco. Dennoch kamen die Gastgeberinnen über Standards und lange Bälle zum Erfolg. Nach dem 0:3 gelang Felicia Altenburger der Anschlusstreffer. Dann war der Spielverlauf ausgeglichen, ehe das Heimteam im zweiten Durchgang noch einmal nachlegte. „Die sind eigentlich zu stark für diese Liga. Bei uns haben einige Spielerinnen gefehlt, und einige waren angeschlagen. Vom Einsatz her war es dennoch ein schönes Spiel, aber irgendwann lassen die Kräfte nach“, sagte Blasco. DJK Traunstein – TSV Otterfing (Sa., 16 Uhr) Bereits am Samstag geht es für die Otterfingerinnen zur DJK Traunstein, die auf Tabellenplatz vier liegt und weder nach oben noch nach unten Ambitionen hegt. Gerade in der Rückrunde waren die Ergebnisse der Traunsteinerinnen sehr wechselhaft. Der Kader des TSV ist aufgrund von beruflichen Verpflichtungen und Urlaub wieder eher dünn besetzt. „Wenn wir die Einstellung vom Nachholspiel in Markt Schwaben dieses Mal von Anfang an abrufen können, mache ich mir keine Sorgen. Es wird ein anderes Spiel. Wenn wir mit Energie reingehen, haben wir eine Chance auf einen Punktgewinn“, erklärt TSV-Coach Blasco. FC Real Kreuth – SG Münsing (Sa., 19:00h) Als Tabellenführer empfängt der FC Real Kreuth die SG Münsing-Ammerland/Höhenrain, die mit sieben Zählern noch um den Klassenerhalt kämpft. Die Kreutherinnen müssen dabei ihre Mannschaft umstellen. Sarah Wagenforth, Leni Breu㈠nig und Leni Sixt fallen aus, im Tor wird wieder Maxi Liccati einspringen. Allerdings kehren mit Lena Bachmair, Kathrin Sprenger und Magi Gschwendtner auch einige Kickerinnen zurück. „Ich erwarte einen tiefstehenden Gegner, der versuchen wird, über Konter zum Erfolg zu kommen. Wir wollen die drei Punkte am Enterbach behalten und den vorzeitigen Aufstieg klarmachen“, erklärt FC-Trainer Peter Öttl. Da zwei Teams direkt in die Kreisliga aufsteigen, wäre den Kreutherinnen bei einem Erfolg der zweite Aufstieg am Stück nicht mehr zu nehmen.