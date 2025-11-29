17-Jähriger feiert einen Traumeinstand: "Fast wie in einem Märchen"

Die Geschichte von seinem ersten Herrenspiel wird Leon Staupendahl noch in vielen, vielen Jahren seinen Enkeln erzählen können. Am 19. November feierte der Youngster seinen 17. Geburtstag, nur wenige Tage später am vergangenen Wochenende sein Debüt für die Herren des FC RSK Freyburg. Und nicht nur, dass seine Mannschaft an diesem Tag durch einen Sieg im Gipfeltreffen die Tabellenspitze der Landesklasse 6 übernommen hat. Staupendahl erzielte bei seinem Debüt gleich einen Doppelpack.

"Das war natürlich eine überragende Geschichte - fast wie in einem Märchen", freute sich Freyburg-Coach Ronny Sieber mit seinem talentierten Offensivspieler: "Er trainiert schon seit er 15 Jahre alt ist bei uns mit, hat schon lange mit den Hufen geschart und durfte am Samstag das erste Mal spielen nach seinen 17. Geburtstag."

Ein viel aufregenderes Spiel hätte sich der Youngster für seinen Einstand kaum aussuchen. "Es hätte auch gut und gerne 10:6 ausgesehen können", schmunzelte Sieber über das ohnehin schon "wilde Duell". In diesem fügten die Freyburger dem bisherigen Tabellenführer die erste Niederlage der Saison zu - und übernahmen (mit nun einer Partie mehr auf dem Konto) zunächst auch die Tabellenführung. Auch dank Leon Staupendahl.

In der 68. Minute wurde er eingewechselt, nur eine gute Viertelstunde später erzielte er seinen ersten Treffer im Herrenbereich, nachdem er sich gegen zwei Gegenspieler durchgesetzt hatte (84.). Und nach zwischenzeitlich zwei Kelbraer Toren sorgte er tief in der Nachspielzeit mit einem Treffer in den verlassenen Kasten, nachdem der Keeper der Gäste für eine Ecke mit nach vorne gegangen war, für den 6:4-Endstand.

Freude über die Tabellenführung: "Für den Moment echt klasse"

"Das ist eine absolut geile Geschichte und freut mich sehr für ihn, weil er ein richtig talentierter Junge ist und gleich in so einem wichtigen Spiel seinen Anteil am Sieg hatte", strahlte Sieber und ergänzte: "Für den Moment ist das echt klasse, Tabellenführer zu sein. Aber wir wissen auch, dass es sehr schwer ist, da oben zu bleiben. Die Liga ist verdammt stark, es kann gefühlt jeder jeden schlagen. Aber wir sind gut in Form und wollen diesen Schwung mitnehmen." Der FC RSK Freyburg hat aktuell einen Lauf - und mit dem 17-jährigen Leon Staupendahl neuerdings noch eine Waffe mehr in der Offensive.

