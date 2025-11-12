18 Jahre jung, vier Tore stark

„Mit einem so klaren Ergebnis habe ich nicht gerechnet, aber ich war überzeugt, dass wir das Spiel gewinnen“, sagte der Stürmer nach der Partie. Van Dyck nutzte seine Chancen eiskalt und legte in einer starken Mannschaftsleistung den Grundstein für den Erfolg: „Ich hatte einfach einen guten Tag und habe die Dinger diesmal gemacht – sonst war eigentlich alles wie immer.“ Durch den Sieg bleibt Hillershausen im Titelrennen mittendrin und könnte im Frühjahr sogar den großen Wurf schaffen. „Wir wissen, wie stark Nieder-Waroldern ist, aber wir haben ebenfalls Qualität im Kader. Ich bin überzeugt, dass wir am Ende oben stehen“, so der 1,84 Meter große Rechtsfuß, der im dritten Lehrjahr seiner Zimmerer-Ausbildung steckt.

Langfristig will van Dyck weiter an sich arbeiten – ohne zu große Eile: „Ich fühle mich beim SV Hillershausen sehr wohl. Natürlich kann ich mir vorstellen, irgendwann den nächsten Schritt zu machen, aber jetzt will ich Gas geben und die aktuelle Saison genießen.“ Wenn er weiter so trifft, dürfte das Interesse anderer Klubs ohnehin nur eine Frage der Zeit sein.