175-facher Regionalliga-Spieler: Herne präsentiert neuen Chefcoach

Für den hauptberuflichen Sportlehrer ist es eine Rückkehr an seine erste Wirkungsstätte. Bei der Westfalia hat Bednarski bis zum Sommer 2005 in der A-Jugend und anschließend in der 1. Mannschaft in der Oberliga Westfalen Seite an Seite u. a. mit Michael „Charly“ Neumann, Andre Dohm, Edin Terzic, Sami El-Nounou und Michael Erzen gespielt. Im Januar 2006 heuerte der Mittelfeldspieler zunächst beim VfL Schwerte an. Über die Stationen TSG Sprockhövel, ETB Schwarz-Weiß Essen und VfB Hüls wurde Kamil zum 175-fachen Regionalliga-Spieler beim SC Wiedenbrück, Rot-Weiß Essen und dem Wuppertaler SV.

Seine aktive Karriere ließ er beim BSV Schüren ausklingen, wo er nahtlos im Januar 2022 auch seine erste Trainerstelle antrat. Darüber hinaus arbeitete er zunächst als Gegneranalyst und dann auch als Scout für Borussia Dortmund, zudem war er kurz Co-Trainer der Dortmunder U23 in der 3. Liga. Seine letzte Trainerstation war der Oberligist SV Westfalia Rhynern, bei dem im November 2023 anheuerte, aber schon im März 2024 wieder entlassen wurde. Nun meldet er sich voller Tatendrang zurück.