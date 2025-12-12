18 Gründe, warum Herzlake ruhig schlafen kann

#AusLiebeZumFußball

Facebook fühlt sich an wie ein Altherrenspiel, Instagram wie ein ausverkauftes Derby - kein Platz, keine Luft, zu viele Ellbogen.

Aber du willst trotzdem wissen, was im Amateurfußball im Emsland und der weiten Provinz sonst noch so tickt? Dann mach’s wie ein cleverer Sechser: spiel den einfachen Ball.

Folge unserem WhatsApp-Kanal und du bleibst immer am Geschehen, ohne Social-Media-Gewühl, ohne Pressing, aber mit jeder Menge Lokalsportromantik. ➡️ HIER ENTLANG ⬅️

Stabilität ist keine Phrase, sondern ein Versprechen

#AusLiebeZumFußball

Manchmal sind es keine spektakulären Transfers, keine Nebelkerzen vom Spielermarkt und keine großen Ankündigungen, die Hoffnung machen. Manchmal reicht ein schlichtes Zeichen: Zusammenbleiben. Beim VfL Herzlake haben bereits 18 Spieler der aktuellen 1. Herrenmannschaft ihre Zusage für die Saison 2026/2027 gegeben. Ein frühes Bekenntnis und ein deutliches. Denn wer bleibt, glaubt. An die Mannschaft, an die Kabine, an das gemeinsame Ziel. Und vielleicht auch an die Abende nach dem Training, wenn der Platz längst leer ist, das Flutlicht aber noch brennt.

Dass dieses Signal kurz nach der Verlängerung des Trainerteams um Manuel Peters folgt, ist kein Zufall. Hier wächst etwas zusammen. Kontinuität ist kein Schlagwort aus der Vereinsbroschüre, sondern gelebte Realität. Die Rückrunde wird damit mehr als nur ein sportlicher Abschnitt, sie wird zur Vorbereitung auf eine Zukunft mit nahezu identischem Kader. Für Herzlake bedeutet das: eingespielte Abläufe, kurze Wege, klare Rollen. Kein Neuaufbau, sondern Feinschliff. Kein Umbruch, sondern Vertrauen. Während andernorts schon über die nächste Saison spekuliert wird, ist man beim VfL bereits einen Schritt weiter. Still, sachlich und genau deshalb so überzeugend. Der Verein gibt bekannt: Die Richtung stimmt. Und der Weg ist gemeinsam. ➡️ Zum Originaltext und Bildern ⬅️ _______________________________ SCHWEFINGEN MACHT NÄGEL MIT KÖPFEN! Schwefingen dreht doppelt auf! Während bei den Sportfreunden Schwefingen die Vorbereitungen für das Meppener Hallenmasters auf Hochtouren laufen, werden im Hintergrund bereits die Weichen für die Saison 2026/2027 gestellt und das mit ordentlich Tempo!

– Foto: SF Schwefingen

Gleich sechs Spieler haben ihre Zusage gegeben und bleiben den Blau-Weißen treu. Allen voran Kapitän Leon Greten. Der Leader bleibt an Bord und soll auch künftig die Richtung vorgeben. Ebenfalls verlängert haben Justin Uso, ein echtes Eigengewächs, sowie Marc Sulmann, der erst im Sommer Union Meppen kam und sich sofort in Schwefingen eingelebt hat.

– Foto: SF Schwefingen

Doch damit nicht genug! Auch Sebastian Meyer, aktuell einer der treffsichersten Angreifer im Kader, bleibt den Sportfreunden erhalten. Felix Neumann, seit Jahren fester Bestandteil der Mannschaft, hat ebenfalls verlängert. Und selbst Philipp Meyer, derzeit noch verletzt, hat sich klar zu den SFS bekannt und plant fest mit seinem Comeback. Fazit: Sechs Verlängerungen, klare Bekenntnisse und ein starker Kern für die Zukunft, die Sportfreunde senden ein deutliches Signal an die Konkurrenz. __________________________________ Ehrungen beim FC Leschede Für über 25-jährige ehrenamtliche Tätigkeit (unter anderem als langjähriger Jugendtrainer) beim FC Leschede wurde der derzeitige Fußballobmann Werner Kuper mit der goldenen Verdienstnadel des Kreisfußballverbandes Emsland vom Vorsitzenden Heinz-Gerd Evers ausgezeichnet.

– Foto: NFV-Kreis Emsland

Foto (von links): Manfred Drente, Ehrenamtsbeauftragter des FC Leschede, Werner Kuper,Heinz-Gerd Evers, Vorsitzender des NFV Kreis Emsland Im Rahmen der LSB-Aktion "Ehrenamt überrascht" bedankte sich der Vorsitzende des NFV Kreis Emsland, Heinz-Gerd Evers, bei Dieter Bruns für das langjährige ehrenamtliche Engagement beim FC Leschede mit einem Präsent.

– Foto: NFV-Kreis Emsland

(Pressemitteilung NFV-Kreis Emsland) _______________________________________ Langjährige Schiedsrichter geehrt

#AusLiebeZumFußball – Foto: SV Fortuna Beesten

Beim Jahresabschluss-Lehrabend der emsländischen Schiedsrichter wurden zwei Beestener Schiris für ihre langjährige Arbeit geehrt: Friedhelm "Fritze" Stegedirk wurde für 15 Jahre und Frank "Burri" Burrichter sogar für 35 Jahre Schiedsrichterarbeit für unsere Fortuna geehrt! Beide wurden mit einem Präsentkorb beschenkt. Ein starkes Zeichen ans Ehrenamt in der Region! (Pressemitteilung SV Fortuna Beesten) _________________________________ Klaus Nieters für 30-jährige Schiedsrichtertätigkeit geehrt

– Foto: SV Grün-Weiß Lehrte