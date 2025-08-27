 2025-08-27T11:11:03.766Z

Ligabericht
17 Tore! Spandau 06 geht beim BSV Dersim unter

1. Spieltag im Überblick

Am Wochenende startet auch die Bezirksliga Staffel 1 in die neue Spielzeit.

---

Heute, 19:00 Uhr
BSV Dersim 1993
BSV Dersim 1993BSV Dersim
FC Spandau 06
FC Spandau 06Spandau 06
17
0
Abpfiff

Der FC Spandau 06 ist am Mittwochabend beim BSV Dersim untergegangen. Der dünn besetzte Kader der Spandauer hatte den ambitionierten Kreuzbergern nichts entgegenzusetzen, kam schon in Durchgang eins unter die Räder. Am Ende traf Dersim ganze 17 (!) Mal. Erfolgreichste Torschützen waren Argjent Krasniqi und Kemal Asanovic mit je drei Treffern.

---

So., 24.08.2025, 10:30 Uhr
1. FC Schöneberg 1913
1. FC Schöneberg 1913Schöneberg II
Anadoluspor Berlin 1970
Anadoluspor Berlin 1970Anadoluspor
1
2
Abpfiff

Aufsteiger Schöneberg II hat am ersten Spieltag seinen ersten Bezirksliga-Punkt nur knapp verpasst. Im Spiel gegen Anadoluspor glich man einen frühen Rückstand durch ein Eigentor von Serge Caston (9.) zu Beginn der zweiten Halbzeit durch Jan Julius Herzberg aus. In der 88. Minute aber schlugen die Gäste noch einmal zu. Selim Erdem traf zum umjubelten 1:2-Endstand.

---

So., 24.08.2025, 13:45 Uhr
FV BW Spandau 03
FV BW Spandau 03BW Spandau
SV Rot-Weiß Viktoria Mitte 08
SV Rot-Weiß Viktoria Mitte 08Vikt. Mitte
0
1
Abpfiff

Besser lief es für Viktoria Mitte. Als Aufsteiger sicherte sich das Team von Trainer Geronimo Komp am ersten Spieltag drei wichtige Punkte an der Spandauer Wilhelmstraße. Gegen den gut aufgelegten FV Blau-Weiss Spandau erzielte Jasper Jacobshagen in der 85. Minute das Tor des Tages.

---

So., 24.08.2025, 14:00 Uhr
SV Lichtenberg 47
SV Lichtenberg 47Lichtenberg II
Sportfreunde Johannisthal
Sportfreunde JohannisthalJohannisthal II
1
2
Abpfiff

Im Duell der zweiten Mannschaften setzte sich Johannisthal II bei Lichtenberg 47 II durch. Im Zoschke, in dem einen Tag zuvor die Oberliga-Mannschaft der 47er spielte, brachte John Rogge die Gäste in der 38. Minute in Führung. Luca Sprechert erhöhte nach der Pause auf 0:2. Zwar konnte 47 in Person des erst kurz zuvor eingewechselten Cliff Claus Osa verkürzen (70.), doch für Punkte reichte es nicht mehr.

---

So., 24.08.2025, 14:00 Uhr
Sport-Union Berlin
Sport-Union BerlinSport-Union
VfB Sperber Neukölln 1912
VfB Sperber Neukölln 1912Sperber Neu.
3
2
Abpfiff

Mit Sperber Neukölln hat der dritte Aufsteiger seine Bezirksliga-Rückkehr gefeiert, allerdings ohne Punkte. Bei Sport-Union lag Sperber bereits nach zwölf Minuten 1:0 hinten. Nach einer gespielten halben Stunde sahen beide Teams je einen Platzverweis, kurz darauf erhöhte der Gastgeber. Sperber blieb dran, verkürzte direkt nach der Halbzeitpause durch Neuzugang Berkan Alimler, der für Hertha BSC II bereits Regionalliga spielte. Auf das 3:1 durch Sport-Union in der 69. Minute folgte der erneute Anschluss Sperbers in der 76., doch dabei blieb es letztlich.

---

So., 24.08.2025, 14:00 Uhr
BFC Südring Amed
BFC Südring AmedSüdring Amed
SG Blankenburg
SG BlankenburgBlankenburg
1
0
Abpfiff

Der ambitionierte Fusionsklub BFC Südring Amed ist erfolgreich in die neue Saison gestartet. Gegen die SG Blankenburg reichte der Treffer des neuen Torjägers Jamal Ghazaleh aus der 60. Spielminute für drei Punkte.

---

So., 24.08.2025, 14:00 Uhr
SV Blau-Gelb Berlin
SV Blau-Gelb BerlinSV Blau-Gelb
SG Rotation Prenzlauer Berg
SG Rotation Prenzlauer BergRotation PB
5
2
Abpfiff

Das einzige Spiel dieser Liga, in dem es zumindest ergebnistechnisch doch deutlicher wurde, war das des SV Blau-Gelb gegen Rotation Prenzlauer Berg. Eric Hanisch brachte die Hausherren früh in Führung, ehe Rotation durch Sebastian Dengel ausglich. Anschließend drehte Blau-Gelb auf, schraubte das Ergebnis durch einen Doppelpack von Christian Kampa und ein Tor von Pepe Pietschmann vor der Pause auf 4:1 hoch. Im zweiten Durchgang legte Lauri Layouni noch Tor Nummer fünf nach. Aitor Schurmann betrieb für die Gäste noch ein wenig Ergebniskosmetik.

---

So., 24.08.2025, 16:00 Uhr
SFC Stern 1900
SFC Stern 1900Stern 1900 II
Lichtenrader BC 1925
Lichtenrader BC 1925Lichtenrade
2
2
Abpfiff

Stern 1900 II und der Lichtenrader BC haben am ersten Spieltag die Punkte geteilt. Die Steglitzer erwischten dabei den besseren Start, führten nach einer Viertelstunde durch einen Doppelpack von Salvatore Mancusi bereits mit 2:0. Ähnlich schnell traf dann der LBC in Durchgang zwei doppelt. Marcel Frobenius verkürzte in der 56. Minute, ehe Max Ullrich zehn Minuten später den 2:2-Endstand besiegelte.

---

Für Infos der einzelnen Spiele einfach auf die jeweilige Partie klicken.

__________________________________________________________________________________________________

