17. Spieltag der Oberliga: Ratingen und TVD Velbert patzen Oberliga Niederrhein: Die SSVg Velbert siegte bereits am Freitag, dahinter ließen Uerdingen, Ratingen und der TVD Velbert Punkte liegen. Wichtige Siege für Schonnebeck, Kray und den FSV Duisburg.

Am 17. Spieltag der Oberliga Niederrhein müssen sich die Top-Teams der Liga erneut beweisen. Bereits am Freitag empfing der 1. FC Kleve mit der SSVg Velbert nach dem Sieg in Uerdingen gleich das nächste Top-Team - und verlor diesmal deutlich. Am Samstag empfingen dann die Sportfreunde Hamborn 07 den aktuell bärenstarken SC Union Nettetal, der dann auch die Punkte mitnahm. Am Sonntag traten die Uerdinger dann zum Spiel des Tages beim 1. FC Monheim an und verloren prompt zwei Zähler, überraschend deutlich verlor auch Ratingen 04/19 gegen die Sportfreunde Baumberg.

So hatten sich das Trainerteam und die Mannschaft des TVD Velbert den Ausflug in die Landeshauptstadt sicherlich nicht vorgestellt. Anstatt den Druck auf die SSVg Velbert und den KFC Uerdingen weiter auszudehnen, gab es beim Aufsteiger MSV Düsseldorf nur ein Unentschieden – nach einer 2:0-Führung. Denn eigentlich begann alles genau nach Plan: Fabio di Gaetano brachte die Gäste schon nach fünf Minuten in Front und stellte kurz vor der Pause noch auf 2:0 (41.). Auch nach dem Seitenwechsel sah es lange Zeit gut aus für die Velberter, doch dann kam die 79. Spielminute. Nach einer Vorlage von Ibuki Noguchi erzielte King Samuel Manu den Anschlusstreffer für die Gastgeber. Die warfen in der Schlussphase noch einmal alles nach vorn und drängten auf den Ausgleich. Mit Erfolg, denn in der Nachspielzeit gelang selbiger Oben Robert Molango, der dem MSV damit einen wichtigen Punkt im Kampf um den Klassenerhalt in der Oberliga Niederrhein sicherte.

Die SpVg Schonnebeck hat ihr Auswärtsspiel beim SV Sonsbeck mit 2:0 gewonnen und den Aufsteiger damit in der Tabelle überholt. Nachdem es für beide Mannschaften torlos in die Pause ging, lief Essens Routinier Matthias Bloch im zweiten Durchgang zur Höchstform auf und erzielte beide Tore für die Schwalben. Das 1:0 gelang ihm dabei kurz nach dem Wiederanpfiff (47.), zum entscheidende 2:0 traf er nach 79 Zeigerumdrehungen. Für Sonsbeck war es in der Liga die zweite Niederlage in Folge, für Schonnebeck der zweite Erfolg in Serie.

Der FSV Duisburg kann doch noch siegen. Nach sechs Niederlagen in Serie gewann das Tabellenschlusslicht der Oberliga am Nachmittag verdient mit 2:0 beim Cronenberger SC. Im Duell der Kellerkinder sah es zunächst alles andere als gut für die Gäste aus Duisburg aus. Nach vier Minuten scheiterte Can Serdar per Foulelfmeter am CSC-Keeper Yannick Radojewski und als in der 24. Spielminute auch noch Blerton Muharremi nach einer Tätlichkeit mit glatt Rot vom Platz flog, waren eigentlich alle Vorteile bei den Hausherren. Doch die konnten daraus kein Kapital schlagen und überließen dem FSV weitestgehend das Spielfeld. Das wusste der FSV zu nutzen und erzielte nach 38 Minuten das 1:0 durch Mehmet Zeki Tunc. Der hatte kurz vor der Pause noch die große Chance auf 2:0 zu erhöhen, stand jedoch knapp im Abseits. Nach dem Seitenwechsel köpfte Lukas Thier knapp am FSV-Gehäuse und dem Ausgleich vorbei (48.). Als nach 65 Zeigerumdrehungen Toni Markovic das 2:0 für die Duisburger erzielte, war die Messe gelesen. Den Vorsprung ließ sich der FSV nicht mehr nehmen und holte am 17. Spieltag den zweiten Sieg. Mit nun acht Punkten bleiben sie allerdings Tabellenletzter.

Cronenberger SC – FSV Duisburg 0:2

Cronenberger SC: Yannik Radojewski, Niklas Burghard, Lukas Trier, Dominik Heinen, Ahmad Ali, Mohammed El Gourari, Marten Meier (53. Mátyás Jr Jurácsik), Rasim Syuleyman, Phil Knop, Ilyas Vöpel (80. Konstantinos Likidis), Mike Osenberg - Trainer: Ferdi Gülenc - Trainer: Christian Bialke

FSV Duisburg: David Pawlowski, Nana Kwame Appiah, Blerton Muharremi, Emre Bayrak, Emre Sahin, Mehmet Zeki Tunc (64. Yasar Cakir), Malik Tchalawou (56. Toni Markovic), Furkan Cakmak (80. Ryo Matsutaka), Can Serdar, Rinar Valyeyev (90. Vedad Music), Joshua Telesphore Kapenda (90. Anas Sadki) - Trainer: Engin Kum

Schiedsrichter: Cedric Gottschalk (Bottrop) - Zuschauer: 120

Tore: 0:1 Mehmet Zeki Tunc (38.), 0:2 Toni Markovic (65.)

Rot: Blerton Muharremi (24./FSV Duisburg/Tätlichkeit )

Besondere Vorkommnisse: Can Serdar (FSV Duisburg) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Yannik Radojewski (4.).

Sportfreunde Baumberg nehmen Punkte aus Ratingen mit