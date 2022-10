1:8 in Budberg: TSV Weeze gerät wieder unter die Räder Bezirksliga, Gruppe 4: Nächste deutliche Niederlage für die Weezer.

Zwei Wochen nach der schmerzhaften 1:6-Niederlage gegen den VfL Repelen musste Bezirksligist TSV Weeze einen weiteren Nackenschlag einstecken. Beim Tabellendritten SV Budberg gerieten die Blau-Gelben mit 1:8 (0:5) unter die Räder. Wortkarg kommentierte TSV-Trainer Marcel Kempkes den Auftritt seiner Mannschaft: „Das Einzige, was es hier und heute zu sagen gibt, ist: Wir müssen die Punkte gegen andere Gegner holen.“

Damit dürfte er wohl Recht behalten. Gegen den favorisierten Kontrahenten war sein Team über 90 Minuten chancenlos. Schon nach 23 Minuten war die Partie praktisch entschieden. Da stand es nach Treffern von Oliver Nowak (4., 19.) und Moritz Paul (23.) nämlich bereits 3:0. Paul baute die Budberger Führung mit seinen Treffern zwei und drei (37., 40.) noch vor der Pause aus.

In der 51. Minute erzielte Elias Tönnißen nach einem Eckball den Weezer Ehrentreffer. Fynn Eckhardt (55.), Jan Häselhoff (68.) und Lennart Severith (88.) stellten für Budberg den Endstand her. Schwacher Trost für die Gäste: Da die Verfolger maximal einen Punkt holten, führt der TSV Weeze weiterhin auf Platz 13 die Abstiegszone an.