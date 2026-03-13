18-jähriger Hachinger darf sich gegen den Kirchheimer SC endlich beweisen

Die Fußballer der SpVgg Unterhaching kicken eine Woche lang ziemlich intensiv. Die erste Mannschaft hat in der Regionalliga eine Englische Woche mit drei Spielen, und die Spieltagsmannschaft Haching II in der Landesliga Südost bestreitet zwei Duelle gegen direkte Konkurrenten aus den Top Acht, die noch vom Aufstieg träumen dürfen. Diesen Sonntag (15 Uhr, Sportpark Neuried) bestreitet Haching II das Heimspiel gegen den Kirchheimer SC, und am nächsten Freising winkt der Kracher Erster Wasserburg gegen Zweiter Unterhaching. Für diese Ausgangslage braucht es aber die drei Punkte gegen Kirchheim.

KSC wirkt wie eine Schießbude

Realistisch gesehen wird sich das Feld der acht potenziellen Aufstiegskandidaten in den nächsten Wochen in etwa halbieren. Die Hachinger haben mit dem 2:1 beim Achten Schwabing schon einen Teil dazu beigetragen und können gegen den Siebten Kirchheim weitermachen. Das Team aus dem Münchner Osten kassierte kürzlich schon einen schweren Niederschlag mit dem 0:6 in Grünwald und ist mit neun Gegentoren in zwei Spielen die Schießbude der Liga. Für die jungen Hachinger gibt es also offensichtliche Ansatzpunkte.