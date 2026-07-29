17 Tore in der Vorsaison: Verbandsliga-Knipser geht zu Landesklassist

– Foto: SV Blau-Weiß Zorbau

Nikita Bondarenko wusste in der vergangenen Saison für den SV Blau-Weiß Zorbau zu überzeugen. Mit 17 Treffern in 23 Partien avancierte der großgewachsene Angreifer zu einem der erfolgreichsten Torjäger in der Verbandsliga Sachsen-Anhalt. In der neuen Saison wird der 24-Jährige jedoch nicht mehr in der höchsten Spielklasse des Bundeslandes auf Torejagd gehen.

Bondarenko hatte sich im Sommer aus Zorbau verabschiedet. Eine Rückkehr in die Oberliga - in dieser hatte der Stürmer zuvor schon für die SG Union Sandersdorf, den FC Grimma, den FC Anker Wismar und die BSG Wismut Gera gespielt - hatte im Raum gestanden. Stattdessen kam es aber anders.

Künftig wird der Mittelstürmer für den Leipziger SC in der sächsischen Landesklasse Nord auflaufen. Der Aufsteiger hatte in der abgelaufenen Saison nur Kickers 94 Markkleeberg den Vortritt zum Aufstieg in die Sachsenliga lassen müssen. Der viertbeste Torschütze der abgelaufenen Verbandsliga-Spielzeit in Sachsen-Anhalt soll nun ein weiteres Puzzleteil für den neuerlichen Anlauf zum Aufstieg sein. Zum Spielerprofil: