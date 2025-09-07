1:7, 8:0 und 8:2 - Was ist da in der Bezirksliga los?

Ein bitterer Nachmittag für den TSV Phönix Lomersheim: Mit 1:7 ging die Mannschaft gegen den TSV Heimsheim unter. Schon nach einer Minute brachte Lucca Grau die Gäste in Führung, ehe ein Eigentor von David Kirschbaum in der 23. Minute den Rückstand vergrößerte. Noch vor der Pause erhöhte Lino Widmaier in der 36. Minute auf 0:3, bevor Julius Stotz in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit für das einzige Lomersheimer Tor sorgte. Nach dem Seitenwechsel schalteten die Heimsheimer nochmals einen Gang hoch: Mike Martin (55.), Tim Widmaier per Foulelfmeter (60.), Niklas Horn (77.) und Max Hermann (82.) machten das Debakel für die Gastgeber perfekt. Zudem sah Leon Golchert in der 70. Minute Gelb-Rot. ---

Der TSV Merklingen stemmte sich lange gegen eine Niederlage, musste sich dem FV Löchgau II jedoch mit 3:4 geschlagen geben. Die Gäste legten furios los: Marcel Fischer traf in der 14. Minute, Fabijan Spaqi legte zwei Minuten später nach. Direkt nach Wiederanpfiff erhöhte Tim Stiegler in der 46. Minute auf 0:3, ehe Felix Koppe in der 60. Minute sogar das vierte Tor erzielte. Doch Merklingen gab sich nicht auf: Imran Sahinovic verkürzte in der 82. und 87. Minute auf 2:4, ehe Kai Dominik Woischiski in der 90. Minute den Anschluss herstellte. Am Ende reichte es jedoch nicht mehr für einen Punkt. ---

Ein wahres Schützenfest feierte der TV Aldingen beim 8:2 gegen den TV Pflugfelden. Bereits in den ersten 30 Minuten stellten Robin Lee Pfohl (6., 16.), Dominik Hoffmann (22.) und Simon Pfitzer (30.) auf 4:0. Kurz darauf erhöhte Pfitzer in der 30. Minute erneut. Maximilian Krämer brachte Pflugfelden in der 32. Minute auf die Anzeigetafel, doch Chris Haamann stellte in der 38. Minute den alten Abstand wieder her. Krämer verkürzte noch einmal per Foulelfmeter in der 42. Minute, doch Jannis Seibold (43.) und Julian Sellner (47.) machten den Kantersieg für Aldingen perfekt. ---

Die Spvgg Besigheim setzte sich mit einem 4:1-Heimerfolg gegen NK Croatia Bietigheim durch. Masallah Cihanoglu war in der Offensive kaum zu stoppen: Mit Treffern in der 4. und 43. Minute brachte er seine Mannschaft komfortabel in Führung. Luka Macan verkürzte in der 45. Minute zwar für die Gäste, doch Besigheim ließ sich nicht beirren. Ermal Gashi (63.) und Pascal Moses (81.) sorgten für die Entscheidung und drei wichtige Punkte im oberen Tabellendrittel. ---

Der SV Germania Bietigheim präsentierte sich erneut stark und fertigte den SV Pattonville mit 6:1 ab. Zwar brachte Tobias Uhse die Gäste in der 8. Minute in Führung, doch Germania antwortete prompt: Tim Kainz (10.) und Jan Sonntag (24.) drehten die Partie schnell. Kainz erhöhte in der 29. Minute, ehe Livio Falco in der 52. Minute auf 4:1 stellte. Erneut Kainz mit seinem dritten Treffer (70.) und Sami Hamza in der Nachspielzeit (90.+1) schraubten das Ergebnis in die Höhe. ---

Ein einseitiges Spiel sahen die Zuschauer beim 8:0 des TSV Münchingen gegen den FC Marbach. Antonio Di Matteo eröffnete in der 15. Minute und legte in der 41. und 49. Minute nach. Zwischenzeitlich trafen Thomas Ivan (23.) und Fatos Povataj (32.) zur klaren Führung. Nach der Pause erhöhten Egzon Krajki (64., 70.) und David Rocco Ivan (80.). Für Marbach wurde die Partie zusätzlich bitter, da Leon Kraguljac in der 39. Minute die Rote Karte sah. ---

In einem engen Duell setzte sich die FSV 08 Bietigheim-Bissingen II knapp mit 2:1 gegen den TASV Hessigheim durch. Bilal Ben Salem brachte die Hausherren in der 42. Minute in Führung, ehe Filippo Russo in der 67. Minute den Ausgleich erzielte. Als alles nach einer Punkteteilung aussah, schlug Richard Frimpong in der 86. Minute zu und sicherte seiner Mannschaft den zweiten Saisonsieg.

