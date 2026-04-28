17:4-Gala & 5:5-Drama: Die torreichsten Spiele in Württemberg

Am Wochenende waren die Tormaschinen in Württemberg wieder unterwegs. FuPa wirft dabei den Blick auf die torreichsten Damen- und Herrenspiele.
4:17 - SF02 Reutlingen II - SSV Rübgarten II (Kreisliga B)
0:19 - TV Pflugfelden - TASV Hessigheim (Bezirksliga)
2:15 - Spvgg Schlößlesfeld - TSV Ludwigsburg (Kreisliga B)
0:13 - VfB Bodelshausen II - TSV Gomaringen II (Kreisliga B)
1:11 - SC Abstatt - SGM MassenbachHausen (Kreisliga A)
0:12 - TSV Möttlingen II - TSV Neuhengstett (Kreisliga B)
8:4 - TV Möglingen II - TSV Malmsheim II (Kreisliga B)
9:2 - ABV Stuttgart - TV Kemnat (Kreisliga A)
6:5 - Croatia Stuttgart - TV Echterdingen II (Bezirksliga)
10:1 - Spfr Dornstadt - SV Mähringen (Kreisliga B)
9:2 - FC Grosselfingen - SGM 08 Schramberg/SV Sulgen I (Bezirksliga)
8:3 - SC Korb - SV Breuningsweiler II (Kreisliga A)
6:5 - SGM SV Tannheim/Aitrach - TSG Achstetten (Kreisliga A)
7:3 - SG Langenau (FC / TSV II) - SC Lehr (Kreisliga B)
7:3 - SG Vöhringen - SV Alpirsbach-Rötenbach (Kreisliga A)
2:8 - TSV Ofterdingen II - SGM Mössingen/Belsen I (Kreisliga A)
10:0 - SGM Hengen-Seeburg - FC Lichtenstein II (Kreisliga B)
2:8 - FC Reutlingen - SV Croatia Reutlingen II (Kreisliga B)
7:3 - SV Pattonville II - TSC Kornwestheim II (Kreisliga B)
3:7 - TSV Asperg II - TSV Grünbühl II (Kreisliga B)
5:5 - SpVgg Bissingen II - Spvgg Besigheim II (Kreisliga B)
10:0 - SSV Gaisbach II - SGM Markelsheim / Elpersheim II (Kreisliga B)
6:3 - SV Weissenau - VfB Friedrichshafen II (Kreisliga A)
9:0 - SG 07 Untertürkheim - SGM VfL Kaltental / SV Heslach II (Kreisliga B)
2:7 - TV Zazenhausen II - Türkspor Stuttgart II (Kreisliga B)
8:1 - KSC Ehingen - FC Marchtal (Kreisliga B)
2:7 - SV Offenhausen II - FC Hüttisheim II (Kreisliga B)
9:0 - SSV Aalen II - TSG Hofherrnweiler-Unterr. III (Kreisliga B)
4:5 - SV Kressbronn - TSV Riedlingen (Landesliga)
5:4 - FSV Friedrichshaller SV - TSV Botenheim (Bezirksliga)
3:6 - TSV Rohrdorf - SV Huzenbach (Kreisliga B)
8:1 - SGM Baltmannsweiler II/Aichwald II - Wernauer SF (Kreisliga B)
8:1 - FC Iliria Göppingen - TSV Ottenbach II (Kreisliga B)
5:4 - SGM Owen/Unterlenningen - FV 09 Nürtingen (Kreisliga A)
7:2 - SpVgg Satteldorf II - TSV Gerabronn (Kreisliga A)
7:2 - SpVgg Gammesfeld - SSV Stimpfach (Kreisliga A)
2:7 - SK Fichtenberg II - SG Oppenweiler III (Kreisliga B)
2:7 - SGM 07 Ludwigsburg Fußball/SGV Freiberg Fußball II - TV Neckarweihingen (Kreisliga B)
3:6 - SV Salamander Kornwestheim III - DJK Ludwigsburg (Kreisliga B)
8:1 - FV Sönmez Spor Bietigheim - SKV Erligheim (Kreisliga B)
6:3 - SC Amorbach II - Spvgg Möckmühl II (Kreisliga B)
8:1 - TSG Waldenburg - TSV Neuenstein II (Kreisliga B)
3:6 - TSV Steinenbronn - FC Unterjettingen (Kreisliga B)
