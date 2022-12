17. Indoor-Soccer-Cup wirft Schatten voraus

Gardelegen. Gefühlt ist es schon eine Ewigkeit her, dass die Aktiven und auch Zuschauer Fußball unter dem Hallendach Genießen durften. Genauer gesagt sind es drei Jahre (zwei komplette Winter). Am 29. Dezember 2022 ab 18:00 Uhr ist es dann endlich wieder soweit. Der Indoor-Soccer-Cup geht in der Gardeleger "Willi-Friedrichs-Halle" in seine 17. Auflage. Neben dem Gastgeber SSV 80 Gardelegen, sind mit dem 1. FC Lok Stendal (Titelverteidiger), dem Haldensleber SC und dem SV Fortuna Magdeburg (erste Teilnahme) noch drei weitere Verbandsligisten am Start. Dazu gesellen sich die Landeslisten SV Eintracht Salzwedel, TuS Schwarz-Weiß Bismark und der SSV Havelwinkel Warnau. Komplettiert wird das Feld vom Landesklassenvertreter SV Medizin Uchtspringe. Diese achte Teams wollen sich also in die Siegerliste des Soccer-Cups eintragen und das hochdotierte Preisgeld mit auf die Heimreise nehmen. Am vergangenen Freitag (09.12.22) fand im Gardelegner Rathaus die Auslosung der beiden Vorrunden-Gruppen statt. Als Loste fungierte dabei die Bürgermeisterin der Stadt Gardelegen. Und wenn man sich das Ergebnis der Auslosung - die unter anderem bei Instagram live verfolgt werden konnte - ansieht, hatte Frau Schumacher ein ganz gutes Händchen, denn besonders die Gruppe B hat es in sich.

Gruppe A: SSV 80 Gardelegen, SV Eintracht Salzwedel, TuS Schwarz-Weiß Bismark, SV Medizin Uchtspringe

Gruppe B: 1. FC Lok Stendal, SV Fortuna Magdeburg, SSV Havelwinkel Warnau, Haldensleber SC

Das Eröffnungsspiel bestreitet also der gastgebende SSV 80 Gardelegen gegen den SV Eintracht Salzwedel. Vom Sektionsvorsitzenden der Abteilung Fußball des SSV 80 Gardelegen, Daniel Burkardt, war zu hören: "Wir sind froh, dass wir nach drei Jahren endlich wieder solch ein Event für die Mannschaften und Zuschauer anbieten können." Der Ticket-Vorverkauf für den "17. ISC" läuft bereits seit dem 05. Dezember 2022 beim "Guten Buch" und beim Autohaus Hotz in Gardelegen.