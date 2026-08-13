18 Jahre Warten haben ein Ende

Der Auftakt in die Fußball-Regionalliga ist gemacht mit dem 2:2 beim FSV Frankfurt, das darüber hinaus ein ordentlicher bis sehr guter Auftritt des VfR Mannheim gewesen ist. Das war jedoch auswärts, ein Heimspiel ist fraglos emotionaler für den gesamten Verein und deshalb ist die Vorfreude riesengroß vor dem Duell am Sonntag gegen den SV Eintracht Trier. "Ein Heimspiel ist schon noch einmal etwas anderes und wir hoffen auf großes Zuschauerinteresse", sagt Marcel Abele.
Der VfR-Trainer und seine Schützlinge bekommen es ab 14 Uhr erneut mit einem Kracher als Gegner zu tun, schließlich hat Trier wie Frankfurt auch schon in der 2. Bundesliga gespielt. "Und in der Woche darauf kommt Freiberg, es gibt also nur Kracher in der Regionalliga", schmunzelt Abele.
Das stramme Auftaktprogramm heißt aber noch lange nicht, dass sich die VfRler im eigenen Stadion verstecken müssen. Die erfolgreiche Aufholjagd nach Zwei-Tore-Rückstand zum Remis in Frankfurt hat direkt gezeigt, über welche ausdauernden Fähigkeiten der Aufsteiger verfügt. Außerdem ist Eintracht Trier mit einer Niederlage gegen Fulda-Lehnerz gestartet und wird daher nicht mit dem allergrößten Selbstvertrauen in die Quadratestadt reisen.
Gut gespielt und verloren hat als Ergebnis eben doch null Punkte. Mit dieser Erkenntnis kehrten die Regionalliga-Fußballer des FC-Astoria Walldorf vergangene Woche aus Offenbach nach Hause. Diesen Samstag kommt der 1.FC Kaiserslautern II in den Dietmar-Hopp-Sportpark und dann geht es um den ersten Dreier (Anpfiff, 14 Uhr).
Ab jetzt wird es tückisch: Lauterns U21 ist mit einer 0:5-Heimpleite gegen Heilbronn-Freiberg untergegangen und hat direkt einen Vorgeschmack auf die Stärke der Regionalliga bekommen. Nun könnten die Zuschauer, die am Samstag zum FCA reisen, auf die Idee kommen, dass ein Heimsieg doch eigentlich reine Formsache sein sollte.
Dem widerspricht der Walldorfer Trainer wenig überraschend vehement. "Wir haben uns das Lautern-Spiel angeschaut und gesehen, dass sie sehr viel Lehrgeld bezahlt haben, da sie das Spiel gemacht haben und dann mehrfach mit langen Bällen hinter die Abwehrkette kalt erwischt wurden", sagt Andreas Schön. Der 36-Jährige rechnet damit, "dass sie daraus gelernt haben und es uns sehr schwer machen werden."
Was die eigene Mannschaft betrifft, hat er auf einstudierte Abläufe gesetzt. Neuzugänge gab es in der Startelf mit Matej Mijic und Torhüter Michel Witte lediglich zwei. Ansonsten stand die zentrale Achse der Vorsaison um Dennis Egel, Maximilian Waack und Kapitän Marcel Carl. "Die Entscheidung darüber, wer im Tor steht, war die schwierigste überhaupt", verrät Schön und ergänzt, "es war ganz knapp zwischen `Mitch´ und Mario Schragl, letztlich eine Bauchentscheidung zugunsten von `Mitch´, der unser Vertrauen genießt." Folglich wird der 27-Jährige am Samstag das Walldorfer Tor hüten, wenn das erste Heimspiel die 13. Regionalliga-Runde so richtig einläutet.
Kein allzu großes Thema ist derweil die Hitze in der Astorstadt. "Wir nehmen das im Training natürlich wahr, dass es über Wochen richtig warm ist, von den Jungs ist aber noch keiner auf uns zugekommen und hat gemeint, dass er damit ein großes Problem hätte", so Schön.