1:7-Kosova-Klatsche, ein »Wurschteltor« und (k)ein »Kack-Tor«

Ja, es gab gelbe Karten gegen Kosova, vor allem gab's aber (wieder mal) jede Menge Gegentreffer: Nach dem 0:8 gegen Vornbach im November, setzte es diesmal eine 1:7-Klatsche gegen Bad Kötzting. – Foto: Robert Geisler | www.sp4ort.de

Der Ball rollt wieder in der Landesliga Mitte! Der Auftakt nach der Winterpause verlief allerdings etwas holprig: Wegen unbespielbarer Plätze mussten die Samstagspartien an diesem 23. Spieltag in Ettmannsdorf und Roding abgesagt werden.

Eins von zwei Niederbayern-Derbys, das ebenfalls auf der Kippe stand, konnte glücklicherweise stattfinden: In Vornbach war der TSV Seebach zu Gast, der sich mit einem 1:3-Erfolg relativ unproblematisch den nächsten Auswärtsdreier sichern konnte.

Das zweite Niederbayern-Duell ging in Dingolfing über die Bühne, wo die Heimelf von Coach Tom Seidl zu einem Last-Minute-Sieg in der 93. Minute durch einen Treffer von Ben Kouame über den TSV Bad Abbach gelangte. Ein wichtiger Dreier für den FCD nach zuletzt zwei Niederlagen in Serie.

Im überaus einseitigen Oberpfalz-Schlagabtausch zwischen dem 1. FC Bad Kötzing und Schlusslicht FC Kosova Regensburg gab es mit den Hausherren nach 90 Minuten einen mehr als klaren 7:1-Sieger. Erstaunlich dabei: Lukas Weidlich und Maxi Drexler erzielten bei diesem Triumphzug jeweils drei Tore. Für die Ribeiro-Elf war's bereits die fünfte Pleite am Stück.

Für den SC Luhe-Wildenau geht es nach dem klaren 3:0-Heimerfolg gegen den SSV Eggenfelden, der damit zum vierten Mal in Folge Feder lassen musste, in der Tabelle um einen Rang nach oben auf Platz vier.