17. Spieltag Kreisliga B6: TSV Grafenau - TV Altdorf

TSV Grafenau I - TV Altdorf I 2:4 Am vergangenen Sonntag, den 06.04.2025, empfing unser TSV auf dem heimischen Holzberg niemand Geringeren als den aktuellen Tabellenführer TV Altdorf I. Die Rollen waren vor Anpfiff klar verteilt – doch unser TSV hatte sich viel vorgenommen. Bereits in den letzten Wochen hatte das Team bewiesen, dass man sich nicht mehr so leicht beeindrucken lässt, wie noch in der Hinrunde. Genau mit dieser Haltung ging es in die Partie.

Von Beginn an war klar: Wer gegen den Spitzenreiter etwas mitnehmen will, muss wach, kämpferisch und diszipliniert auftreten. Unser TSV war von der ersten Minute an konzentriert und versuchte, dem Gegner das Leben schwer zu machen. Dennoch entwickelte sich in der Anfangsphase eine Reihe gefährlicher Standardsituationen für den TV Altdorf, die in Strafraumnähe entstanden. In der 15. Spielminute war es dann so weit: Ein scharf getretener Freistoß findet den Kopf eines Altdorfer Spielers – 0:1, die frühe Führung für den Favoriten. Doch unser TSV ließ sich nicht verunsichern. Nur zwei Minuten später, in der 17. Minute, setzte man ein deutliches Zeichen: Ein präzise getretener Eckball wird von Erik Harms mit dem Kopf verwandelt – der verdiente Ausgleich zum 1:1. Mit viel Engagement und einer geschlossenen Mannschaftsleistung hielt man das Spiel nun offen. Die TSV-Defensive agierte konzentriert, entschlossen und kompromisslos. Auch der Tabellenführer fand nur schwer Wege durch unsere Reihen. Bis zur Pause neutralisierten sich beide Teams weitestgehend, große Torchancen blieben aus.