17:1-Gala: Die torreichsten Spiele in Brandenburg

– Foto: Carsten Trebuth

Herren: Alle Spiele mit 8 Toren und mehr

1:17 - SV Eintracht Gransee II - FV Liebenwalde (1.Kreisklasse)

15:1 - BSC Preußen 07 IV - Ajax Eichwalde (1.Kreisklasse)

8:5 - TSG Rot-Weiß 90 Kostebrau - FSV Guteborn (Kreisliga)

12:0 - FSV Babelsberg 74 III - SV Ruhlsdorf II (2.Kreisklasse)

1:11 - Hennickendorfer SV 90 II - SV 1919 Woltersdorf II (1.Kreisklasse)

5:6 - FC Borussia Brandenburg II - Spielgemeinschaft Schönwalde-Perwenitz-Paaren (Kreisliga)

8:3 - SV Siethen II - SG Aufbau Halbe II (1.Kreisklasse)

6:5 - FSV Doberlug-Kirchhain 2021 - VfB Herzberg 68 II (1.Kreisklasse)

11:0 - BSC Preußen 07 II - SG Großziethen II (Kreisoberliga)

9:2 - SV Eintracht Gransee - BSC Fortuna Glienicke II (Kreisliga)

8:3 - SV Altlüdersdorf II - FSV Hohenbruch (1.Kreisklasse)

10:0 - SG Bornim II - SG Michendorf III (1.Kreisklasse)

2:8 - Kienberger SV - SV Dallgow 47 III (2.Kreisklasse)

4:6 - Dedelower SV 90 - SG Milmersdorf (Kreisliga)

10:0 - SpG Tauche/Ahrensdorf - SG Hangelsberg (Kreisoberliga)

8:2 - BSG Pneumant Fürstenwalde - MTV 1860 Altlandsberg (Kreisoberliga)

3:7 - SG Lichtenow-Kagel - Storkower SC II (1.Kreisklasse)

10:0 - SpG TSG Lübben/GW Schlepzig - SpVgg. Raddusch 1924 (Kreisliga)

9:1 - SpG Gräfendorfer SV / SV Lok Uebigau II - FSV Martinskirchen (1.Kreisklasse)

6:4 - SG Brodowin 63 - SV Tornow (1.Kreisklasse)

0:9 - SV Kloster Lehnin - SV Germania 90 Berge (Kreisoberliga)

8:1 - RSV Eintracht 1949 U21 - SV 71 Busendorf (Kreisliga)

6:3 - Fortuna Babelsberg III - SpG TSV Treuenbrietzen/Union Linthe (1.Kreisklasse)

9:0 - SV 1948 Ferch - FC Blau-Weiß Stücken (1.Kreisklasse)

6:3 - Juventas Crew Alpha - SV Traktor Schlalach (1.Kreisklasse)

8:1 - SG Sieversdorf - SV Blau-Weiß Walsleben (Kreisliga)

5:4 - FSV Bernau - SV Zehdenick 1920 (Landesliga)

2:7 - FC Lauchhammer II - FC Schradenland (Kreisliga)

6:3 - SV 1919 Prösen - SV Empor Mühlberg (Kreisliga)

1:8 - SV Eintracht Ortrand II - SpG SV Rot-Weiß Wormlage / Altdöbern II (1.Kreisklasse)

5:4 - SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde III - SV Eintracht Bötzow (Kreisoberliga)

4:5 - FC Marwitz II - SG GW Bärenklau II (1.Kreisklasse)

6:2 - Caputher SV - Potsdamer Kickers 94 (Kreisliga)

6:2 - SV Eiche Ragösen - SV Eintracht Vieritz (1.Kreisklasse)

4:4 - FSV Schorfheide Joachimsthal - SpG Lunow/Oderberg (Landesklasse)

7:1 - 1. FC Frankfurt II - SV Germania 90 Schöneiche II (Landesklasse)

0:8 - VfB Herzberg 68 - SG Sielow (Landesklasse)

4:4 - SpG Sperenberg/Mellensee/Wünsdorf - Ludwigsfelder FC III (1.Kreisklasse)

2:6 - SpG Lebus/Podelzig II - SpG Tauche/Ahrensdorf II (1.Kreisklasse)

0:8 - SG Grün-Weiß Groß Beuchow - BSG Chemie Schwarzheide (Kreisliga)

5:3 - FC Sängerstadt Finsterwalde II - Goyatzer SV (1.Kreisklasse)

7:1 - SG Friedersdorf II - FC Bad Liebenwerda II (1.Kreisklasse)

0:8 - SV 90 Pinnow II - SG Crussow (1.Kreisklasse)

8:0 - RSV Waltersdorf 09 - SV Blau-Weiß Dahlewitz II (Kreisoberliga)

7:1 - 1. SV Oberkrämer II - SV Fürstenberg (Kreisliga)

8:0 - FSV Bernau II - FSV Fortuna Britz (Kreisoberliga)

7:1 - FSV Schorfheide Groß Schönebeck - SC Althüttendorf (1.Kreisklasse)

7:1 - SpG Lichterfelde/Finow II - Friedrichswalder SV 95 (1.Kreisklasse)

4:4 - FC Kremmen II - Löwenberger SV II (1.Kreisklasse)

8:0 - LSV Neustadt/Spree - FSV Spremberg (Kreisoberliga)

2:6 - Blau-Weiß Drewitz - SpG Drachhausen/Fehrow (Kreisliga)

6:2 - SV Leuthen/Oßnig - SV Lausitz Forst II (Kreisliga)

4:4 - SG Sielow II - SV Blau-Weiß Straupitz (Kreisliga)