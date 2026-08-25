18 Freilose: HFV hat 3. Runde des Lotto-Pokals ausgelost

Der Hamburger Fußball-Verband hat die 3. Runde im LOTTO-Pokal Hamburg ausgelost - und diesmal müssen längst nicht alle verbliebenen Mannschaften auf den Platz. Gleich 18 Teams erhielten ein Freilos, um auf die erforderliche Teilnehmerzahl für die nächste Runde zu kommen, und stehen damit kampflos in der nächsten Runde. Dazu zählen unter anderem FC Eintracht Norderstedt, Altona 93, TuS Dassendorf, Niendorfer TSV, SC Victoria Hamburg, TSV Buchholz 08 und FC Teutonia 05.
Sportlich bietet die Runde dennoch einige spannende Paarungen. Im Topf Nord kommt es zum Duell zwischen USC Paloma und Eimsbütteler TV. Für den Oberligisten ist das ein attraktives Heimspiel gegen den Regionalligisten, für den ETV die nächste Aufgabe auf dem Weg durch den Wettbewerb. Ebenfalls im Norden empfängt SV Groß Borstel den TSV Sasel, SC Poppenbüttel trifft auf TuRa Harksheide, und der DSC Hanseat bekommt es mit dem Meiendorfer SV zu tun.
Im Osten wartet eines der interessantesten Spiele auf den ETSV Hamburg. Der amtierende Hamburger Meister muss beim VfL Lohbrügge antreten. Der Landesliga-Klub bekommt damit ein echtes Highlight vor eigener Kulisse. Auch Barsbütteler SV gegen HT 16 verspricht Spannung, weil der Landesligist einen Oberligisten fordert. Dazu spielt SV Billstedt-Horn gegen SV Curslack-Neuengamme. Der SV Börnsen trifft auf den Sieger aus TSV Reinbek und TuS Aumühle.
Im Westen bekommt TBS Pinneberg mit dem Kummerfelder SV eine Bezirksliga-Aufgabe zugelost. Die SV Halstenbek-Rellingen reist zum TuS Appen, SV Blankenese empfängt SC Nienstedten, und VfL Pinneberg spielt gegen SSV Rantzau. Freilose gingen hier an SV Lohkamp, SV Rugenbergen und FK Nikola Tesla.
Im Süden sind nur zwei Partien angesetzt. VfL Hammonia trifft auf FC Türkiye, außerdem gibt es das Bezirksliga-Duell zwischen Harburger TB und Harburger SC. Besonders auffällig ist hier die Liste der Freilose: Altona 93, FC Viktoria Harburg, SC Hansa 11, TSV Buchholz 08, Dersimspor und FC Teutonia 05 müssen in dieser Runde nicht antreten.
Auch im Osten gibt es prominente Freilose. Die TuS Dassendorf, der Sieger aus Oststeinbeker SV gegen SV Altengamme, SC Schwarzenbek und SC Wentorf stehen ohne eigenes Spiel in der nächsten Runde. Für die verbleibenden Außenseiter bleibt damit die Chance, sich gegen höherklassige Gegner eine große Pokalgeschichte zu sichern.
Die Paarungen der 3. Runde im Überblick
Topf Nord:
SV Groß Borstel - TSV Sasel
USC Paloma - Eimsbütteler TV
SC Poppenbüttel - TuRa Harksheide
DSC Hanseat - Meiendorfer SV
Freilose: Walddörfer SV, Niendorfer TSV, SC Victoria Hamburg, FC Eintracht Norderstedt, Ahrensburger TSV
Topf West:
Kummerfelder SV - TBS Pinneberg
TuS Appen - SV Halstenbek-Rellingen
SV Blankenese - SC Nienstedten
VfL Pinneberg - SSV Rantzau
Freilose: SV Lohkamp, SV Rugenbergen, FK Nikola Tesla
Topf Süd:
VfL Hammonia - FC Türkiye
Harburger TB - Harburger SC
Freilose: Altona 93, FC Viktoria Harburg, SC Hansa 11, TSV Buchholz 08, Dersimspor, FC Teutonia 05
Topf Ost:
SV Börnsen - Sieger aus TSV Reinbek / TuS Aumühle
SV Billstedt-Horn - SV Curslack-Neuengamme
Barsbütteler SV - HT 16
VfL Lohbrügge - ETSV Hamburg
Freilose: TuS Dassendorf, Sieger aus Oststeinbeker SV / SV Altengamme, SC Schwarzenbek, SC Wentorf
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