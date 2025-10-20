17 Jahre Abhängigkeit: Helge Hohl macht Spielsucht öffentlich

Der frühere Trainer von Alemannia Aachen, Helge Hohl, hat am Wochenende über soziale Medien seine Spielsucht öffentlich gemacht. In einem emotionalen Posting auf Facebook berichtete der 34-Jährige von seinem jahrelangen Kampf mit der Sucht und dem Versuch, diesen offen anzugehen.

Hohl, der unter anderem beim Mittelrheinligisten SV Bergisch Gladbach 09 tätig war und von Oktober 2022 bis August 2023 den Traditionsklub Alemannia Aachen in der Regionalliga West trainierte, sprach offen von einer 17 Jahre andauernden Spielsucht. Dabei sei es ihm lange gelungen, eine Fassade aufrechtzuerhalten. Nun wolle er das nicht mehr.

„Ich bin seit 17 Jahren spielsüchtig. Von Online-Poker über Roulette bis hin zu Sportwetten, zuletzt an der Börse mit hohen Hebeln – ich habe alles gespielt“, schreibt Hohl. Anfangs habe er geglaubt, die Kontrolle zu behalten. Doch schon bald habe die Sucht sein Leben bestimmt: „Schnell hat die Sucht meine Entscheidungen und mein Leben übernommen.“

In seinem Posting schildert Hohl eindringlich die Auswirkungen der Sucht auf sein persönliches Umfeld und seine Identität. Die letzten Jahre beschreibt er als „einen Weg durch die Hölle“. Besonders belastend sei für ihn, wie sehr er dadurch geliebte Menschen verletzt habe. „Die Sucht hat mir alles genommen: meine Identität und meine Familie, meine Traumfrau“, so Hohl.

Offener Kampf gegen die Krankheit

Der Trainer, der zuletzt auch als Kandidat für die SSVg Velbert gehandelt wurde, hat nach eigenen Angaben eine stationäre Therapie hinter sich und befindet sich weiterhin in einem aktiven Heilungsprozess. Mit dem öffentlichen Schritt will er ein Zeichen setzen: „Ich möchte meine Erkrankung nicht länger verstecken müssen und offen gegen sie kämpfen. Insbesondere für mich und meine Identität – aber eben auch meine Familie, meine zwei wundervollen Kinder und alle, die zu mir halten.“

Reaktionen und Signalwirkung

Hohl bat in seinem Posting ausdrücklich darum, seine Worte zu teilen – wohl auch, um anderen Betroffenen Mut zu machen. Mit seiner Offenheit stellt sich der ehemalige Regionalliga-Trainer nicht nur seiner Erkrankung, sondern trägt auch zu einem bewussteren Umgang mit dem Thema Glücksspielsucht im Sport bei.