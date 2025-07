17-Jähriger trifft per Traumtor – Haching zeigt starke Testspiele

Im ersten Testspiel des Wochenendes trafen die Rot-Blauen in Sandharlanden auf den SSV Jahn Regensburg. Die Partie begann mit einem frühen Aufreger, als Jahn-Kapitän Kühlwetter einen Elfmeter an den Pfosten setzte. Wenig später bekamen die Hachinger auf der Gegenseite einen Strafstoß zugesprochen: Nachwuchsspieler Cornelius Pfeiffer zeigte keine Nerven und verwandelte souverän zur 1:0-Führung (21.). Kurz vor der Pause legte der 19-Jährige sogar nach. Nach einer sehenswerten Flanke von Aigboje köpfte Pfeiffer zum 2:0 ein und krönte seine starke Leistung mit einem Doppelpack. Im zweiten Durchgang wechselten beide Teams fleißig durch. Die Hachinger zeigten weiter engagierten Offensivfußball, während der Jahn erst gegen Ende wieder gefährlicher wurde. In der 88. Minute gelang Seibold noch der Anschlusstreffer für die Oberpfälzer, doch Haching brachte den verdienten Sieg souverän über die Zeit.

Im zweiten Spiel binnen 24 Stunden trat Unterhaching beim TSV Landsberg an. Bender veränderte seine Startelf deutlich – nur Torhüter Avdija, Gevorgyan und Negele standen erneut in der Anfangsformation. Zudem erhielten drei U19-Spieler die Chance, sich auf größerer Bühne zu zeigen. Die Partie begann unglücklich für Alexander Leuthard, der nach einem Ellenbogencheck mit einer Gesichtsverletzung vom Platz musste. Für ihn kam erneut Cornelius Pfeiffer ins Spiel. In derselben Minute fiel das 1:0 für Haching: Innenverteidiger Leo Kainz reagierte im Strafraum am schnellsten und staubte zur Führung ab. Danach verflachte das Spiel etwas. Kurz vor dem Halbzeitpfiff gelang Landsberg der Ausgleich.

Nach der Pause übernahmen die Gastgeber zunächst die Initiative, doch Haching verteidigte clever und blieb über Konter gefährlich. In der 70. Minute sorgte Neuzugang Luis Pfluger für die erneute Führung. Wenig später markierte der 17-jährige Kodaj mit einem sehenswerten Drehschuss den 3:1-Endstand.

Trainer Sven Bender zeigte sich zufrieden mit dem Testwochenende: „Wir erzielen gerade gute Ergebnisse, wissen aber auch, dass wir noch einen intensiven Entwicklungsprozess und viel harte Arbeit vor uns haben.“