18 Jahre Warten haben ein Ende Regionalliga Südwest +++ Der VfR mit seinem Heimspiel-Debüt gegen Eintracht Trier +++ Walldorf empfängt den 1.FC Kaiserslautern II von red. · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

Alexander Esswein (r.) und der VfR Mannheim feiern am Sonntag Heimspielpremiere gegen Eintracht Trier nach 18 Jahren Regionalliga-Pause. – Foto: Imago Images

Der Auftakt in die Fußball-Regionalliga ist gemacht mit dem 2:2 beim FSV Frankfurt, das darüber hinaus ein ordentlicher bis sehr guter Auftritt des VfR Mannheim gewesen ist. Das war jedoch auswärts, ein Heimspiel ist fraglos emotionaler für den gesamten Verein und deshalb ist die Vorfreude riesengroß vor dem Duell am Sonntag gegen den SV Eintracht Trier. "Ein Heimspiel ist schon noch einmal etwas anderes und wir hoffen auf großes Zuschauerinteresse", sagt Marcel Abele.

Der VfR-Trainer und seine Schützlinge bekommen es ab 14 Uhr erneut mit einem Kracher als Gegner zu tun, schließlich hat Trier wie Frankfurt auch schon in der 2. Bundesliga gespielt. "Und in der Woche darauf kommt Freiberg, es gibt also nur Kracher in der Regionalliga", schmunzelt Abele. Das stramme Auftaktprogramm heißt aber noch lange nicht, dass sich die VfRler im eigenen Stadion verstecken müssen. Die erfolgreiche Aufholjagd nach Zwei-Tore-Rückstand zum Remis in Frankfurt hat direkt gezeigt, über welche ausdauernden Fähigkeiten der Aufsteiger verfügt. Außerdem ist Eintracht Trier mit einer Niederlage gegen Fulda-Lehnerz gestartet und wird daher nicht mit dem allergrößten Selbstvertrauen in die Quadratestadt reisen.

FC-Astoria Walldorf - Tückische Vorzeichen Gut gespielt und verloren hat als Ergebnis eben doch null Punkte. Mit dieser Erkenntnis kehrten die Regionalliga-Fußballer des FC-Astoria Walldorf vergangene Woche aus Offenbach nach Hause. Diesen Samstag kommt der 1.FC Kaiserslautern II in den Dietmar-Hopp-Sportpark und dann geht es um den ersten Dreier (Anpfiff, 14 Uhr). Ab jetzt wird es tückisch: Lauterns U21 ist mit einer 0:5-Heimpleite gegen Heilbronn-Freiberg untergegangen und hat direkt einen Vorgeschmack auf die Stärke der Regionalliga bekommen. Nun könnten die Zuschauer, die am Samstag zum FCA reisen, auf die Idee kommen, dass ein Heimsieg doch eigentlich reine Formsache sein sollte.