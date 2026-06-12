17-Jähriger wagt den Sprung in die Hessenliga

Der nächste Schritt in der Laufbahn von Elias Rohde ist beschlossen. Der 17 Jahre alte zentrale Mittelfeldspieler verlässt die U19 des KSV Hessen Kassel und schließt sich dem KSV Baunatal an. Dort gehört er künftig direkt zum Kader der ersten Mannschaft und erhält damit früh die Chance, sich im Seniorenfußball zu beweisen.
Für den Nachwuchsspieler ist es ein besonderer Wechsel. Nach Angaben von Baunatals Sportdirektor Dominik Schaumburg ist Rohde der erste 17-Jährige seit dessen Amtsantritt, der unmittelbar in den Kader der ersten Mannschaft aufgenommen wird. Das unterstreicht das Vertrauen, das die Verantwortlichen in die Qualitäten des Mittelfeldspielers setzen.
Mit dem Wechsel endet für Rohde zugleich eine erfolgreiche Zeit beim KSV Hessen Kassel. Seit seinem Wechsel im Jahr 2016 durchlief er sämtliche Nachwuchsmannschaften des Traditionsvereins. In den vergangenen beiden Spielzeiten feierte er jeweils die Hessenmeisterschaft mit seinen Teams. Besonders bemerkenswert war der Titelgewinn in der Saison 2024/25, als er als U17-Spieler bereits in der U19 zum Einsatz kam und mit der Mannschaft die Meisterschaft gewann.
Der in Wolfhagen geborene und in Bad Emstal-Balhorn aufgewachsene Spieler begann seine fußballerische Laufbahn bei der JSG Bad Emstal, zu der auch der SV Balhorn gehört. Dort machte er schon früh durch seine Torjägerqualitäten und mehrere Kreismeistertitel auf sich aufmerksam.
Zu seinen weiteren Erfolgen zählen der Gewinn des HNA-EAM-Cups 2017 sowie der Titel beim Wolfgang-Schlosser-Cup 2019, der als inoffizielle Hessenmeisterschaft gilt. Darüber hinaus gehörte Rohde über mehrere Jahre der Hessenauswahl an und durchlief sämtliche Förderstufen des hessischen Nachwuchsfußballs.
Ein besonderes Erlebnis war für den Mittelfeldspieler ein Testspiel der Hessenauswahl U15 am DFB-Campus in Frankfurt gegen die deutsche U19-Frauen-Nationalmannschaft. Die Auswahl aus Hessen gewann die Partie mit 5:1, Rohde steuerte einen Treffer bei.
Seine Leistungen blieben auch über die Landesgrenzen hinaus nicht unbemerkt. Im Laufe seiner Jugendzeit erhielt er Einladungen zu Probetrainings bei Eintracht Frankfurt und dem SC Paderborn.
Nun folgt mit dem Wechsel zum KSV Baunatal der nächste Schritt. Statt eines weiteren Jahres in der A-Jugend entscheidet sich Rohde bewusst für den direkten Weg in den Herrenbereich. Dort will er sich gegen erfahrene Konkurrenten behaupten und weitere sportliche Erfahrungen sammeln.
Beim SV Balhorn verfolgt man den Werdegang des ehemaligen Jugendspielers mit Stolz. Der Verein wertet Rohdes Karriereweg zugleich als Beleg für die erfolgreiche Nachwuchsarbeit der vergangenen Jahre und wünscht ihm für seine weitere sportliche und persönliche Zukunft alles Gute.