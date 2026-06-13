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18 Abgänge und 20-Mann-Kader: Schweinfurt startet neu in Regionalliga
20 Spieler beim Trainingsauftakt dabei +++ "Mussten bei der Kaderplanung quasi bei Null starten“
von pm/btfm · Heute, 17:03 Uhr · 0 Leser
Leitet den Umbruch beim 1. FC Schweinfurt an: Jan Gernlein. – Foto: Sportfoto Zink / J. Tenner
Der 1. FC Schweinfurt startet am Sonntag, dem 14. Juni, mit der Vorbereitung auf die neue Saison in der Regionalliga Bayern. Nach dem Abstieg aus der 3. Liga mit einem fast komplett neuen Kader.
Der Umbruch beim 1. FC Schweinfurt schreitet zügig voran: Am Sonntag starten die Schnüdel nach dem Abstieg aus der 3. in die Vorbereitung. Zum Trainingsstart um 11 Uhr ist der Kader stark verändert. Aber: Immerhin zehn Spieler der insgesamt 20 Akteure waren bereits Teil des Drittliga-Kaders.
Klare Prioritäten im Regionalliga-Kader des 1. FC Schweinfurt
„Zum Trainingsauftakt haben wir einen Stand erreicht, mit dem wir angesichts der herausfordernden Situation und des kurzen Zeitfensters sehr zufrieden sein können“, sagt Kaderplaner Jürgen Hein.
„Als wir uns vor sechs Wochen zur Kaderplanung zusammengesetzt haben, mussten wir quasi bei Null starten“, so Hein. „Oberste Priorität war zunächst, Gespräche mit unseren erfahrenen Spielern Kristian Böhnlein, Mike Dellinger und Kevin Fery zu führen. Mit dem Ziel, um sie herum eine schlagkräftige Truppe aus dritt- und regionalligaerfahrenen Spielern, jungen Spielern mit FC-05-DNA sowie vielversprechenden Perspektivspielern aufzubauen.“
Neue Spieler für die Offensive gesucht: Schweinfurt plant weitere Transfers
Hein betont, „dass wir noch nicht am Ziel sind“. Aktuell führen die Verantwortlichen weitere vielversprechende Gespräche: „Vor allem in der Offensive wollen wir uns noch gezielt verstärken. Nach den Relegationsspielen kommt nun noch viel Bewegung in den Spielermarkt. Wir sind auf einem guten Weg, haben aber noch einige Arbeit vor uns.“
Der Kader des 1. FC Schweinfurt zum Trainingsstart
Tor: Julian Brätz, Jan Mottl, Jan Morshäuser.
Abwehr: Esad Akgün, Nick Doktorczyk, Kevin Frisorger, Altin Ibisi, Lukas Mrozek, Nils Piwernetz, Johannes Theinhardt.
Mittelfeld: Lauris Bausenwein, Kristian Böhnlein, Gil Ebner, Kevin Fery, Luka Kalandia, Mustafa Alper Özden, Valentin Schmitt, Maximilian Stahl.
Angriff: Mike Dellinger, Philipp Hack.
Als Testspiele stehen bislang fünf Duelle fest. Der voraussichtliche Start fällt am 24. Juni gegen die BSG Chemie Leipzig. Im Anschluss warten der ASV Rimpar (27. Juni), der TSV Abtswind (28. Juni), der FSV Zwickau (3. Juli), der Chemnitzer FC (11. Juli). Pflichtspielauftakt ist am 18. Juli in der 1. Runde des Toto-Pokals. Vom 23. bis zum 26. Juli findet der erste Spieltag der Saison 2026/27 der Regionalliga Bayern statt.
Diese 18 Spieler haben den 1. FC Schweinfurt verlassen