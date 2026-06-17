17 Kaderbewegungen: Neuer Trainer, neues Kornburg?

Das Gesicht des TSV Kornburg wird sich deutlich ändern. – Foto: Mario Wiedel

Neuer Trainer, neuer TSV Kornburg? Die Ära Hendrik Baumgart ist vorbei. Und mit der Installation von Florian Bauer gehen große Kaderveränderungen einher. Acht Neuzugängen stehen neun Abgänge gegenüber. Die neuen Spieler sind nicht wie ihre Vorgänger erfahren und höherklassig-erprobt, sondern überwiegend jung und entwicklungsfähig.

Zugänge: Fabian Klose (Großschwarzenlohe), Wallace Omoregbee (Schwabach), Timo Göllner (Ansbach, U19), Jonas Fischer (Nürnberg, U19), Nico Zietsch (Eintracht Bamberg), Niklas Held (Jahn Forchheim), Andac Ginyol (Eichstätt) und Dominik Healy (SG Nürnberg)

Abgänge: Christian Kestel, Jannis Sauer, Laurin Klaus und Justin Kussmann (Schwabach), Bastian Herzner (Marktbergel) Marco Janz (Karriereende), Justin Mrozek (Aubstadt), Marcel Schelle und Fatjon Collari (beide Ziel unbekannt)

Natürlich, das gibt Bauer zu, wird sich das Bild der Mannschaft in Anbetracht dieser Fluktuation deutlich verändern. Immerhin waren unter anderem Bastian Herzner und Marco Janz nicht nur Leistungsträger und Führungsspieler, sondern auch überregional bekannte Gesichter. Obwohl diese Haudegen überwiegend durch unerfahrene Spieler, also weitesgehend unbeschriebene Blätter, ersetzt worden ist, blickt der neue TSV-Trainer auf einen „guten Umbruch. Das passt sehr gut so. Ich bin total zuversichtlich. Nicht, weil ich es sagen muss, sondern weil ich ein gutes Energielevel spüre.“

Von einem Paradigmenwechsel will der 38-Jährige nicht sprechen. „Wir haben nach Profilen gesucht, die zur Spielidee passen – und da sind wir bei diesen Namen gelandet.“ Ob sie jung waren, spielte – wenn überhaupt – eine untergeordnete Rolle. „Wir haben hochveranlagte Spieler mit guten Charakterzügen dazu bekommen“, ist Bauer überzeugt.