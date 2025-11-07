17:0 Tore! Füchse, Wilmersdorf und SCC feiern Kantersiege

Die Füchse gingen im Heimspiel gegen Schlusslicht Südwest nach einer Viertelstunde durch Victor Sunday in Führung. Im zweiten Abschnitt schraubten Pedro Henrique Heerdt, Victor Sunday mit seinen Toren zwei und drei, Mirsad Bushaj und erneut Heerdt das Ergebnis in die Höhe. Die Füchse übernehmen bis mindestens morgen Nachmittag die Tabellenführung.

Nach der 7:1-Klatsche gegen Altglienicke II in der Vorwoche geriet Polar Pinguin am Freitagabend noch doller unter die Räder. Beim 1. FC Wilmersdorf stand es zur Pause schon 5:0. In Halbzeit zwei legten die Hausherren drei weitere Treffer nach.

Mit dem SC Charlottenburg hat auch das dritte Spiel des Abends das Heimteam klar für sich entscheiden können. Gegen Aufsteiger Rudow erzielte Lasse Engelsing bereits früh das 1:0. Kurz vor der Pause legte Kai Hörschlein nach und mit dem 3:0 durch Omar Saif kurz nach Wiederanpfiff war die Partie gelaufen. ---

Blau Weiß ist in den letzten Wochen ordentlich abgerutscht, steht lediglich einen Zähler vor den Abstiegsrängen. Gegner Biesdorf ist in Reichweite, hat auch nur einen Punkt mehr auf dem Konto. Für beide geht es also um wichtige Punkte im Tabellenkeller. ---

Anders sieht die Lage beim Spiel Stern 1900 gegen die Spandauer Kickers aus. Die Gäste wollen ihren Spitzenplatz verteidigen, während Stern dem Gegner mit einem Dreier wieder auf die Pelle rücken könnte. ---

Morgen, 14:00 Uhr SV Empor Berlin Empor Berlin SC Staaken SC Staaken 14:00 PUSH

DAS Kellerduell des Wochenendes findet im Jahn-Sportpark statt, wenn Empor und Staaken aufeinandertreffen. Es ist das Duell des 17. gegen den 16., beide Teams sind punktgleich und konnten vergangene Woche ihre Partien gewinnen. Die Ausgangslage verspricht ein packendes Spiel. ---

So., 09.11.2025, 12:45 Uhr Frohnauer SC 1946 Frohnauer SC VSG Altglienicke Altglienicke II 12:45 PUSH

Die VSG Altglienicke II ist derzeit SpaKi-Verfolger Nummer eins, ist am Sonntag in Frohnau gefordert. Der FSC will nach zuletzt zwei Niederlagen gegen Charlottenburg und die Füchse wieder punkten. ---

Der Berliner SC und Hohen Neuendorf müssen den Blick nach unten richten. Auf Rang 15 bzw. 13 liegend ist der Abstand nach ganz unten in den vergangenen Wochen geschmolzen, beide Teams wollen sich am Sonntagnachmittag zumindest etwas befreien. ---

So., 09.11.2025, 14:00 Uhr TSV Mariendorf 1897 TSV 1897 Berlin Türkspor Bln Türkspor 14:00 PUSH

Mariendorf spielte zuletzt zwei Mal unentschieden in Folge, bekommt es nun im Volkspark mit Türkspor zu tun. Die Gäste haben zwei der letzten drei Partien gewinnen können und das auch jeweils eindrucksvoll: 6:0 gegen die Füchse, 8:1 gegen Südwest. Fallen am Sonntag wieder viele Tore?

---

Für Infos der einzelnen Spiele einfach auf die jeweilige Partie klicken.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden:

https://www.fupa.net/auth/login