17-Jähriger schießt Dreierpack: SV Heimstetten besiegt Holzkirchen

Der SV Heimstetten setzte sich klar gegen den TuS Holzkirchen durch. – Foto: Sven Leifer

Der Bayernligist SV Heimstetten hat sein letztes Testspiel vor dem Saisonstart mit 6:1 gegen den TuS Holzkirchen gewonnen. Nachwuchsspieler Nicolas Weng traf dabei dreimal – obwohl er noch nicht zum Bayernligakader gehört.

„Es war ein sehr ordentlicher Auftritt von uns“, resümiert Co-Spielertrainer Lukas Riglewski. Ohne ihren privat verhinderten Chefcoach gingen die Heimstettner bereits in der dritten Minute durch Denis Polat in Führung und legten keine 180 Sekunden später einen zweiten Treffer nach. Als Torschütze konnte sich Nicolas Weng feiern lassen – ein 17-Jähriger aus dem eigenen Nachwuchs, der aktuell bei den Männern mittrainiert, aber noch nicht dem Bayernligakader angehört.

Ohne Cheftrainerin Sarah Romert, dafür aber mit reichlich Torhunger hat der Bayernligist SV Heimstetten seinen letzten Test in dieser Vorbereitung bestritten. Gegen den zwei Klassen niedriger spielenden TuS Holzkirchen feierte der SVH im eigenen Sportpark einen 6:1-Kantersieg.

Jener Youngster habe seine Sache gut gemacht und sich für weitere Einsätze empfohlen, lobt Riglewski. Tatsächlich legte Nicolas Weng in der 23. und 56. Minute noch zwei weitere Tore nach. Dazwischen fing sich der SVH seinen einzigen Gegentreffer an diesem Nachmittag – einen abgefälschten Schuss aus 18 Metern zum zwischenzeitlichen 3:1.

Insgesamt seien die Platzherren jedoch „sehr dominant“ aufgetreten, berichtet Lukas Riglewski. „Wir hätten sogar noch deutlich höher gewinnen können.“ Doch aus den zahlreichen Chancen machten die Heimstettner nur noch zwei weitere Tore. Das 5:1 ging auf das Konto von Felix Goebl, ehe Abwehrchef Fabian Cavadias in der 80. Minute den 6:1-Schlusspunkt setzte.

Auftakt am 21. Juli beim FC Pipinsried

Mit der bisherigen Vorbereitung sei das Trainerteam insgesamt zufrieden, sagt Lukas Riglewski. „Wir sind total ruhig und gut im Plan. Allerdings wissen wir auch, dass wir uns noch stabilisieren müssen – vor allem defensiv.“ Und doch sieht der Coach seine Mannschaft gut gerüstet für das erste Ligaspiel am 21. Juli beim FC Pipinsried. Zuvor tritt der SVH aber noch im Toto-Pokal an – an diesem Freitag um 19 Uhr beim Landesligisten SV Manching.