17.30 Uhr live: Halbfinal-Auslosung im Niedersachsenpokal

Am Dienstag, den 29. Oktober, werden in der NFV-Geschäftsstelle in Barsinghausen ab 17.30 Uhr die Halbfinalbegegnungen im Niedersachsenpokal ausgelost. Die Ziehung findet für beide Wettbewerbsbäume statt und wird an dieser Stelle live getickert.

Im Wettbewerb der Amateure stehen die Halbfinalisten TuS Bersenbrück, 1. FC Germania Egestorf/Langreder, Lüneburger SK Hansa und SV Wilhelmshaven fest. In der Konkurrenz für Dritt- und Regionalligisten kämpfen der SV Drochtersen/Assel, TSV Havelse, SSV Jeddeloh II und der VfB Oldenburg um den Einzug ins Finale.

Die Titelverteidiger SV Atlas Delmenhorst und TuS BW Lohne sind bereits ausgeschieden. Zuletzt triumphierten der TuS Bersenbrück (Saison 2022/23) bei den Amateuren und der TSV Havelse (Saison 2019/20) in der Profirunde.