1:7-Kosova-Klatsche, ein »Wurschteltor« und (k)ein »Kack-Tor«

Der Ball rollt wieder in der Landesliga Mitte! Der Auftakt nach der Winterpause verlief allerdings etwas holprig: Wegen unbespielbarer Plätze mussten die Samstagspartien an diesem 23. Spieltag in Ettmannsdorf und Roding abgesagt werden.
Eins von zwei Niederbayern-Derbys, das ebenfalls auf der Kippe stand, konnte glücklicherweise stattfinden: In Vornbach war der TSV Seebach zu Gast, der sich mit einem 1:3-Erfolg relativ unproblematisch den nächsten Auswärtsdreier sichern konnte.
Das zweite Niederbayern-Duell ging in Dingolfing über die Bühne, wo die Heimelf von Coach Tom Seidl zu einem Last-Minute-Sieg in der 93. Minute durch einen Treffer von Ben Kouame über den TSV Bad Abbach gelangte. Ein wichtiger Dreier für den FCD nach zuletzt zwei Niederlagen in Serie.
Im überaus einseitigen Oberpfalz-Schlagabtausch zwischen dem 1. FC Bad Kötzing und Schlusslicht FC Kosova Regensburg gab es mit den Hausherren nach 90 Minuten einen mehr als klaren 7:1-Sieger. Erstaunlich dabei: Lukas Weidlich und Maxi Drexler erzielten bei diesem Triumphzug jeweils drei Tore. Für die Ribeiro-Elf war's bereits die fünfte Pleite am Stück.
Für den SC Luhe-Wildenau geht es nach dem klaren 3:0-Heimerfolg gegen den SSV Eggenfelden, der damit zum vierten Mal in Folge Feder lassen musste, in der Tabelle um einen Rang nach oben auf Platz vier.
Das Spiel aus Sicht von Dingolfings Trainer Tom Seidl: "Die Partie hat für uns mit dem sehr frühen Rückstand denkbar schlecht begonnen. Dennoch haben wir ruhig weitergespielt und eine sehr ordentliche erste Hälfte geboten, in der wir es jedoch verpasst haben, mehr als einen Treffer zu erzielen. Nach der Pause war es eine zähe Angelegenheit. Bad Abbach hat sehr tief verteidigt und es gab zahlreiche Unterbrechungen. Am Ende haben wir durch ein richtiges Wurschteltor gewonnen - und der Sieg geht auf alle Fälle in Ordnung."
Das Spiel aus Sicht von Heiko Schwarz (Trainer der DJK Vornbach): "Grundsätzlich sind wir froh, dass wir das Spiel durchziehen konnten. In Summe ein verdienter Sieg für Seebach. In der ersten Halbzeit haben wir - trotz 0:2-Rückstand, der gegen so eine Truppe natürlich ungünstig ist - die Partie rein spielerisch offen gehalten und konnten noch vor dem Pausenpfiff den Anschlusstreffer erzielen.
Nach dem Seitenwechsel haben wir uns viel vorgenommen, wollten nochmal eine Schippe drauflegen - was uns leider nicht mehr ganz so gut gelungen ist. Dann kriegen wir das 1:3 - damit waren wir erledigt. Das müssen wir so akzeptieren - jetzt wissen wir wieder, wo's langgeht in diesem Wettbewerb. Fazit: Bisschen ärgerlich, weil wir in Hälfte eins ein sehr ordentliches Spiel geboten haben."
Das Spiel aus Sicht von Lum Gashi (Sportlicher Leiter FC Kosova Regensburg): "Eine ganz schwache Vorstellung unserer Mannschaft in der ersten Halbzeit - wir wurden in allen Belangen dominiert. In der zweiten Hälfte ging es etwas besser, zwischenzeitlich sind wir gut ins Spiel gekommen - und sind meiner Meinung nach auch besser aufgetreten, als das Ergebnis aussagt. Nutzt aber nichts! Kopf hoch - nächste Woche erwarten wir den TSV Bogen - und ich bin mir sicher, da werden wir ein ganz anders Gesicht zeigen."
Das Spiel aus Sicht von Benjamin Urban (Trainer SC Luhe-Wildenau): "Nach einem schwierigen Start sind wir immer besser in die Partie gekommen und haben vor allem gegen den Ball über 90 Minuten eine sehr disziplinierte Leistung gezeigt - und außer dem Abseitstor direkt zum Start nichts zugelassen. Auch mit dem Ball sind wir im Laufe des Spiels immer besser geworden und haben daher aus meiner Sicht auch verdient gewonnen."
Das Spiel aus Sicht von Alfred van Berge (Teammanager SSV Eggenfelden): "0:3 ist ein klares Ergebnis, wobei es so klar dem Spielverlauf nach gar nicht gewesen ist. Wir haben das Momentum nicht auf unserer Seite bringen können, machen die wichtigen Tore nicht, haben auch nicht das Glück, dass mal wieder so ein "Kack-Tor" reingeht, wie's beim 1:0 des Gegners heute der Fall war.
Dann haben wir im Spielaufbau individuelle Fehler gemacht - was Luhe-Wildenau natürlich entsprechend ausgenutzt hat. Ich bin dennoch nicht unzufrieden, es war kein schlechtes Spiel von uns - wir müssen einfach das Momentum auf unsere Seite bringen. Das 3:0 von Luhe war ein wunderschönes Tor, das gilt es neidlos anzuerkennen. Eine am Ende verdiente Niederlage daunserer Mannschaft."