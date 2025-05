17 zu 0! Empor schießt Hilalspor ab - Wilmersdorf zurück auf der Eins

Am Wochenende steht der 30. Spieltag der Berlin-Liga an.

Nach zwei Siegen in Folge reiten die Füchse weiter die Erfolgswelle. Auch im Nordderby gegen den Frohnauer SC gegen die Reinickendorfer als Sieger vom Platz. Dem umjubelten Siegtreffer erzielte Ouedraogo in der 76. Minute.

Wilmersdorf wollte zurück an die Tabellenspitze und hat das geschafft. Zumindest vorerst. Nach Rückstand - Sunday traf in der 23. Minute für Türkspor - drehten die Wilmersdorfer das Spiel. In der 89. Minute glich Türkspor aus, doch Wilmersdorf schlug noch einmal zurück und erzielte durch Ahmadisad-Yekta in der 90.+2 das Siegtor. Damit übernimmt das Team von Karim Benyamina bis mindestens morgen die Tabellenführung. Dann spielt Croatia gegen Polar Pinguin und kann nachziehen. ---

Ist der Abstiegskampf entschieden? Es scheint so. Denn Teutonia verliert bei Biesdorf mit 3:1 und hat weiter sieben Punkte Rückstand auf das rettende Ufer bei immer weniger werdenden Spielen, die noch ausstehen. In einer kuriosen Anfangsphase brachte März die Hausherren schon nach wenigen Sekunden in Führung. In der vierten Minute glich Teutonia aus, doch März traf nur wenige Augenblicke später (6.) erneut. In der Nachspielzeit der zweiten Halbzeit machte Youssef den Deckel drauf. ---

Die VSG Altglienicke II lauert hinter den Top 3. Im Heimspiel gegen den Berliner SC gewinnt die U23 des Regionalligisten knapp mit 2:1 gegen den Berliner SC. El Sadani und El Taib trafen für die VSG, Wölker glich zwischenzeitlich aus. Auch Altglienicke bleibt - ebenso wie Stern - an Wilmersdorf und Croatia dran. ---

So eine Packung sieht man in der Berlin-Liga auch nicht häufig. Hilalspor gerät beim SV Empor komplett unter die Räder. Der erneut mit personellen Problemen angereiste Tabellenletzte hielt bis zu 9. Minute durch, ehe das 1:0 für die Hausherren fiel. Danach nahm das Unheil seinen Lauf. Empors Tore erzielten Kurz (2x), Schulz (4x), Ngo (1x), S. Albrecht (1x), Möller (3x) und Quentin Albrecht, der gleich sechs Mal traf. Es war der höchste Sieg der Vereinsgeschichte. ---

Abstiegskampf im hohen Norden und womöglich die letzte Chance für Johannisthal, nochmal etwas Hoffnung auf den Klassenerhalt aufkeimen zu lassen. ---

SpaKi und Mariendorf agieren hinter der Top 4 der Liga, könnten beide einen Platz unter den ersten Fünf anstreben und treffen nun aufeinander. ---

Croatia ist zurück an der Tabellenspitze und will die am Sonntag im Heimspiel gegen Polar Pinguin verteidigen.

