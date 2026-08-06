18-Jähriger schnürt Fünferpack beim Debüt – doch der Coach bremst

In die Reihen der Herrenmannschaft des SC Unterpfaffenhofen/Germering ist zur neuen Saison ein talentierter Stürmer gestoßen. Ist Gregor Glaubitt womöglich der „One-to-watch“-Spieler in der Kreisliga 2 Zugspitze? – Foto: Michelle Kleim/FuPa

Gregor Glaubitt ist vor knapp einem Monat volljährig geworden. Sein erstes Spiel im Herrenbereich wird der Jungspund so schnell nicht vergessen.

Die Bühne dafür war die vierte Runde des Toto-Pokals in der Zugspitz-Region. Das Duell gegen den A-Klassisten SV Althegnenberg sollte für den zwei Klassen höher spielenden SCU eigentlich zur Formsache werden. Doch nach acht Minuten trafen die Heimherren zuerst und schockten die Elf von Andreas Zorn . Nach einer halben Stunde fand der Kreisligist eine Antwort und glich aus.

Im Normalfall sieht ein Debüt im Herrenbereich für junge Spieler wie folgt aus: Einwechselbank, Einwechslung in der 87. Spielminute und ein paar erste Eindrücke sammeln. Einfach um ein Gefühl für das Tempo und die Spieldynamik zu bekommen. Doch für jede Regel gibt es Ausnahmen. Gregor Glaubitts Uraufführung im Trikot des SC Unterpfaffenhofen-Germering ist ein Ausnahmebeispiel.

SCU-Coach über ersten Auftritt: „Es gibt schlechtere Debüts, als im Herrenbereich mit fünf Toren in einem Spiel zu starten“

Kurz darauf betritt mit Gregor Glaubitt ein unbeschriebenes Blatt den Rasen in Althegnenberg. Doch es dauerte nicht lange, bis das erste Kapitel der noch jungen Fußballgeschichte geschrieben wurde. In Minute 58 traf er erstmals zur Führung. 31 Minuten später erzielte er sein fünftes Tor des Tages – ein Wahnsinns-Abend für den Youngster.

„Es gibt schlechtere Debüts, als im Herrenbereich mit fünf Toren in einem Spiel zu starten“, sagte der Unterpfaffenhofener Coach mit einem Augenzwinkern gegenüber Fussball Vorort/FuPa Oberbayern. Für Andreas Zorn präsentierte sich Glaubitt bislang von seiner besten Seite: „Er ist ein sehr aufgeschlossener Junge.“

Trainer tritt auf die Euphoriebremse – Unterpfaffenhofen greift nach verpasstem Aufstieg neu an

Doch der Trainer möchte keinen Druck aufbauen und ist um eine Einordnung des Sieges bemüht: „Man sollte das nicht überbewerten.“ Im Duell gegen den A-Klassisten war die Leistung auch für Zorn überraschend, doch sie sollte laut ihm „eine angemessene Bewertung“ bekommen. In Unterpfaffenhofen werden die Talente allmählich eingebaut. Doch die Fähigkeiten von Glaubitt könnten für den Coach womöglich noch Gold wert sein.

„Wir möchten uns in ähnlichen Gefilden befinden wie im letzten Jahr. Optimalerweise geht es nach oben.“ Nach dem verpassten Aufstieg über die Relegation liegt der Fokus nun in einer Liga, die laut Zorn „stärker als vergangenes Jahr ist“, erneut auf den oberen Rängen. Welche Rolle hierbei den Youngsters um Gregor Glaubitt zuteilwird, könnte sich zum Ligabeginn zeigen. Am 15. August geht es gegen den TSV Oberalting-Seefeld um eine gelungene Premiere. (mh)