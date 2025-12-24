17. Hallenturnier TSV Riederich Aktive & AH

Einladung zum 17. Hallenturnier für Aktive- und AH Mannschaften am 31.01.2026 in der Gutenberghalle Riederich

Liebe Sportfreunde des gepflegten Kurzpass-Spiels,

der TSV Riederich lädt zu seinem 17. Hallenturnier für Aktive- und AH Mannschaften ein.



Die Besonderheit: Jeder Verein nimmt mit einer Aktiven und einer AH Mannschaft teil, die Wertung für das Turnier wird am Ende aus den Ergebnissen beider Mannschaften ermittelt.



M O T T O: S p a ß u n d G e s e l l i g k e i t !!!!!



Termin: 31.01.2026 in der Gutenberghalle Riederich

Mannschaften: 4 Feldspieler + Torwart

Turnierbeginn: 10:00 Uhr

Spieldauer: 1x 10 Minuten

Preise: Wanderpokal für den Turniersieger, sowie Ausschüttung des Startgeldes

Startgeld: 80 Euro pro Verein (vorab zu überweisen – Quittung entweder am Turnier, wenn gewünscht direkt nach Überweisung). Überweisung per paypal an: paypal.me/SSteffan1189 oder DE70 6405 0000 0009 4074 53



Bitte um verbindliche Rückmeldung an:

Simon Steffan, Mobil: 0176 63265841, Mail: simon.steffan@elringklinger.com

Rolf Pitzal, Mobil: 0151 58074020, Mail: rpitzal@deloitte.de

Dfbnet-Postfach