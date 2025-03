18 Jahre hat es gedauert - Langenzenn holt sich den Derbysieg!!!

Zum Auftakt der Punkterunde im Jahr 2025 ging es für Langenzenn direkt ins Derby gegen den Nachbarn aus Burggrafenhof. Die Vorzeichen waren klar, Langenzenn wollte unbedingt nach 18 Jahren 3 Punkte in Langenzenn behalten.

Das Spiel begann auf beiden Seiten sehr abwartend. Die ersten 15 Minuten gehörten allerdings den Hausherren. Sie versuchten sich viele Chancen zu erspielen. Danach kippte allerdings der Ballbesitz zugunsten der Gäste. Burggrafenhof war nun auch besser im Spiel und es wurde somit ein offener Schlagabtausch. Eigentlich dachte man mit dem 0:0 geht es in die Pause. Allerdings fiel mit dem Pausenpfiff das 0:1 für die Gäste durch eine unübersichtliche Situation im 16er.

0:1 stand es somit zur Halbzeit.

Die zweite Hälfte begann mit viel Tempo der Hausherren. Man merkte, dass Langenzenn unbedingt den Bock umstoßen wollte. So wurden auch die Chancen der Langenzenner immer häufiger. Schöne Spielzüge waren dabei. In der 66. Minute gelang es Langenzenn einen sauber herausgespielten Angriff nach vorne zu bringen. Ali konnte im 16er nur noch mit einem Foul gestoppt werden. Der Schiedsrichter zeigte direkt auf den Punkt. Allerdings parierte der Keeper der Gäste gleich doppelt gegen Pattaro. Nun merkte man wie Langenzenn unbedingt den Ausgleich wollte. Die Gäste waren bereits stehend k.o.

Langenzenn konnte das Tempo nochmal eindeutig erhöhen. So gelang es Röttinger den Ausgleich zu erzielen (71.). Nach einem langen Einwurf von Bauer schob Röttinger überlegt ein. Jetzt merkte man die starke Vorbereitung der Green-Elf. In der 81. Minute gelang dann Gerein der 2:1 Führungstreffer. Allerdings vergeblich, der Schiedsrichter entschied Abseits. Eine sehr fragwürdige Entscheidung. Von den Gästen kamen nur noch Befreiungsschläge mit wenig Erolg. Langenzenn war richtig gierig den lang ersehnten Derbysieg zu holen und warf nochmal alles nach vorne. In der 88. Spielminute war es dann soweit. Wieder ein Einwurf von Bauer auf Schneider Andi, dieser verlängert den Ball und Röttinger köpfte das Runde ins Eckige. Langenzenn konnte das Spiel drehen und holt den letztendlich hochverdienten Derbysieg. Durch das Vorspiel der 2. Mannschaft war somit das 6 Punkte Wochenende perfekt. Ein gelungener Sonntag für den TSV. Völlig verdient!!

Der letzte Derbysieg gegen Burggrafenhof war am 29. April 2007.

Burggrafenhof empfängt nächste Woche TV Dietenhofen und Langenzenn muss auswärts ran und fährt nach Markt Erlbach. Was eine Leistung von Langenzenn in der 2. Halbzeit.