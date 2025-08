1700 Zuschauer sehen "zu viele individuelle Fehler" der Gäste

Auf dem Platz sah das aber zu Beginn anders aus. Nordhorn erwischte einen "guten Start", laut Co-Trainer Viktor Maier und erzielte nach fünf Minuten das 1:0 durch Lucas Völkerink, der nach einem Eckball zur Stelle war. Die Gäste schwächten sich in der 23. Minute dann selbst, als Joshua Simoneit mit gelb/rot vom Platz flog. Trotz der Unterzahl hatte die Eintracht die großen Chance auf den schnellen Ausgleich, doch in der 27. Minute parierte Maarten Dykhuis einen Foulelfmeter, sodass es mit der knappen Führung in die Kabine ging.

Zu viele individuelle Fehler

Der zweite Durchgang startete dann nach Maß für Vorwärts Nordhorn. Erneut Völkerink und Torjäger Christopher Hölscher stellten per Doppelschlag auf 3:0. "Wir haben leider zu viele individuelle Fehler gemacht, die zu den ersten drei Gegentoren geführt haben." so Christoph Hemlein, Trainer der Gäste.

In den folgenden Minuten kam es dann noch bitterer für die Eintracht. Zuerst flog Fabian Weidekat mit Rot vom Platz, dann traf Colin Heins zum 4:0 und zur Vorentscheidung. Statt sich aufzugeben, bäumten sich die Gäste allerdings auf und zeigten eine Reaktion. Oliver Holthaus und der eingewechselte Florian Kamp verkürzten auf 4:2. "Wir sind mit neun Mann zurückgekommen. Da kann ich meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen." so Hemlein. Auf der anderen Seite war Viktor Maier nicht erfreut über die Gegentreffer: "Beide Gegentore dürfen nicht passieren."

Dabei blieb es aber und die Eintracht konnte die Aufholjagd nicht fortführen. Im Gegenteil: Kamaljit Singh erzielte das "verdiente" 5:2, wie Maier fand und stellte zeitgleich den Endstand her. Vorwärts Nordhorn knüpfte also an die starke abgelaufene Saison an und bescherte den Zuschauern einen Heimsieg. Die Eintracht muss auf den ersten Sieg warten: "Jetzt heißt es, Mund abputzen und weiter machen." so Hemlein abschließend.

Weiter geht es für beide Teams im Bezirkspokal. Vorwärts Nordhorn trifft auf Schüttorf, während Eintracht Nordhorn bei Alemannia Salzbergen antritt.