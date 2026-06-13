18 Abgänge und 20-Mann-Kader: Schweinfurt startet neu in Regionalliga 20 Spieler beim Trainingsauftakt dabei +++ "Mussten bei der Kaderplanung quasi bei Null starten“ von pm/btfm · Heute, 17:03 Uhr · 0 Leser

Leitet den Umbruch beim 1. FC Schweinfurt an: Jan Gernlein. – Foto: Sportfoto Zink / J. Tenner

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Der 1. FC Schweinfurt startet am Sonntag, dem 14. Juni, mit der Vorbereitung auf die neue Saison in der Regionalliga Bayern. Nach dem Abstieg aus der 3. Liga mit einem fast komplett neuen Kader.

Der Umbruch beim 1. FC Schweinfurt schreitet zügig voran: Am Sonntag starten die Schnüdel nach dem Abstieg aus der 3. in die Vorbereitung. Zum Trainingsstart um 11 Uhr ist der Kader stark verändert. Aber: Immerhin zehn Spieler der insgesamt 20 Akteure waren bereits Teil des Drittliga-Kaders. Klare Prioritäten im Regionalliga-Kader des 1. FC Schweinfurt „Zum Trainingsauftakt haben wir einen Stand erreicht, mit dem wir angesichts der herausfordernden Situation und des kurzen Zeitfensters sehr zufrieden sein können“, sagt Kaderplaner Jürgen Hein.

„Als wir uns vor sechs Wochen zur Kaderplanung zusammengesetzt haben, mussten wir quasi bei Null starten“, so Hein. „Oberste Priorität war zunächst, Gespräche mit unseren erfahrenen Spielern Kristian Böhnlein, Mike Dellinger und Kevin Fery zu führen. Mit dem Ziel, um sie herum eine schlagkräftige Truppe aus dritt- und regionalligaerfahrenen Spielern, jungen Spielern mit FC-05-DNA sowie vielversprechenden Perspektivspielern aufzubauen.“