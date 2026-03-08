17:0 in der Bezirksliga: FFC 08 Finkenwerder feiert Schützenfest Bezirksliga Hamburg Süd: FFC 08 Finkenwerder gewinnt mit 17:0 gegen TSV Neuland - Kantersieg für den Tabellen-Siebten, während das abgeschlagene Schlusslicht nach der nächsten hohen Niederlage bei 19:116-Toren steht. von red · Heute, 22:33 Uhr · 0 Leser

Finkenwerder darf jubeln. – Foto: Steffi Rathje

Ein Spiel mit sehr klaren Kräfteverhältnissen bekamen die Zuschauer beim Bezirksliga-Duell zwischen FFC 08 Finkenwerder und TSV Neuland zu sehen. Das Mittelfeldteam ließ dem abgeschlagenen Tabellenletzten keinerlei Chance und gewann am Ende mit 17:0.

Schon früh wurde deutlich, in welche Richtung sich die Partie entwickeln würde. Leon Avci eröffnete in der 8. Minute den Torreigen, nur drei Minuten später erhöhte Emmanuel Kankam. Spätestens als Isaac Anane mit einem Doppelschlag in der 17. und 22. Minute auf 4:0 stellte, war die Begegnung praktisch entschieden. Justus Maack und Mustafa Cihad Cetinkaya schraubten das Ergebnis weiter nach oben, ehe Ertugrul Topal und Antonio Pavic kurz vor der Pause den bereits deutlichen 8:0-Halbzeitstand herstellten. Auch nach dem Seitenwechsel blieb der Klassenunterschied eklatant. Kankam, Ertugrul Topal und Sefa Demiral sorgten mit weiteren Treffern dafür, dass das Ergebnis schnell zweistellig wurde. Besonders Kankam zeigte sich torhungrig und erzielte insgesamt fünf Treffer, darunter ein lupenreiner Hattrick in Abschnitt zwei. In der Schlussphase trafen noch einmal Demiral sowie Steven Schmelter, der in der 90. Minute den 17:0-Endstand markierte.