17-Jähriger wagt den Sprung in die Hessenliga Elias Rohde wechselt vom Nachwuchs des KSV Hessen Kassel direkt in den Kader des KSV Baunatal von red · Heute, 12:17 Uhr · 0 Leser

– Foto: Sascha Wolf

Der nächste Schritt in der Laufbahn von Elias Rohde ist beschlossen. Der 17 Jahre alte zentrale Mittelfeldspieler verlässt die U19 des KSV Hessen Kassel und schließt sich dem KSV Baunatal an. Dort gehört er künftig direkt zum Kader der ersten Mannschaft und erhält damit früh die Chance, sich im Seniorenfußball zu beweisen.

Für den Nachwuchsspieler ist es ein besonderer Wechsel. Nach Angaben von Baunatals Sportdirektor Dominik Schaumburg ist Rohde der erste 17-Jährige seit dessen Amtsantritt, der unmittelbar in den Kader der ersten Mannschaft aufgenommen wird. Das unterstreicht das Vertrauen, das die Verantwortlichen in die Qualitäten des Mittelfeldspielers setzen. Mehr als ein Jahrzehnt beim KSV Hessen Kassel Mit dem Wechsel endet für Rohde zugleich eine erfolgreiche Zeit beim KSV Hessen Kassel. Seit seinem Wechsel im Jahr 2016 durchlief er sämtliche Nachwuchsmannschaften des Traditionsvereins. In den vergangenen beiden Spielzeiten feierte er jeweils die Hessenmeisterschaft mit seinen Teams. Besonders bemerkenswert war der Titelgewinn in der Saison 2024/25, als er als U17-Spieler bereits in der U19 zum Einsatz kam und mit der Mannschaft die Meisterschaft gewann.

Der in Wolfhagen geborene und in Bad Emstal-Balhorn aufgewachsene Spieler begann seine fußballerische Laufbahn bei der JSG Bad Emstal, zu der auch der SV Balhorn gehört. Dort machte er schon früh durch seine Torjägerqualitäten und mehrere Kreismeistertitel auf sich aufmerksam. Zu seinen weiteren Erfolgen zählen der Gewinn des HNA-EAM-Cups 2017 sowie der Titel beim Wolfgang-Schlosser-Cup 2019, der als inoffizielle Hessenmeisterschaft gilt. Darüber hinaus gehörte Rohde über mehrere Jahre der Hessenauswahl an und durchlief sämtliche Förderstufen des hessischen Nachwuchsfußballs.