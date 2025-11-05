17 Treffer in nur einer Halbzeit: Abbruch in der Stadtoberliga

Sieben tapfere Männer des SV Beyendorf hatten sich am Wochenende auf den Weg gemacht. Sie vertraten ihren Club im Stadtoberliga-Gastspiel beim VfB Ottersleben II - zumindest für 45 Minuten. Zur Pause wurde die Partie beim Stand von 17:0 abgebrochen.

Nach zuvor zwei schuldhaften Nichtantritten gegen Germania Olvenstedt und den FC International Magdeburg hätte ein weiterer Nichtantritt das vorzeitige Saisonende für die Beyendorfer bedeutet. "Sollte im laufenden Spieljahr eine Mannschaft ein drittes Mal schuldhaft nicht zu einem Punktspiel antreten, wird sie aus dem Spielbetrieb der laufenden Saison ausgeschlossen", gibt die Ausschreibung des Stadtfachverbandes Magdeburg vor.

Zu jenem dritten Nichtantritt kam es am Wochenende allerdings nicht - weil sich sieben tapfere Beyendorfer dem VfB Ottersleben II entgegenstellten. Entgegenzusetzen hatten die Gäste in dieser krassen Unterzahl allerdings wenig. Schon in der neunten Spielminute fiel das 6:0, in der 20. Minute stand es 10:0, bis zur Pause wurden es 17 Treffer für die Ottersleber. Dann signalisierte ein Spieler des SVB, nicht weiterspielen zu können, zu sechst waren die Beyendorfer nicht mehr spielfähig, die Begegnung wurde mit der Pause abgebrochen.

Einen nachhaltigen Wert hatte die Partie schlussendlich für beide Mannschaften nicht. Punkte und Tore werden für die zweite Saisonphase gestrichen, dann beginnt es für alle Teams bei Null. Der VfB Ottersleben II hatte sich zuvor schon für die Meisterrunde qualifiziert, der SV Beyendorf stand schon als Schlusslicht der Vorrunden-Gruppe fest - somit kam nur die Platzierungsrunde in Frage. Die wichtigste Botschaft für die Beyendorfer lautete allerdings: Die Saison geht weiter.

