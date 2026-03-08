17:0 in der Bezirksliga: FFC 08 Finkenwerder feiert Schützenfest

Ein Spiel mit sehr klaren Kräfteverhältnissen bekamen die Zuschauer beim Bezirksliga-Duell zwischen FFC 08 Finkenwerder und TSV Neuland zu sehen. Das Mittelfeldteam ließ dem abgeschlagenen Tabellenletzten keinerlei Chance und gewann am Ende mit 17:0.
Schon früh wurde deutlich, in welche Richtung sich die Partie entwickeln würde. Leon Avci eröffnete in der 8. Minute den Torreigen, nur drei Minuten später erhöhte Emmanuel Kankam. Spätestens als Isaac Anane mit einem Doppelschlag in der 17. und 22. Minute auf 4:0 stellte, war die Begegnung praktisch entschieden. Justus Maack und Mustafa Cihad Cetinkaya schraubten das Ergebnis weiter nach oben, ehe Ertugrul Topal und Antonio Pavic kurz vor der Pause den bereits deutlichen 8:0-Halbzeitstand herstellten.
Auch nach dem Seitenwechsel blieb der Klassenunterschied eklatant. Kankam, Ertugrul Topal und Sefa Demiral sorgten mit weiteren Treffern dafür, dass das Ergebnis schnell zweistellig wurde. Besonders Kankam zeigte sich torhungrig und erzielte insgesamt fünf Treffer, darunter ein lupenreiner Hattrick in Abschnitt zwei. In der Schlussphase trafen noch einmal Demiral sowie Steven Schmelter, der in der 90. Minute den 17:0-Endstand markierte.
Für FFC 08 Finkenwerder war der Kantersieg in der Bezirksliga Hamburg Süd damit eine einseitige Pflichtaufgabe, die dem Team zumindest etwas fürs Torverhältnis brachte. Für TSV Neuland dagegen setzte sich eine ohnehin schwierige Saison fort. Angesichts von inzwischen 19 erzielten Treffern bei 116 Gegentoren stellt sich zwangsläufig die Frage, wie sinnvoll solche ungleichen Begegnungen auf diesem Niveau sind - ein Thema, das im Amateurfußball immer wieder diskutiert wird.
Allerdings treten Vereine wie TSV Neuland Woche für Woche an, obwohl die sportliche Perspektive begrenzt ist. Das verdient durchaus Respekt, denn Amateurfußball lebt davon, dass Teams den Spielbetrieb aufrechterhalten und sich dem Wettbewerb stellen.
