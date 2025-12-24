17. Hallenturnier TSV Riederich Aktive & AH

Einladung zum 17. Hallenturnier für Aktive- und AH Mannschaften am 31.01.2026 in der Gutenberghalle Riederich
Liebe Sportfreunde des gepflegten Kurzpass-Spiels,
der TSV Riederich lädt zu seinem 17. Hallenturnier für Aktive- und AH Mannschaften ein.
Die Besonderheit: Jeder Verein nimmt mit einer Aktiven und einer AH Mannschaft teil, die Wertung für das Turnier wird am Ende aus den Ergebnissen beider Mannschaften ermittelt.
M O T T O: S p a ß u n d G e s e l l i g k e i t !!!!!
Termin: 31.01.2026 in der Gutenberghalle Riederich
Mannschaften: 4 Feldspieler + Torwart
Turnierbeginn: 10:00 Uhr
Spieldauer: 1x 10 Minuten
Preise: Wanderpokal für den Turniersieger, sowie Ausschüttung des Startgeldes
Startgeld: 80 Euro pro Verein (vorab zu überweisen – Quittung entweder am Turnier, wenn gewünscht direkt nach Überweisung). Überweisung per paypal an: paypal.me/SSteffan1189 oder DE70 6405 0000 0009 4074 53
Bitte um verbindliche Rückmeldung an:
Simon Steffan, Mobil: 0176 63265841, Mail: simon.steffan@elringklinger.com
Rolf Pitzal, Mobil: 0151 58074020, Mail: rpitzal@deloitte.de
Dfbnet-Postfach